На залізничних вокзалах з 21 жовтня вакциновано 8 тис. осіб, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації на 19 залізничних вокзалах України, де з 21 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали понад 8 тис. осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького.

Найближчим часом планується відкрити пункти вакцинації в Тернополі і Херсоні.

Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом. Пасажири, які з різних причин не вакцинуються, можуть подорожувати, пред'явивши негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

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Зараз точки тестування розгорнуто на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток, можуть зробити тест за 350 грн. З 21 жовтня зроблено вже понад 10 тис. тестів.