Уряд ставить перед собою завдання створювати по 350 тис. нових робочих місць щороку, - глава Мінекономіки Любченко

Щороку в Україні створюватимуть по 350 тис. нових робочих місць.

Про це заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Вже створена інвестиційна карта України. Вона проходить фінальну стадію наповнення й узгодження. Враховано всі регіони і їх завдання. Громади самі вибирають, яке виробництво розмістити, яку інфраструктуру розвивати. Дізнатися бізнес-потенціал українців допоможе електронний перепис населення.

"Це не абстракція, а конкретна задача. Області в розрізі територіальних громад розбивають ці завдання, заповнюють матрицю інвестиційними проєктами, які у них є або можуть бути. Ми бачимо обсяги інвестицій по кожній області, бачимо відповідальні міністерства. Там і "Велике будівництво", і інші проєкти, зокрема, пов'язані з атомною енергетикою. Це все імплементується в одну інвестиційну карту", - повідомив Любченко.

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