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Под Офисом генпрокурора требовали отставки мэра-сепаратиста Струка

Под Офисом генпрокурора требовали отставки мэра-сепаратиста Струка

Национальный Корпус под стенами Генпрокуратуры требовал вручения сообщения о подозрении мэру города Кременная Луганской области Владимиру Струку по открытым против него уголовным производствам. Активисты передали соответствующее обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НК.

Против Владимира Струка были открыты два уголовных производства №22014130000000074 от 07.06.2014 по ч. 2 ст. 110 УК Украины и №22019000000000179 от 14.06.2019 по ч. 1 ст. 109 УК Украины по подозрению в совершении финансовых действий, совершенных с целью свержения конституционного строя Украины и посягательства на территориальную целостность государства.

На акции жители прифронтовых территорий рассказали об участии нынешнего мэра Кременной в событиях "русской весны" и нежелании местной прокуратуры реагировать на их обращения. Активисты рассказали, что Струк "рекетирует" аграриев села Поповка, проводит сессии горсовета с нарушением норм, не допуская на них местных жителей, вопреки мнениям местных жителей строит мусороперерабатывающий завод в черте города.

"Владимир Струк подстрекал местное население на проведение "референдума", был его финансовым и идейным организатором… 9 мая 2014 г. он заявлял, что если нога украинского солдата ступит на землю Донбасса – они будут немедленно уничтожены. Этот человек организовал так называемые отряды самообороны из бандитов и афганцев, которые впоследствии стали составными частями незаконных формирований "Заря" и "ДБР "Бэтмен". И вместо тюрьмы или изгнания Владимир Струк сегодня является мэром города Кременная в Луганской области", - заявил руководитель Луганской областной ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов.

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"Струк – это лишь показательный пример, как представители местных властей и силовых структур сдавали оккупантам оружие и власть, и сейчас никто из них не несет ответственности. И причина тому не только нежелание сегодняшней власти. Сегодняшняя власть избрала для себя большими врагами защитников Украины, чем предателей. Причина еще в том, что отсутствует адекватное законодательство, чтобы привлекать их к ответственности. И в такой ситуации нам помог бы закон о борьбе с коллаборантами. Он с весны находится в парламенте, но власть его игнорирует. Но страна рано или поздно примет его. И я убежден, что мы заставим каждого подонка, который предал нашу страну и сотрудничал с врагом, понести ответственность", - сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Как сообщают в Нацкорпусе, когда Струк понял провальность кремлевского проекта "Новороссия" – сбежал с семьей в США. Впрочем, несмотря на открытые уголовные производства с молчаливого согласия правоохранителей в 2020 году он смог избраться мэром Кременной.

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Автор: 

Струк Владимир (23) Национальный корпус (393) Жорин Максим (50) Офис Генпрокурора (2498) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+13
Венедиктовна кацапская шлюха, своих не бросит
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26.10.2021 19:17 Ответить
+9
это не мэр, это - говно
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26.10.2021 19:19 Ответить
+5
Это падло Струк продолжает иметь бизнес в Луганске и платит сепарам бабло.
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26.10.2021 19:31 Ответить
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Венедиктовна кацапская шлюха, своих не бросит
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26.10.2021 19:17 Ответить
это не мэр, это - говно
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26.10.2021 19:19 Ответить
Ви зробили це РАЗОМ !!!
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26.10.2021 19:24 Ответить
Типо, в Беларуси?
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26.10.2021 19:26 Ответить
Ну да. В Беларуси гавкать нельзя, так оно здесь ))))
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26.10.2021 19:30 Ответить
А в Польщі можна гавкати?
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26.10.2021 19:55 Ответить
Вангую: так как начались предвыборные гонки (изподтишка) бубочка среагирует популистски (в нашу пользу)...
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26.10.2021 19:27 Ответить
Бубочка среагирует как ему тупинский агент Дерьмак прикажет.
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26.10.2021 19:32 Ответить
ХМЫ... "А разве так можно?".
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26.10.2021 23:31 Ответить
Это падло Струк продолжает иметь бизнес в Луганске и платит сепарам бабло.
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26.10.2021 19:31 Ответить
Заробляє на війні? Та не може бути!
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26.10.2021 19:44 Ответить
И зеленский, и шефир там же. Ничего страшного, если главным можно, то и этому не грех.
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26.10.2021 20:03 Ответить
та вы шо! а как же его силиконовая доця столоваться будет?
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26.10.2021 19:45 Ответить
ручные абизянки рюкзаковского фурерка пришли на прием к мудрому каа
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26.10.2021 19:54 Ответить
А кто его в" подотдел очистки"назначил? Ватные же избиратели, вот он и "блажит" над ними, ещё будет и душить как котов.
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26.10.2021 21:04 Ответить
Так отож. Цього урода, Гепу, Зє, Ківу і т.п. нам не марсіани підкинули, а вибрали наші знайомі та сусіди.
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26.10.2021 21:06 Ответить
бУзина зове його ....
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26.10.2021 21:05 Ответить
 
 