На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі. Був спалах водню, - ДСНС

На території Рівненської атомної електростанції (АЕС) сталася аварія на трубопроводі. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння. Трубопровід персонал станції перекрив. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан у межах норми. Станція працює у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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