На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню, - ДСНС
На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння. Трубопровід персонал станції перекрив. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан у межах норми. Станція працює у штатному режимі", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар26.10.2021 16:15 Відповісти Посилання
+3 Мистер Икс #492862
показати весь коментар26.10.2021 16:08 Відповісти Посилання
+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар26.10.2021 16:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Откройте на плите газ, и секунд через 10 зажгите спичку, получите наглядный пример.
И лепят ее журналисты всех стран и народов к месту и нет
Армянская АЭС празднует День рождения
Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.