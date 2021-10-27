РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13817 посетителей онлайн
Новости
2 411 34

Азаров подал апелляцию на арест, ее рассмотрят 3 ноября

Азаров подал апелляцию на арест, ее рассмотрят 3 ноября

Киевский апелляционный суд назначил дату разбирательства по апелляционной жалобы на арест экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)", - сказано в сообщении.

Автоматизированная система определила состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич, Ю.М. Слива.

Читайте: Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Как сообщалось, 20 октября Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Автор: 

Азаров Николай (8197) апелляция (628) арест (10465) Апелляционный суд (413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9

показать весь комментарий
27.10.2021 19:43 Ответить
+8
Мій аріст нізакінний - Мікіла Азіров
.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:05 Ответить
+7
кiля, а де ж бiмба?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ***** !
показать весь комментарий
27.10.2021 19:38 Ответить
кiля, а де ж бiмба?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:39 Ответить
та бімба то таке.. що з кровосісей робити и коли криза минет?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:41 Ответить

показать весь комментарий
27.10.2021 19:43 Ответить
Вдруг от куда не возьмись,
Появился в рот епись!
И такая *******,
Появлялась целый день!
Торопится, пока лох - зЕлох в кресле, да и бенятиктова100%... =)
показать весь комментарий
27.10.2021 20:05 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 19:43 Ответить
Крыза минет папизжэ
показать весь комментарий
27.10.2021 21:18 Ответить
Бімба у вагіні.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:07 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 20:09 Ответить
Надоело в Австрии сидеть? Или деньги заканчиваются?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:41 Ответить
в кацапии уже давно, на Рублевке ... - там ментально комфортней...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:46 Ответить
киля азиров ? а на каком языке он изъяснялся в петиции ?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:47 Ответить
На азірафкє. Він іншої мови не знає.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:12 Ответить
Ета древняй то язик тюреханев. Микила их потомок.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:28 Ответить
Кровосися, для начала верни 3 миллиарда баксов, которые ты с овощем срегионалил в Украине! Да кроме того верни "капусту" зеленью, которые ты нарубил после посадок! Потом, что то хрюкай, дебил б#ля!
показать весь комментарий
27.10.2021 19:53 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 19:56 Ответить
подогнали пенсионеру развлечение, а то совсем скучно наворованое тратить
показать весь комментарий
27.10.2021 19:58 Ответить
Правнукам хватит
показать весь комментарий
27.10.2021 20:52 Ответить
Все эти заочные судебные мульки похоже позволяют этим псинам смеятся с нас. Пора давно это сказать и понять нам. Очень большая группа людей в течении почти 4 лет нещадно грабила страну, счёт не подлежит пересчёту. Несколько годовых бюджетов страны банально вывезено и выведено в офшоры и на банковские счета всем известной страны. Вернуть, исходя из подобных случаев с другими врядли возможно. Даже часть. Все они до сих пор живы. А вот тут есть несколько иной вариант решения проблемы.
показать весь комментарий
28.10.2021 00:31 Ответить
не нада скиглити!
показать весь комментарий
27.10.2021 20:01 Ответить
Мій аріст нізакінний - Мікіла Азіров
.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:05 Ответить
Ти, падло , все одно сядеш, трохи папізже, але сядеш.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:10 Ответить
Быстрей-бы.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:13 Ответить
Перед ним длинная очередь, начать нужно с кравчучки
показать весь комментарий
27.10.2021 20:54 Ответить
Азировчанин пахло, давно тебя на куй не посылали, не трэбо скыглыты, возми кувалду и иди накуй, сколько пожелаешь!
показать весь комментарий
27.10.2021 20:16 Ответить
Мікілка -"берітьлапату" й так здохне з місяця на місяць. А воно за якісь строки пережива. Щасти в пеклі,козел старий.))
показать весь комментарий
27.10.2021 20:31 Ответить
Аріст минєт ******** !
показать весь комментарий
27.10.2021 20:42 Ответить
И за каждый день виртуального ареста конкретные гривны - Киле у карман.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:43 Ответить
киля кровосися-конец у тебя будет хреновым,трохи попизже...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:57 Ответить
Кровосиси!
показать весь комментарий
27.10.2021 21:16 Ответить
Для меня ,до сих пор, остаётся загадкой почему бежал Азаров и его сын!Они не отдавали приказы стрелять по майдана,а занимались экономикой страны!Скорее всего очень много украсили и боятся правосудия!Режим Януковича украл более 50 миллиардов долларов за 4 года!Один только Арбузов украл и вывел более 6 миллиардов долларов!40 миллиардов долларов обнаружили и арестовали ФБР .Это банковские счёта,офшоры,недвижимость и т.д.А беглые казнакрады пребывают в полном здравии в РФ.И РФ ,видимо,их отдавать не собирается!Ганьба!
показать весь комментарий
27.10.2021 22:37 Ответить
В таких случаях нужно возбуждать уголовные дела,подавать в РФ заявку на экстрадицию и подавать в Интерпол на розыск беглых казнакрадов! Осуждать заочно с конфискацией всего имущества ,что находится в Украине. У многих ,до сих пор,работают заводы и предприятия !И приносят не плохие прибыли,пока они с награбленным плавают на яхтах и резвятся в казино!Вы думаете Украина бедная страна?Украина никогда не была бедной!Украину банкрот или искусственно и целенаправленно по заказу из кремля.России не нужна сильная и процветающая Украина.!А беглые Азаров,Арбузов,пшонка,Якуовичи и ко скорее всего целенаправленно уничтожали экономику Украины,готовили страну к дэфолту и развалу.Чтобы России было очень легко захватить Украину,рсчленить её и уничтожить!Но что-то пошло не так...
показать весь комментарий
27.10.2021 22:44 Ответить
 
 