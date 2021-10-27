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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник

Якщо не станеться дива, Київ потрапить до

Влада Києва готова до того, що вже найближчими днями Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить карантин у столиці та оголосить у місті "червону" зону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник виданню "Українська правда".

"Мені складно говорити, коли ухвалить рішення безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми підпадатимемо під "червону" зону буквально з п'ятниці-суботи", - зазначив Поворозник.

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Також, 28 жовтня очікується оголошення рішення про продовження канікул або поновлення навчання у дистанційному режимі у школах. Міська влада вже консультується з Міносвіти та МОЗ для пошуку варіантів продовження роботи шкіл.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Поворозник Микола (131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
спору нет) только зачем вы из Борисполя в Киев на работу ездите, если он так вам мил?
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27.10.2021 14:37 Відповісти
+1
Чуда від ЗЄ-борцунів з чорним поясом проти ковіду вже ніхто не чекає: в Києві вже стало менше автомобілів на дорогах, а значить багато людей самі пішли на карантин.
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27.10.2021 14:41 Відповісти
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а у нас в Борисполе школы учатся...вообще Борисполь хороший город,лучше чем Киев.
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27.10.2021 14:34 Відповісти
спору нет) только зачем вы из Борисполя в Киев на работу ездите, если он так вам мил?
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27.10.2021 14:37 Відповісти
ну в США тоже нормальные люди предпочитают жить в пригороде)))))))))))
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27.10.2021 14:39 Відповісти
будем признательны если работать будете по месту жительства)
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27.10.2021 14:45 Відповісти
я в Киев на работу не езжу. я его иногда проезжаю когда еду в Белую Церковь или в сторону Житомира...окружной же нет. вот и приходится тянуться в пробках.
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27.10.2021 14:47 Відповісти
Тільки якби об'їзну у вас ще побудували, бо їхати через місто з цими всіма світлофорами - це ахтунг...
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27.10.2021 14:41 Відповісти
тут я с вами согласен на все 200%.на въезде со стороны Киева давно нужна развязка в три стороны,но никто её делать не будет. окружную вроде заасфальтировали,но она же однорядка,а фонд ковидный уже растянули...
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27.10.2021 14:45 Відповісти
А пофегу както. А чо нащщёт локдауна?
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27.10.2021 14:37 Відповісти
Хужи нібудіт, зато паржєм! На нахунок локдауна Вам (сарказм)
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27.10.2021 16:01 Відповісти
Чуда від ЗЄ-борцунів з чорним поясом проти ковіду вже ніхто не чекає: в Києві вже стало менше автомобілів на дорогах, а значить багато людей самі пішли на карантин.
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27.10.2021 14:41 Відповісти
чудо произойдёт-ибо чудилы продолжают и дальше чудить...
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27.10.2021 14:50 Відповісти
чого це гімно щось квакає,воно має сидіти?
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27.10.2021 15:09 Відповісти
 
 