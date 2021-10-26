Европейский регулятор одобрил использование бустерной дозы вакцины Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало третью дозу вакцины от коронавируса производства Moderna.

Об этом говорится в заявлении ЕМА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комитет ЭМА пришел к выводу, что бустерная доза COVID-вакцины Spikevax (производства Moderna) может использоваться для людей старше 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третья доза этой вакцины, введенная через 6-8 месяцев после второй, приводила к увеличению количества антител у взрослых.

"Бустерная прививка содержит половину дозы, используемой для двух первичных вакцинирований", - уточнили в регуляторе.

При этом в EMA отметили, что побочные эффекты после введения третьей дозы вакцины подобны регистрировавшимся после второй прививки.

Читайте также: Moderna успешно испытала вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет