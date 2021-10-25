Тестовую зону 5G откроют в Киеве 28 октября, - Минцифры
28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна круглосуточно по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим", - говорится в сообщении.
Открытие запланировано на 28 октября в 15:30.
Топ комментарии
+8 Zemer
показать весь комментарий25.10.2021 14:38 Ответить Ссылка
+5 Антип61
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+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий25.10.2021 14:56 Ответить Ссылка
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Краще у парку просто прогулятись.
Просто люди живуть не в житті, а в телефоні.
Це не проблема, як вважаєте ?
Люди згаюють час на чортішо, замість того,щоб зайнятися спортом, сходити до театру, у кінотеатр,та просто щось потрібне почитати,чи погуляти у парку.
Дебілізація суспільства.
Знаєте, таким нічого не цікаво. Люди перенавантажені інформацією настільки, що і в житті нічого непотрібно.
Хотя им и до этого какую то ахенею транслировали