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Тестовую зону 5G откроют в Киеве 28 октября, - Минцифры

Тестовую зону 5G откроют в Киеве 28 октября, - Минцифры

28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна круглосуточно по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим", - говорится в сообщении.

Открытие запланировано на 28 октября в 15:30.

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Автор: 

интернет (1709) Киев (25670) 5G (13) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+8
Вот увидите, те кто вакцинировался Пфайзером 100% придут к тестовой зоне 5G
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25.10.2021 14:38 Ответить
+5
Ти що, нещеплений? Це щоб з рептилоїдами обійнятися!
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25.10.2021 14:55 Ответить
+5
всі, кого чіпірували, ховайтеся!
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25.10.2021 14:56 Ответить
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усьо почалось !!!!!!
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25.10.2021 14:36 Ответить
Оно то прикольно, но если чесно - комуто 4g не хватает? смотреть QHD на устройстве размером телефон?)
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25.10.2021 14:37 Ответить
смотреть как кто-то тухесом в тиктоке виляет, версия 10 часов...
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25.10.2021 14:39 Ответить
Большая частота - больше каналов, выше скорость, большее число абонентов одновременно можно обслужить.
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25.10.2021 15:52 Ответить
Вот увидите, те кто вакцинировался Пфайзером 100% придут к тестовой зоне 5G
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25.10.2021 14:38 Ответить
с вытянутыми руками
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25.10.2021 14:39 Ответить
а чому?
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25.10.2021 14:41 Ответить
Ти що, нещеплений? Це щоб з рептилоїдами обійнятися!
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25.10.2021 14:55 Ответить
тоді, так! Зрозуміло!
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25.10.2021 15:10 Ответить
произойдёт перепрошивка ДНК и хромосом
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25.10.2021 14:48 Ответить
Візьму пару акумуляторів на підзарядку
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25.10.2021 16:10 Ответить
Купил билет в Киев, чтобы зарядиться там на месте энергией 5 ДЖИ
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25.10.2021 15:17 Ответить
я чтоб не ездить никуда поставил дома роутер с поддержкой 5G (и 2.4G для гостей со старыми чипами)
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25.10.2021 15:36 Ответить
Желаю "прихожанам" РПЦ-ФСБ получить в их тупые бошки как можно больше чипов!
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25.10.2021 14:40 Ответить
ху"-а-вей уже тут

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25.10.2021 14:46 Ответить
Народ і так шиї покривив через смартфони.
Краще у парку просто прогулятись.
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25.10.2021 14:52 Ответить
зовнішнє керування, про яке весь час базікали більшовики, почалося!
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25.10.2021 14:58 Ответить
До чого тут це ?
Просто люди живуть не в житті, а в телефоні.
Це не проблема, як вважаєте ?
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25.10.2021 15:06 Ответить
Це- не проблема, це- ДУЖЕ ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА.
Люди згаюють час на чортішо, замість того,щоб зайнятися спортом, сходити до театру, у кінотеатр,та просто щось потрібне почитати,чи погуляти у парку.
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25.10.2021 15:15 Ответить
Та отож. Сидять в інстаграмі, картинки гортають. І в голові порожньо, і в житті нічого немає.
Дебілізація суспільства.
Знаєте, таким нічого не цікаво. Люди перенавантажені інформацією настільки, що і в житті нічого непотрібно.
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25.10.2021 16:03 Ответить
А Ви власне де зараз знаходитесь? Смартфон не більше ніж девайс для спілкування та отримання доступу до інформації. Так само як і компʼютер. Та власне він і є мінікомпʼютер.
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25.10.2021 15:55 Ответить
Вот честно, а есть острая необходимость в 5Г ? По большому счёту достаточно обеспечить нормальный 4Г и его хватит с головой, так как даже 100мбит этого хватает чтоб всё летало. Что нужно такое делать на смартфоне чтоб требовалась скорость в 500-1000мбит ???
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25.10.2021 14:54 Ответить
Ну это не только скорость, там много различных современных технологий, уменьшен пинг-задержка, экономия заряда АКБ, более рационально использующийся трафик и т.д.
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25.10.2021 15:03 Ответить
ну если так тогда согласен. Хотя я не замечал особой разницы от пинга. Дома стационарный инет 1 в городе со смарта 15 примерно. На даче с 4Г роутера до 40, до вышки примерно 8км но при это приём отдача 80/35
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25.10.2021 15:07 Ответить
Вы неправы. 5г жрет гораздо больше чем 4г, пинг-задержку при просмотре видео в несолько мс вы вообще не обнаружите разницу, но насчет трафика там тупо больше пропускная способность.
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25.10.2021 15:10 Ответить
В одинаковых условиях(удаление от БС, загруженность сети и т.д.) 5G будет экономичнее. По поводу пинга, понятно что когда смотрите видео или открываете сайт то пинг роли не играет, а если через мобильный модем выгружаете 10 000 мелких файлов(многим по работе тако приходится, к примеру загружая файлы сайта на сервер), то разница в 0.03 мс в пинге сэкономит 5 минут, при общей закачке 10-15 минут 5 минут это много.
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25.10.2021 17:06 Ответить
всі, кого чіпірували, ховайтеся!
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25.10.2021 14:56 Ответить
Навпаки, треба оновитись. В моїй стоковий прошивці чомусь нема навиків керування наприклад A350Neo. Тільки більш старими бортами(
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25.10.2021 15:06 Ответить
Ну наконец то вакцинаторы теперь узнают, что такое 5джи

Хотя им и до этого какую то ахенею транслировали
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25.10.2021 15:06 Ответить
Накінець-то дочекалися, вона має сверхвелику потужність і її побудували мериканці, щоб чіпувати дамбасців. А коли всім дамбасцям всунуть в мізки чіпи, то через місяць знову меріканці побудують ще одну вишку для вкручування на відстані гайок в кожну голову дамбасятіни, щоб не випав чіп.
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25.10.2021 15:22 Ответить
приходить только вакцинированным!!! Переустановка системы на 11 виндовс и обнова драйверов)))
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25.10.2021 15:30 Ответить
Как раз к размаху ковида успели...
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25.10.2021 17:11 Ответить
Чіпізація прискорилася останніми днями, тепер можна і 5G запускати). Цікаво, як довго простоїть вежа?
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25.10.2021 22:29 Ответить
 
 