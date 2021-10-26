РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости
3 850 29

Реестр педофилов заработал в тестовом режиме в Украине, - Минюст

Реестр педофилов заработал в тестовом режиме в Украине, - Минюст

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока реестр работает в тестовом режиме. По состоянию на сегодняшний день в данном реестре уже содержатся данные о 171 лице, привлеченных к ответственности и отбывающих наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем. Об этом в эфире на телеканале "Украина24" заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подчеркивается, что введение такого реестра – один из элементов цифровизации. По словам Елены Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути. Есть много успешных примеров, как функционирует реестр педофилов, и что он действительно важен, чтобы защитить детей. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств – США, Канады, большинства европейских стран, в частности, Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюрьмовых систем".

"Сутью данного реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - отметила она.

В то же время, сейчас существует много нормативных препятствий по наполнению реестра. Как сообщила Елена Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении данного человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

Читайте также: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, который в течение 17 лет насиловал малолетних детей, - прокуратура

"Это – определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", – добавила заместитель главы Минюста.

Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, связанным с половой свободой малолетних.

"Мы на пути создания реестра и, я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно будет использовать", – подытожила Высоцкая.

Автор: 

Минюст (1756) педофил (493) реестр (327) Высоцкая Елена (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Петушарий там есть?
А Иванисов, которого Гундосик в ВР привёл? Изнасилование несовершеннолетней - потенциальный педофил.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:20 Ответить
+6
Интересно сколько в нем нардепов?
показать весь комментарий
26.10.2021 14:17 Ответить
+4
Нет ,в такому випадку він - мужичара!
показать весь комментарий
26.10.2021 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За рецидив -довичне!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 14:15 Ответить
Даєш ще реєстр г@ндонів! І тих, хто туди потрапив, більше до влади не пускати.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:16 Ответить
Интересно сколько в нем нардепов?
показать весь комментарий
26.10.2021 14:17 Ответить
по дипломам Трускавца легко определить.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:18 Ответить
Педофилов уже лепят всех подряд. Если ему 90,а ей 40 - то он педофил ? ))
показать весь комментарий
26.10.2021 14:17 Ответить
Нет ,в такому випадку він - мужичара!
показать весь комментарий
26.10.2021 14:19 Ответить
если ему 90 а ей 4.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:20 Ответить
Критерий один - совершеннолетие!
показать весь комментарий
26.10.2021 16:04 Ответить
К нам сегодня заходил чудо-юдо педофил... Автоматом всех "слуг урода" туда, пусть потом оправдываются, меньше времени на воровство останется.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:20 Ответить
Они не педофилы! Не обижайте честных **********!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 16:05 Ответить
Петушарий там есть?
А Иванисов, которого Гундосик в ВР привёл? Изнасилование несовершеннолетней - потенциальный педофил.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:20 Ответить
Не потенциальный, а, к сожалению, недобитый.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:40 Ответить
а когда минюст аналов заработает? не забудьте про яременко
показать весь комментарий
26.10.2021 14:21 Ответить
Всего 171 из 450 уже известных вписали? Такими темпами реестр наполнят к тому моменту, когда все материки опять соединятся(
показать весь комментарий
26.10.2021 14:22 Ответить
Просто остальные пока "работают в тестовом режиме".
показать весь комментарий
26.10.2021 14:54 Ответить
надеюсь, не те вносят, которые в СНБО в списке из 100 человек 200 ошибок в фамилиях допустили?
показать весь комментарий
26.10.2021 14:33 Ответить
те те... и ставки наверное по-выше !
показать весь комментарий
26.10.2021 14:39 Ответить
Когда будет реестр **расов? (не путать с геями).
показать весь комментарий
26.10.2021 15:04 Ответить
Уже есть. Сайт ВР. Все поголовно.
показать весь комментарий
26.10.2021 15:20 Ответить
"Выбери себе педофила !"
показать весь комментарий
26.10.2021 15:07 Ответить
Педафилов надо не только в реест вносить, но и лечить, строго судить и даже кастрировать.Они уже не люди, они- животные. Кроме того, возмущает, как это за изнасилование 6 летней девочки дают 6 лет тюрьмы. Судья вообще понимает, что эта психологическая травма у ребенка останется на всю жизнь. У моей знакомой была только попытка к изнасилованию и она до сих пор (она старше 60 лет) боится и избегает мужчин. У нее на этой почве был даже неудачный брак. После которого она о мужчинах и слышать не хочет и радуется, что она одна.
показать весь комментарий
26.10.2021 15:10 Ответить
А как за убийство дают 6 лет? И почему нет реестра убийц,убийство куда серьезней изнасилования.
показать весь комментарий
26.10.2021 16:07 Ответить
Ваша знайома просто психічно нездорова. Таке буває на світі.
показать весь комментарий
26.10.2021 20:52 Ответить
От «врагов народа»🤢👹 можно ожидать , внесение «по - ошибке « и политически неугодных оппонентов
показать весь комментарий
26.10.2021 15:11 Ответить
секс под угрозой теперь надо шпарить старух жон)ЗЕзакон такой новый антиковидный
показать весь комментарий
26.10.2021 15:40 Ответить
интересно, 95 квартал туда тоже внесут?
показать весь комментарий
26.10.2021 15:59 Ответить
А вони, що педофіли?
показать весь комментарий
26.10.2021 16:09 Ответить
Бідонич явно как би нєвзначай мав намір дівчинку за пиптика помацати. А вона спротивилася цьому.
Це вже педофілія, чи ще ні? )))
P.S. про ***** і так всім відомо, що він педофілює на мальчіків.

показать весь комментарий
26.10.2021 17:19 Ответить
Тут тоже дєд засмущав неповнолітню.

показать весь комментарий
26.10.2021 17:21 Ответить
 
 