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На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню, - ДСНС

На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню, - ДСНС

На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння. Трубопровід персонал станції перекрив. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан у межах норми. Станція працює у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню, - ДСНС 01

Автор: 

аварія (561) АЕС (1157) ДСНС (5158) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+13
У нас залишились працюючі АЕС? Неподобство. Зупиняйте, ібо нехрІн. Електроенергію потрібне не виробляти і продавати, а купувати у підсанкційних білорусів і кацапів.
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26.10.2021 16:15 Відповісти
+3
Не надо так шутить ..
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26.10.2021 16:08 Відповісти
+3
Глянул на фото. Все думаю Чернобыль 2 не иначе. . А на деле украли цензорята картинку с нета
И лепят ее журналисты всех стран и народов к месту и нет
Армянская АЭС празднует День рождения
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26.10.2021 16:24 Відповісти
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Не надо так шутить ..
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26.10.2021 16:08 Відповісти
Админы, фотку поменяйте. А то поставили армянскую аэс вместо ровенской
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26.10.2021 19:24 Відповісти
Не хлопок а вспышка?
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26.10.2021 16:09 Відповісти
Вспышка, сопровождается формированием ударной волны, из-за чего получается хлопок.
Откройте на плите газ, и секунд через 10 зажгите спичку, получите наглядный пример.
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26.10.2021 16:21 Відповісти
У нас залишились працюючі АЕС? Неподобство. Зупиняйте, ібо нехрІн. Електроенергію потрібне не виробляти і продавати, а купувати у підсанкційних білорусів і кацапів.
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26.10.2021 16:15 Відповісти
Що не подобається, коли в Україні щось працює?
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26.10.2021 16:18 Відповісти
Трудно быть нулевым на ресурсе ? Обычный стеб не понимаешь ?
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26.10.2021 16:26 Відповісти
Иди стебись на конфетную тему в Харькове, там раскрывай свой потенциал
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26.10.2021 16:30 Відповісти
Нулевка! Еще и зебильная:! Это диагноз
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26.10.2021 16:33 Відповісти
Зеленский готовится поставлять водород в Европу. Проводятся предварительные НИОКР.
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26.10.2021 16:16 Відповісти
Глянул на фото. Все думаю Чернобыль 2 не иначе. . А на деле украли цензорята картинку с нета
И лепят ее журналисты всех стран и народов к месту и нет
Армянская АЭС празднует День рождения
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Вах! Ара ей!
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26.10.2021 16:42 Відповісти
Ибо нехер светить фото стратегических объектов. Война это ... война! (с)
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26.10.2021 16:44 Відповісти
Тю. Хіба для москалів на Рівенській АЕС є таємниці? Вона споруджена ше у 1973 р. за часів СРСР
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26.10.2021 17:18 Відповісти
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26.10.2021 19:23 Відповісти
Трубка 5см в диаметре .Отето ЧП.
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26.10.2021 16:50 Відповісти
а шо будет когда...

Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.

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26.10.2021 21:13 Відповісти
 
 