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Новини Коронавірус і карантин
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На залізничних вокзалах з 21 жовтня вакциновано 8 тис. осіб, - Укрзалізниця

На залізничних вокзалах з 21 жовтня вакциновано 8 тис. осіб, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації на 19 залізничних вокзалах України, де з 21 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали понад 8 тис. осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького.

Найближчим часом планується відкрити пункти вакцинації в Тернополі і Херсоні.

Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом. Пасажири, які з різних причин не вакцинуються, можуть подорожувати, пред'явивши негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Дивіться також: На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19. ФОТО

Зараз точки тестування розгорнуто на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток, можуть зробити тест за 350 грн. З 21 жовтня зроблено вже понад 10 тис. тестів.

Автор: 

вокзал (290) карантин (18172) щеплення (174) Укрзалізниця (6900) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
это прорыв. и удивление столько бесстрашных готовых загнуться в туалете вокзала от шока
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25.10.2021 23:16 Відповісти
+2
они прямо в сральниках приходят? опорожнился, пожалуйте укол, но если шо, нас тут небыло...
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25.10.2021 23:57 Відповісти
+1
В скрепной - натуральная катастрофа..Замалчивается.Люди в провинции мрут ,как мухи ,от ковида.Кислорода -острая нехватка.Даже кислород из Рвсн и военнокосмических сил не улучшает ситуации.Даже по 3му разу привитые Спутником мрут не хуже непривитых.Стариков на магистральный кислород даже по блату не пристроишь.Знаю не понаслышке.Новости от личных источников из разных регионов.Мрут семьями.
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25.10.2021 23:31 Відповісти
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25.10.2021 23:11 Відповісти
это прорыв. и удивление столько бесстрашных готовых загнуться в туалете вокзала от шока
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25.10.2021 23:16 Відповісти
В общественных туалетах ещё начните вакцинировать! Кто хотел - уже вакцинировался в более комфортных местах.
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25.10.2021 23:17 Відповісти
то проблeма тих хто досi нe вакцинувався
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25.10.2021 23:43 Відповісти
В Нью-Йорке из-за протестов против обязательной вакцинации перекрыто движение по Бруклинскому мосту

Городская полиция сообщает в Твиттере, что в демонстрации принимают участие сотни людей - это пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, которые не согласны с требованием вакцинироваться всем сотрудникам муниципальных служб. Первую прививку, согласно распоряжению мэра Нью-Йорка, они должны сделать к этой пятнице. В случае отказа их отправят в неоплачиваемый отпуск, а в последствии могут уволить.

По данным телеканала ABC вакцинацию предстоит пройти примерно 50 тысячам городских служащих.
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25.10.2021 23:17 Відповісти
нeхай пiдписують вiдмову вiд лiжка i кисню i валять на всi 4. Дарвiн про них подбає
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25.10.2021 23:45 Відповісти
В скрепной - натуральная катастрофа..Замалчивается.Люди в провинции мрут ,как мухи ,от ковида.Кислорода -острая нехватка.Даже кислород из Рвсн и военнокосмических сил не улучшает ситуации.Даже по 3му разу привитые Спутником мрут не хуже непривитых.Стариков на магистральный кислород даже по блату не пристроишь.Знаю не понаслышке.Новости от личных источников из разных регионов.Мрут семьями.
показати весь коментар
25.10.2021 23:31 Відповісти
они прямо в сральниках приходят? опорожнился, пожалуйте укол, но если шо, нас тут небыло...
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25.10.2021 23:57 Відповісти
 
 