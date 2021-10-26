Реестр педофилов заработал в тестовом режиме в Украине, - Минюст

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока реестр работает в тестовом режиме. По состоянию на сегодняшний день в данном реестре уже содержатся данные о 171 лице, привлеченных к ответственности и отбывающих наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем. Об этом в эфире на телеканале "Украина24" заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подчеркивается, что введение такого реестра – один из элементов цифровизации. По словам Елены Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути. Есть много успешных примеров, как функционирует реестр педофилов, и что он действительно важен, чтобы защитить детей. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств – США, Канады, большинства европейских стран, в частности, Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюрьмовых систем".

"Сутью данного реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - отметила она.

В то же время, сейчас существует много нормативных препятствий по наполнению реестра. Как сообщила Елена Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении данного человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

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"Это – определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", – добавила заместитель главы Минюста.

Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, связанным с половой свободой малолетних.

"Мы на пути создания реестра и, я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно будет использовать", – подытожила Высоцкая.