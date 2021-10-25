Уряд ставить перед собою завдання створювати по 350 тис. нових робочих місць щороку, - глава Мінекономіки Любченко
Щороку в Україні створюватимуть по 350 тис. нових робочих місць.
Про це заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Вже створена інвестиційна карта України. Вона проходить фінальну стадію наповнення й узгодження. Враховано всі регіони і їх завдання. Громади самі вибирають, яке виробництво розмістити, яку інфраструктуру розвивати. Дізнатися бізнес-потенціал українців допоможе електронний перепис населення.
"Це не абстракція, а конкретна задача. Області в розрізі територіальних громад розбивають ці завдання, заповнюють матрицю інвестиційними проєктами, які у них є або можуть бути. Ми бачимо обсяги інвестицій по кожній області, бачимо відповідальні міністерства. Там і "Велике будівництво", і інші проєкти, зокрема, пов'язані з атомною енергетикою. Це все імплементується в одну інвестиційну карту", - повідомив Любченко.
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Теперь нужно еще 350 тыс.
Насправді це сором для держави коли працююча людина неможе дозволити собі щось інше крім задоволення основних потреб життєдіяльності.
Працевлаштовуйте в першу чергу своїх зелебаранів.