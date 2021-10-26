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Реєстр педофілів запрацював у тестовому режимі в Україні, - Мін'юст

Реєстр педофілів запрацював у тестовому режимі в Україні, - Мін'юст

В Україні запустили та почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що реєстр працює в тестовому режимі. Станом на сьогодні в цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом. Про це в ефірі на телеканалі "Україна24" заявила заступник міністра юстиції України Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Наголошується, що запровадження такого реєстру – один із елементів цифровізації. За словами Олени Висоцької, усі європейські країни пішли таким шляхом. Є багато успішних прикладів, як функціонує реєстр педофілів, і що він – дійсно важливий, щоб захистити дітей. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих "в’язничних систем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", – наголосила заступниця. Вона додала, що у реєстру є також інші призначення: "Вони стосуються всієї правоохоронної системи. Доступ до таких реєстрів матимуть всі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний в наповненні", - наголосила вона.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила Олена Висоцька, йдеться, наприклад, про те, що неможна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

"Це – певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", – додала заступниця.

Вона зазначила, що в цілому у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

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"Ми на шляху створення реєстру і, я думаю, що незабаром країна матиме цивілізований, ефективний, працюючий реєстр, який можна використовувати", – підсумувала Висоцька.

Автор: 

Мін’юст (1603) педофіл (158) реєстр (859) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+8
Петушарий там есть?
А Иванисов, которого Гундосик в ВР привёл? Изнасилование несовершеннолетней - потенциальный педофил.
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26.10.2021 14:20 Відповісти
+6
Интересно сколько в нем нардепов?
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26.10.2021 14:17 Відповісти
+4
Нет ,в такому випадку він - мужичара!
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26.10.2021 14:19 Відповісти
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За рецидив -довичне!!!
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26.10.2021 14:15 Відповісти
Даєш ще реєстр г@ндонів! І тих, хто туди потрапив, більше до влади не пускати.
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26.10.2021 14:16 Відповісти
Интересно сколько в нем нардепов?
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26.10.2021 14:17 Відповісти
по дипломам Трускавца легко определить.
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26.10.2021 14:18 Відповісти
Педофилов уже лепят всех подряд. Если ему 90,а ей 40 - то он педофил ? ))
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26.10.2021 14:17 Відповісти
Нет ,в такому випадку він - мужичара!
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26.10.2021 14:19 Відповісти
если ему 90 а ей 4.
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26.10.2021 14:20 Відповісти
Критерий один - совершеннолетие!
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26.10.2021 16:04 Відповісти
К нам сегодня заходил чудо-юдо педофил... Автоматом всех "слуг урода" туда, пусть потом оправдываются, меньше времени на воровство останется.
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26.10.2021 14:20 Відповісти
Они не педофилы! Не обижайте честных **********!!!
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26.10.2021 16:05 Відповісти
Петушарий там есть?
А Иванисов, которого Гундосик в ВР привёл? Изнасилование несовершеннолетней - потенциальный педофил.
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26.10.2021 14:20 Відповісти
Не потенциальный, а, к сожалению, недобитый.
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26.10.2021 14:40 Відповісти
а когда минюст аналов заработает? не забудьте про яременко
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26.10.2021 14:21 Відповісти
Всего 171 из 450 уже известных вписали? Такими темпами реестр наполнят к тому моменту, когда все материки опять соединятся(
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26.10.2021 14:22 Відповісти
Просто остальные пока "работают в тестовом режиме".
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26.10.2021 14:54 Відповісти
надеюсь, не те вносят, которые в СНБО в списке из 100 человек 200 ошибок в фамилиях допустили?
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26.10.2021 14:33 Відповісти
те те... и ставки наверное по-выше !
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Когда будет реестр **расов? (не путать с геями).
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26.10.2021 15:04 Відповісти
Уже есть. Сайт ВР. Все поголовно.
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26.10.2021 15:20 Відповісти
"Выбери себе педофила !"
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26.10.2021 15:07 Відповісти
Педафилов надо не только в реест вносить, но и лечить, строго судить и даже кастрировать.Они уже не люди, они- животные. Кроме того, возмущает, как это за изнасилование 6 летней девочки дают 6 лет тюрьмы. Судья вообще понимает, что эта психологическая травма у ребенка останется на всю жизнь. У моей знакомой была только попытка к изнасилованию и она до сих пор (она старше 60 лет) боится и избегает мужчин. У нее на этой почве был даже неудачный брак. После которого она о мужчинах и слышать не хочет и радуется, что она одна.
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26.10.2021 15:10 Відповісти
А как за убийство дают 6 лет? И почему нет реестра убийц,убийство куда серьезней изнасилования.
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26.10.2021 16:07 Відповісти
Ваша знайома просто психічно нездорова. Таке буває на світі.
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26.10.2021 20:52 Відповісти
От «врагов народа»🤢👹 можно ожидать , внесение «по - ошибке « и политически неугодных оппонентов
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26.10.2021 15:11 Відповісти
секс под угрозой теперь надо шпарить старух жон)ЗЕзакон такой новый антиковидный
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26.10.2021 15:40 Відповісти
интересно, 95 квартал туда тоже внесут?
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26.10.2021 15:59 Відповісти
А вони, що педофіли?
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26.10.2021 16:09 Відповісти
Бідонич явно как би нєвзначай мав намір дівчинку за пиптика помацати. А вона спротивилася цьому.
Це вже педофілія, чи ще ні? )))
P.S. про ***** і так всім відомо, що він педофілює на мальчіків.

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26.10.2021 17:19 Відповісти
Тут тоже дєд засмущав неповнолітню.

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26.10.2021 17:21 Відповісти
 
 