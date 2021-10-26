Під Офісом генпрокурора вимагали відставки мера-сепаратиста Струка

Національний Корпус під стінами Генпрокуратури вимагав вручення повідомлення про підозру меру міста Кремінна Луганської області Володимиру Струку за відкритими проти нього кримінальними провадженнями. Активісти передали відповіднегенпрокурорузвернення до Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НК.

Проти Володимира Струка були порушені два кримінальних провадження № 22014130000000074 від 07.06.2014 за ч. 2 ст. 110 КК України та № 22019000000000179 від 14.06.2019 за ч. 1 ст. 109 КК України за підозрою у скоєнні фінансових дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу України та зазіханні та територіальну цілісність держави.

На акції жителі прифронтових територійрозповіли про участь нинішнього мера Кремінної у подіях "русской вєсни" і небажання місцевої прокуратури реагувати на їхні звернення. Активісти розповіли, що Струк "рекетує" аграріїв села Попівка, проводить сесії міськради з порушенням норм, не допускаючи на них місцевих жителів, всупереч думкам місцевих жителів будує сміттєпереробний завод у межах міста.

"Володимир Струк підбурював місцеве населення на проведення "референдуму", був його фінансовим та ідейним організатором… 9 травня 2014 р. він заявляв, що якщо нога українського солдата ступить на землю Донбасу – вони негайно будуть знищені. Ця людина організувала так звані "загони самооборони" з бандитів та афганців, які згодом стали складовими частинами незаконних формувань "Зоря" та "ДБР "Бетмен". І замість тюрми чи вигнання Володимир Струк сьогодні є мером міста Кремінна на Луганщині", - заявив керівник Луганського обласного осередку Нацкорпусу Владислав Кирилов.

"Струк – це лише показовий приклад, як представники місцевої влади та силових структур здавали окупантам зброю та владу, і зараз ніхто з них не несе відповідальності. І причина цьому не лише небажання сьогоднішньої влади. Сьогоднішня влада обрала для себе більшими ворогами захисників України, ніж зрадників. Причина ще полягає у тому, що відсутнє адекватне законодавство, щоб притягувати їх до відповідальності. І у такій ситуації нам би допоміг закон про боротьбу з колаборантами. Він з весни знаходиться у парламенті, але влада його ігнорує. Але країна рано чи пізно його прийме. І я переконаний, що ми змусимо кожного покидька, який зраджував нашу країну і співпрацював з ворогом, понести відповідальність", - повідомив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Як повідомляють у Нацкорпусі, коли Струк зрозумів провальність кремлівського проєкту "Новоросія" – утік з родиною до США. Втім, попри відкриті кримінальні провадження за мовчазної згоди правоохоронців у 2020 році він зміг обратися мером Кремінної.

Читайте також: У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)