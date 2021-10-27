Азаров подав апеляцію на арешт, її розглянуть 3 листопада

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляційної скарги на арешт експрем'єра Миколи Азарова.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на рішення судді Печерського районного суду Києва від 20 жовтня 2021 року, яким заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного А., призначено на 3 листопада 2021 року (15:35)", - сказано у повідомленні.

Автоматизована система визначила склад суду: суддя-доповідач В.В. Мельник, судді Т.В. Фріч, Ю.М. Слива.

Як повідомлялося, 20 жовтня Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у скоєнні державної зради за попередньою змовою групою осіб.