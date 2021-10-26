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Новини Коронавірус і карантин
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Європейський регулятор схвалив використання бустерної дози вакцини Moderna

Європейський регулятор схвалив використання бустерної дози вакцини Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало третю дозу вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna.

Про це йдеться в заяві ЄМА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комітет ЕМА дійшов висновку, що бустерна доза COVID-вакцини Spikevax (виробництва Moderna) може використовуватися для людей, старших 18 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третя доза цієї вакцини, введена через 6-8 місяців після другої, "призводила до збільшення кількості антитіл у дорослих".

"Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань", - уточнили у регуляторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Moderna успішно випробувала вакцину проти COVID-19 серед дітей 6-11 років

При цьому в ЕМА наголосили, що побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13663) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Топ коментарі
+4
Теперь я так понимаю каждые пол года шыряться надо? Суки, ну-ка все в строй на укол!
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26.10.2021 09:54 Відповісти
+4
Склок тебе платят, товарищ
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26.10.2021 10:07 Відповісти
+3
бустреной/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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26.10.2021 10:07 Відповісти
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Бустреная ?
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Хе-хе. Антиваксеры - тикайте в азиопу
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Склок тебе платят, товарищ
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26.10.2021 10:07 Відповісти
Ты не отвлекайся - беги!
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26.10.2021 10:08 Відповісти
Теперь я так понимаю каждые пол года шыряться надо? Суки, ну-ка все в строй на укол!
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26.10.2021 09:54 Відповісти
Можешь расслабить булки

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26.10.2021 09:58 Відповісти
сразу видно свинособачий ген любителя расслабить булки и присесть на швабру.
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Хе-хе. Сразу видно кацапа, среагировавшего "по своему пониманию"
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26.10.2021 10:03 Відповісти
нарик в восторге
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26.10.2021 10:10 Відповісти
И так до бесконечности.
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26.10.2021 10:04 Відповісти
бустреной/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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26.10.2021 10:07 Відповісти
Книжка с картинками ?
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26.10.2021 11:40 Відповісти
потом бустерная для бустерной, бустерная для бустерной бустерной...
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26.10.2021 10:08 Відповісти
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26.10.2021 10:10 Відповісти
Круг замикається, хом'ячкам приготуватися.....
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26.10.2021 10:11 Відповісти
Ні на що не натякаю, але... З 17 жовтня в Китаї було кілька локальних спалахів, і вони швидко розширюються. Швидке поширення коронавірусу відбувається попри те, що близько 75% населення Китаю - а це більше мільярда людей - повністю вакциновані від COVID-19, заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.
Зазначається, що спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих літніх людей з Шанхаю.
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26.10.2021 10:17 Відповісти
Если китайская коммуняка шо-то сказала - значит ето 100% правда, китайская коммуняка никогда не обманет.
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26.10.2021 10:22 Відповісти
https://edition.cnn.com/2021/10/25/china/covid-update-intl-hnk/index.html
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26.10.2021 10:24 Відповісти
Так вакцинація не робить людину вірусонепроникною. Вакцинація просто готує організм до боротьби з хворобою. Дві близьких мені особи дуже таки старшого віку після вакцинації Короноваком підхопили вірус але одній особі взагалі не потрібна була медична допомога, лікується "традиційними" методами, а другу госпіталізували з високою температурою в звязку з хронічними захворюваннями але наразі почуває себе задовільно.
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26.10.2021 12:25 Відповісти
да..... МИР ВЛЯПАЛСЯ В СМЕРТЕЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ НА ДОЛГО И НЕНАШУТКУ.... вот блин что значит невидимый враг эти вирусы.... никого не видно никого не слышно... никто не стреляет....а население планеты исчезнет....((
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26.10.2021 10:48 Відповісти
 
 