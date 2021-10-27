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Новини
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Азаров подав апеляцію на арешт, її розглянуть 3 листопада

Азаров подав апеляцію на арешт, її розглянуть 3 листопада

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляційної скарги на арешт експрем'єра Миколи Азарова.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на рішення судді Печерського районного суду Києва від 20 жовтня 2021 року, яким заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного А., призначено на 3 листопада 2021 року (15:35)", - сказано у повідомленні.

Автоматизована система визначила склад суду: суддя-доповідач В.В. Мельник, судді Т.В. Фріч, Ю.М. Слива.

Як повідомлялося, 20 жовтня Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у скоєнні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Автор: 

Азаров Микола (1878) апеляція (503) арешт (2537) Апеляційний суд (401)


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Топ коментарі
+9

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27.10.2021 19:43 Відповісти
+8
Мій аріст нізакінний - Мікіла Азіров
.
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27.10.2021 20:05 Відповісти
+7
кiля, а де ж бiмба?
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27.10.2021 19:39 Відповісти
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та ***** !
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27.10.2021 19:38 Відповісти
кiля, а де ж бiмба?
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27.10.2021 19:39 Відповісти
та бімба то таке.. що з кровосісей робити и коли криза минет?
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27.10.2021 19:41 Відповісти

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27.10.2021 19:43 Відповісти
Вдруг от куда не возьмись,
Появился в рот епись!
И такая *******,
Появлялась целый день!
Торопится, пока лох - зЕлох в кресле, да и бенятиктова100%... =)
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27.10.2021 20:05 Відповісти
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27.10.2021 20:21 Відповісти
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27.10.2021 19:43 Відповісти
Крыза минет папизжэ
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27.10.2021 21:18 Відповісти
Бімба у вагіні.
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27.10.2021 20:07 Відповісти
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27.10.2021 20:09 Відповісти
Надоело в Австрии сидеть? Или деньги заканчиваются?
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27.10.2021 19:41 Відповісти
в кацапии уже давно, на Рублевке ... - там ментально комфортней...
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27.10.2021 20:46 Відповісти
киля азиров ? а на каком языке он изъяснялся в петиции ?
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27.10.2021 19:47 Відповісти
На азірафкє. Він іншої мови не знає.
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27.10.2021 20:12 Відповісти
Ета древняй то язик тюреханев. Микила их потомок.
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27.10.2021 20:28 Відповісти
Кровосися, для начала верни 3 миллиарда баксов, которые ты с овощем срегионалил в Украине! Да кроме того верни "капусту" зеленью, которые ты нарубил после посадок! Потом, что то хрюкай, дебил б#ля!
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27.10.2021 19:53 Відповісти
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27.10.2021 19:56 Відповісти
подогнали пенсионеру развлечение, а то совсем скучно наворованое тратить
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27.10.2021 19:58 Відповісти
Правнукам хватит
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27.10.2021 20:52 Відповісти
Все эти заочные судебные мульки похоже позволяют этим псинам смеятся с нас. Пора давно это сказать и понять нам. Очень большая группа людей в течении почти 4 лет нещадно грабила страну, счёт не подлежит пересчёту. Несколько годовых бюджетов страны банально вывезено и выведено в офшоры и на банковские счета всем известной страны. Вернуть, исходя из подобных случаев с другими врядли возможно. Даже часть. Все они до сих пор живы. А вот тут есть несколько иной вариант решения проблемы.
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28.10.2021 00:31 Відповісти
не нада скиглити!
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27.10.2021 20:01 Відповісти
Мій аріст нізакінний - Мікіла Азіров
.
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27.10.2021 20:05 Відповісти
Ти, падло , все одно сядеш, трохи папізже, але сядеш.
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27.10.2021 20:10 Відповісти
Быстрей-бы.
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27.10.2021 20:13 Відповісти
Перед ним длинная очередь, начать нужно с кравчучки
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27.10.2021 20:54 Відповісти
Азировчанин пахло, давно тебя на куй не посылали, не трэбо скыглыты, возми кувалду и иди накуй, сколько пожелаешь!
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27.10.2021 20:16 Відповісти
Мікілка -"берітьлапату" й так здохне з місяця на місяць. А воно за якісь строки пережива. Щасти в пеклі,козел старий.))
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27.10.2021 20:31 Відповісти
Аріст минєт ******** !
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27.10.2021 20:42 Відповісти
И за каждый день виртуального ареста конкретные гривны - Киле у карман.
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27.10.2021 20:43 Відповісти
киля кровосися-конец у тебя будет хреновым,трохи попизже...
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27.10.2021 20:57 Відповісти
Кровосиси!
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27.10.2021 21:16 Відповісти
Для меня ,до сих пор, остаётся загадкой почему бежал Азаров и его сын!Они не отдавали приказы стрелять по майдана,а занимались экономикой страны!Скорее всего очень много украсили и боятся правосудия!Режим Януковича украл более 50 миллиардов долларов за 4 года!Один только Арбузов украл и вывел более 6 миллиардов долларов!40 миллиардов долларов обнаружили и арестовали ФБР .Это банковские счёта,офшоры,недвижимость и т.д.А беглые казнакрады пребывают в полном здравии в РФ.И РФ ,видимо,их отдавать не собирается!Ганьба!
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27.10.2021 22:37 Відповісти
В таких случаях нужно возбуждать уголовные дела,подавать в РФ заявку на экстрадицию и подавать в Интерпол на розыск беглых казнакрадов! Осуждать заочно с конфискацией всего имущества ,что находится в Украине. У многих ,до сих пор,работают заводы и предприятия !И приносят не плохие прибыли,пока они с награбленным плавают на яхтах и резвятся в казино!Вы думаете Украина бедная страна?Украина никогда не была бедной!Украину банкрот или искусственно и целенаправленно по заказу из кремля.России не нужна сильная и процветающая Украина.!А беглые Азаров,Арбузов,пшонка,Якуовичи и ко скорее всего целенаправленно уничтожали экономику Украины,готовили страну к дэфолту и развалу.Чтобы России было очень легко захватить Украину,рсчленить её и уничтожить!Но что-то пошло не так...
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27.10.2021 22:44 Відповісти
 
 