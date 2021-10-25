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Уряд ставить перед собою завдання створювати по 350 тис. нових робочих місць щороку, - глава Мінекономіки Любченко

Уряд ставить перед собою завдання створювати по 350 тис. нових робочих місць щороку, - глава Мінекономіки Любченко

Щороку в Україні створюватимуть по 350 тис. нових робочих місць.

Про це заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Вже створена інвестиційна карта України. Вона проходить фінальну стадію наповнення й узгодження. Враховано всі регіони і їх завдання. Громади самі вибирають, яке виробництво розмістити, яку інфраструктуру розвивати. Дізнатися бізнес-потенціал українців допоможе електронний перепис населення.

"Це не абстракція, а конкретна задача. Області в розрізі територіальних громад розбивають ці завдання, заповнюють матрицю інвестиційними проєктами, які у них є або можуть бути. Ми бачимо обсяги інвестицій по кожній області, бачимо відповідальні міністерства. Там і "Велике будівництво", і інші проєкти, зокрема, пов'язані з атомною енергетикою. Це все імплементується в одну інвестиційну карту", - повідомив Любченко.

Читайте також: Уряду треба створити 860 тисяч нових робочих місць, щоб виконати плани надходжень щодо ПДФО в Бюджеті-2022, - Кулініч

Автор: 

робота (1246) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+13
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25.10.2021 22:43 Відповісти
+12
Чувак на самокаті вже обіцяв лохам.
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25.10.2021 22:41 Відповісти
+11
Иначе 1 лярд деревьев не посадить...
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25.10.2021 22:43 Відповісти
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А раб силу де візьмуть?
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25.10.2021 22:39 Відповісти
на Луне!
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25.10.2021 22:40 Відповісти
Фух, мля... Где ж вас столько балаболов берётся?
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25.10.2021 22:41 Відповісти
Ну вот, наконец-то! Вот ведь могут же! Задачу поставить...
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25.10.2021 22:41 Відповісти
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25.10.2021 22:43 Відповісти
Чувак на самокаті вже обіцяв лохам.
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25.10.2021 22:41 Відповісти
И всем по 4 тыс. евро в месяц.
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25.10.2021 22:41 Відповісти
с окладом три копейки ?
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25.10.2021 22:42 Відповісти
Верю!В зарплату в 4000 баксов верил,и в это поверю.
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25.10.2021 22:42 Відповісти
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25.10.2021 22:43 Відповісти
Иначе 1 лярд деревьев не посадить...
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25.10.2021 22:43 Відповісти
Так они и набирают рабочих садить деревья на поле чудес...
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25.10.2021 23:01 Відповісти
Интересно,Кто же нашептывает пану президенту (министру) такие странные цифры? И столько нулей. Какие дятлы!
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26.10.2021 00:10 Відповісти
Ага, 500 тыс. рабочих мест Шмыгаль, как обощал, уже создал.
Теперь нужно еще 350 тыс.
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25.10.2021 22:44 Відповісти
Берите выше, 500000 или миллион, кто больше. Обещальщики хреновые.
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25.10.2021 22:45 Відповісти
Це який вже уряд Володимира фон Квартал-Зільонського роздає такі обіцянки?
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25.10.2021 22:47 Відповісти
В проект бюджета на следующий год заложили 2,7 миллиарда гривен на «разработку инвестиционных проектов». Вот эти обещания и будут стоить 2,7 миллиарда.
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25.10.2021 22:49 Відповісти
Не смішно. Більшість адекватних людей вже за границею. Скоро вже нікого буде обкрадати, панове "зелені"!
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25.10.2021 22:53 Відповісти
ШмигАль обіцяв у травні 2020 зробити 500 000 робочих місць... І де вони??? Хтось бачив???
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25.10.2021 23:03 Відповісти
Ти ховрашка бачиш? Ні, а він десь є.
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25.10.2021 23:08 Відповісти
Якщо правильно розуміти заяви ЗЕ-кодли, то кількість безробітних зросте на 350 000.
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25.10.2021 23:05 Відповісти
Дак перед этим анонсировали по тысяче смертей в день от ковида. Так за год и насобирается 350тыс. вакантных рабочих мест.
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25.10.2021 23:06 Відповісти
Все задача поставлена, можно ответственным лицам и премию в 1-10 млн к новому году выписать!
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25.10.2021 23:08 Відповісти
Может ошибся - сокращать...
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25.10.2021 23:14 Відповісти
Рабочі місця дали б міжнародні інвестиції, але хто ж сюди інвестуватиме ? Впродовж 30 років це країна олігархічного феодалізму, податкового садізму, тотальної корупції, свавілля влади і беззаконня
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25.10.2021 23:16 Відповісти
мало времени осталось вашему ЗЕ-правительству такое сделать если вьі вечно не собираетесь сидеть в своих креслах и обещать и только обещать. Где вьі там и в какой своей книге обещания регистрируете ?
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25.10.2021 23:18 Відповісти
Україна і надалі буде втрачати трудові ресурси!Чому?На це питання добре відповів правозахисник Євген Захаров-"У нас існує бідність працюючих людей."
Насправді це сором для держави коли працююча людина неможе дозволити собі щось інше крім задоволення основних потреб життєдіяльності.
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26.10.2021 00:09 Відповісти
Значит те 500000 рабочих мест, что давеча обещали создать с каждого утюга, уже созданы??? И где же они созданы, в какой реальности, не в той ли, где говядина по 20 гривен на базаре продается? ))
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26.10.2021 00:13 Відповісти
Передайте правительству Украины привет от Бени, а то они не в курсе, что с его потужных предприятий люди пачками увольняются, не желая работать за копейки, скоро останутся одни пенсионеры и неопытные желторотые, которым деваться некуда. Это папа зелёной марионетки своим рабам не платит, а шо тогда говорить за страну в целом.
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26.10.2021 00:13 Відповісти
P.S.
Працевлаштовуйте в першу чергу своїх зелебаранів.
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26.10.2021 00:39 Відповісти
перше робоче місце готове
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26.10.2021 04:31 Відповісти
Такое количество продавцов вам уже не найти,надо строить заводы.
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26.10.2021 06:22 Відповісти
сказочные дебилы!
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26.10.2021 07:12 Відповісти
це ж за які гроші вони хочуть їм з/п платити, нові станки включать. дурні, не заважайте бізнесу працювати і він сам створить робочі місця.
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26.10.2021 08:00 Відповісти
Что бы создать рабочие места,нужно создать условия при которых они создаются,а условия создаются нормальным законодательством,т.е.парламентом,который абсолютно не способен к такой работе,так что количество рабочих мест у нас всегда будет со знаком минус.
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26.10.2021 08:32 Відповісти
Ну дает, "студент"!
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26.10.2021 08:50 Відповісти
После обещанных 4000 долларов зарплаты учителям весь ваш "свист" уже украинцам не интересен.... брехливей "слуг" Украина еще не видела...
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26.10.2021 09:30 Відповісти
Там Клоун два года назад обещал снижение тарифов вдвое.... , А еще Космодром, миллиард деревьев, экономический прорыв, аэропорт в каждом городе и т.д. Брехун ещё тот...
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26.10.2021 09:32 Відповісти
б что у нас ещё остались безработные??? ведь эти два звездуна базарный барыга Шмаргаль и офшорный барыга Зеленский обещали своим избирателям , что ежегодго будут созданы по 500 тыс рабочих мест! Или это опять наглая ложь этих безграмотных бездарей , клоунов, продовцов с лотка , кухарок и посудомоек, пришедших к власти!! Придурки!!
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26.10.2021 09:33 Відповісти
 
 