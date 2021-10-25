Тестовую зону 5G откроют в Киеве 28 октября, - Минцифры

28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна круглосуточно по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим", - говорится в сообщении.

Открытие запланировано на 28 октября в 15:30.

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