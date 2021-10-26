Європейський регулятор схвалив використання бустерної дози вакцини Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало третю дозу вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna.

Про це йдеться в заяві ЄМА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комітет ЕМА дійшов висновку, що бустерна доза COVID-вакцини Spikevax (виробництва Moderna) може використовуватися для людей, старших 18 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третя доза цієї вакцини, введена через 6-8 місяців після другої, "призводила до збільшення кількості антитіл у дорослих".

"Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань", - уточнили у регуляторі.

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При цьому в ЕМА наголосили, що побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення.