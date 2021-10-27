Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник

Влада Києва готова до того, що вже найближчими днями Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить карантин у столиці та оголосить у місті "червону" зону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник виданню "Українська правда".

"Мені складно говорити, коли ухвалить рішення безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми підпадатимемо під "червону" зону буквально з п'ятниці-суботи", - зазначив Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30% дорослого населення України вакциновано від коронавірусу, - Ляшко

Також, 28 жовтня очікується оголошення рішення про продовження канікул або поновлення навчання у дистанційному режимі у школах. Міська влада вже консультується з Міносвіти та МОЗ для пошуку варіантів продовження роботи шкіл.