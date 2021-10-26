Реєстр педофілів запрацював у тестовому режимі в Україні, - Мін'юст

В Україні запустили та почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що реєстр працює в тестовому режимі. Станом на сьогодні в цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом. Про це в ефірі на телеканалі "Україна24" заявила заступник міністра юстиції України Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Наголошується, що запровадження такого реєстру – один із елементів цифровізації. За словами Олени Висоцької, усі європейські країни пішли таким шляхом. Є багато успішних прикладів, як функціонує реєстр педофілів, і що він – дійсно важливий, щоб захистити дітей. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих "в’язничних систем".

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"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", – наголосила заступниця. Вона додала, що у реєстру є також інші призначення: "Вони стосуються всієї правоохоронної системи. Доступ до таких реєстрів матимуть всі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний в наповненні", - наголосила вона.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила Олена Висоцька, йдеться, наприклад, про те, що неможна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

"Це – певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", – додала заступниця.

Вона зазначила, що в цілому у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

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"Ми на шляху створення реєстру і, я думаю, що незабаром країна матиме цивілізований, ефективний, працюючий реєстр, який можна використовувати", – підсумувала Висоцька.