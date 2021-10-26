Под Офисом генпрокурора требовали отставки мэра-сепаратиста Струка

Национальный Корпус под стенами Генпрокуратуры требовал вручения сообщения о подозрении мэру города Кременная Луганской области Владимиру Струку по открытым против него уголовным производствам. Активисты передали соответствующее обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НК.

Против Владимира Струка были открыты два уголовных производства №22014130000000074 от 07.06.2014 по ч. 2 ст. 110 УК Украины и №22019000000000179 от 14.06.2019 по ч. 1 ст. 109 УК Украины по подозрению в совершении финансовых действий, совершенных с целью свержения конституционного строя Украины и посягательства на территориальную целостность государства.

На акции жители прифронтовых территорий рассказали об участии нынешнего мэра Кременной в событиях "русской весны" и нежелании местной прокуратуры реагировать на их обращения. Активисты рассказали, что Струк "рекетирует" аграриев села Поповка, проводит сессии горсовета с нарушением норм, не допуская на них местных жителей, вопреки мнениям местных жителей строит мусороперерабатывающий завод в черте города.

"Владимир Струк подстрекал местное население на проведение "референдума", был его финансовым и идейным организатором… 9 мая 2014 г. он заявлял, что если нога украинского солдата ступит на землю Донбасса – они будут немедленно уничтожены. Этот человек организовал так называемые отряды самообороны из бандитов и афганцев, которые впоследствии стали составными частями незаконных формирований "Заря" и "ДБР "Бэтмен". И вместо тюрьмы или изгнания Владимир Струк сегодня является мэром города Кременная в Луганской области", - заявил руководитель Луганской областной ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов.

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"Струк – это лишь показательный пример, как представители местных властей и силовых структур сдавали оккупантам оружие и власть, и сейчас никто из них не несет ответственности. И причина тому не только нежелание сегодняшней власти. Сегодняшняя власть избрала для себя большими врагами защитников Украины, чем предателей. Причина еще в том, что отсутствует адекватное законодательство, чтобы привлекать их к ответственности. И в такой ситуации нам помог бы закон о борьбе с коллаборантами. Он с весны находится в парламенте, но власть его игнорирует. Но страна рано или поздно примет его. И я убежден, что мы заставим каждого подонка, который предал нашу страну и сотрудничал с врагом, понести ответственность", - сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Как сообщают в Нацкорпусе, когда Струк понял провальность кремлевского проекта "Новороссия" – сбежал с семьей в США. Впрочем, несмотря на открытые уголовные производства с молчаливого согласия правоохранителей в 2020 году он смог избраться мэром Кременной.

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