Азаров подал апелляцию на арест, ее рассмотрят 3 ноября
Киевский апелляционный суд назначил дату разбирательства по апелляционной жалобы на арест экс-премьера Николая Азарова.
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)", - сказано в сообщении.
Автоматизированная система определила состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич, Ю.М. Слива.
Как сообщалось, 20 октября Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.
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Появился в рот епись!
И такая *******,
Появлялась целый день!
Торопится, пока лох - зЕлох в кресле, да и бенятиктова100%... =)
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