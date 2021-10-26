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Новости Коронавирус и карантин
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Европейский регулятор одобрил использование бустерной дозы вакцины Moderna

Европейский регулятор одобрил использование бустерной дозы вакцины Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало третью дозу вакцины от коронавируса производства Moderna.

Об этом говорится в заявлении ЕМА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комитет ЭМА пришел к выводу, что бустерная доза COVID-вакцины Spikevax (производства Moderna) может использоваться для людей старше 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третья доза этой вакцины, введенная через 6-8 месяцев после второй, приводила к увеличению количества антител у взрослых.

"Бустерная прививка содержит половину дозы, используемой для двух первичных вакцинирований", - уточнили в регуляторе.

При этом в EMA отметили, что побочные эффекты после введения третьей дозы вакцины подобны регистрировавшимся после второй прививки.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17272) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


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Топ комментарии
+4
Теперь я так понимаю каждые пол года шыряться надо? Суки, ну-ка все в строй на укол!
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26.10.2021 09:54 Ответить
+4
Склок тебе платят, товарищ
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26.10.2021 10:07 Ответить
+3
бустреной/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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26.10.2021 10:07 Ответить
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Бустреная ?
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26.10.2021 09:50 Ответить
Хе-хе. Антиваксеры - тикайте в азиопу
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26.10.2021 09:50 Ответить
Склок тебе платят, товарищ
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26.10.2021 10:07 Ответить
Ты не отвлекайся - беги!
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26.10.2021 10:08 Ответить
Теперь я так понимаю каждые пол года шыряться надо? Суки, ну-ка все в строй на укол!
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26.10.2021 09:54 Ответить
Можешь расслабить булки

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26.10.2021 09:58 Ответить
сразу видно свинособачий ген любителя расслабить булки и присесть на швабру.
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26.10.2021 10:02 Ответить
Хе-хе. Сразу видно кацапа, среагировавшего "по своему пониманию"
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26.10.2021 10:03 Ответить
нарик в восторге
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26.10.2021 10:10 Ответить
И так до бесконечности.
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26.10.2021 10:04 Ответить
бустреной/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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26.10.2021 10:07 Ответить
Книжка с картинками ?
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26.10.2021 11:40 Ответить
потом бустерная для бустерной, бустерная для бустерной бустерной...
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26.10.2021 10:08 Ответить
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26.10.2021 10:10 Ответить
Круг замикається, хом'ячкам приготуватися.....
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26.10.2021 10:11 Ответить
Ні на що не натякаю, але... З 17 жовтня в Китаї було кілька локальних спалахів, і вони швидко розширюються. Швидке поширення коронавірусу відбувається попри те, що близько 75% населення Китаю - а це більше мільярда людей - повністю вакциновані від COVID-19, заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.
Зазначається, що спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих літніх людей з Шанхаю.
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26.10.2021 10:17 Ответить
Если китайская коммуняка шо-то сказала - значит ето 100% правда, китайская коммуняка никогда не обманет.
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26.10.2021 10:22 Ответить
https://edition.cnn.com/2021/10/25/china/covid-update-intl-hnk/index.html
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26.10.2021 10:24 Ответить
Так вакцинація не робить людину вірусонепроникною. Вакцинація просто готує організм до боротьби з хворобою. Дві близьких мені особи дуже таки старшого віку після вакцинації Короноваком підхопили вірус але одній особі взагалі не потрібна була медична допомога, лікується "традиційними" методами, а другу госпіталізували з високою температурою в звязку з хронічними захворюваннями але наразі почуває себе задовільно.
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26.10.2021 12:25 Ответить
да..... МИР ВЛЯПАЛСЯ В СМЕРТЕЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ НА ДОЛГО И НЕНАШУТКУ.... вот блин что значит невидимый враг эти вирусы.... никого не видно никого не слышно... никто не стреляет....а население планеты исчезнет....((
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26.10.2021 10:48 Ответить
 
 