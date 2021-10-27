Азаров подал апелляцию на арест, ее рассмотрят 3 ноября

Киевский апелляционный суд назначил дату разбирательства по апелляционной жалобы на арест экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)", - сказано в сообщении.

Автоматизированная система определила состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич, Ю.М. Слива.

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Как сообщалось, 20 октября Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.