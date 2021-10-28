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З наступного року лікарні мають забезпечити переклад українською жестовою мовою, - Ляшко

З наступного року лікарні мають забезпечити переклад українською жестовою мовою, - Ляшко

Із 2022 року до лікарень висуватимуться вимоги щодо забезпечення перекладу українською жестовою мовою.

Про це на засіданні Ради безбар'єрності сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За ініціативою МОЗ з 1 січня 2022 року Кабінетом міністрів встановлено вимогу до лікарень, які бажають укласти договір з НСЗУ, щодо підтвердження можливостей перекладу на українську жестову мову. Це реальна вимога, і вона має свій результат. Наприклад, в Харкові наразі забезпечно засобами комунікації слабочуючих людей 87 закладів охорони здоров'я міста", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, 3 045 закладів охорони здоров'я, які законтрактовані НСЗУ , подали висновки про доступність будівель та приміщень для людей з інвалідністю, облаштовані пандуси, спеціальні ліфти, підйомники тощо.

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Також міністр додав, що в МОЗ продовжується робота над розвитком системи Централь 103, буде передбачена можливість виклику невідкладної допомоги неголосовим способом. Окрім цього, за його словами розпочато роботу щодо впровадження через додаток Дія можливості виклику невідкладної допомоги.

Ляшко нагадав, що в межах програми "Велике будівництво", МОЗ узгодило на наступний рік концепти медичного завдання для 48 лікарень. "Одна обласна клінічна та одна обласна дитяча лікарні в кожному регіоні, які будуть включати інноваційні підходи до безбар'єрності", - сказав міністр.

Автор: 

лікарня (1364) інклюзія (71) Ляшко Віктор (1517)


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Топ коментарі
+5
То есть ты ДУМАЛ что язык жестов один для всех ? То есть в разных странах мира язык жестов одинаков ?Ты или мокшанин или дурак. В Британии это жест "о кей", а в Тунисе "я тебя убью" Смотри не перепутай, Кутузов . И лишний раз руками не размахивай
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28.10.2021 04:08 Відповісти
+5
У меня такое впечатление, что они, в смысле представители власти, находятся в параллельной реальности. У них в больницах кислород заканчивается, а эти ублюдки просто прикалываются про язык жестов. Это они на что намекают? На то, что когда у больного нехватка кислорода, он должен языком жестов сообщить об этом врачу? А врач, видимо, по их логике на этом же языке сообщит задыхающемуся пациенту, что кислорода нет и не предвидится.
Капец. Там походу нормальных не осталось. Такое впечатление, что зеленский & Co уже сидят на чемоданах и им все по..й
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28.10.2021 05:51 Відповісти
+4
Да, это очень нужно. Без украинского жестового языка болезни не вылечатся. Да что там, без украинского жестового языка вобще жизнь не мила
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28.10.2021 02:24 Відповісти
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Думал язык жестов один для всех. У них еще и переводчики есть? Анекдот какой-то.
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28.10.2021 01:53 Відповісти
То есть ты ДУМАЛ что язык жестов один для всех ? То есть в разных странах мира язык жестов одинаков ?Ты или мокшанин или дурак. В Британии это жест "о кей", а в Тунисе "я тебя убью" Смотри не перепутай, Кутузов . И лишний раз руками не размахивай
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28.10.2021 04:08 Відповісти
Да, это очень нужно. Без украинского жестового языка болезни не вылечатся. Да что там, без украинского жестового языка вобще жизнь не мила
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28.10.2021 02:24 Відповісти
а какое тебе дело до внутренних украинских проблем? Лучше поведай, а мокшанский жестовый есть?
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28.10.2021 04:11 Відповісти
Так как я тут живу, то самое непосредственное дело. Врачи и так загружены. А им сверху всяки ляшки ещё и дебильные директивы спускают. Жестовый язык нужен, кто ж спорит. Но не тогда, когда медицине и так жопа.
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28.10.2021 19:33 Відповісти
Ну если ты тут живешь, то ответь. Ты внимательно читал новость? И для контроля, расскажи про Крым. Он чей?
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28.10.2021 19:59 Відповісти
Крым наш. И да, читал. Если думаете, что со следующего года медицина у нас выйдет на мировые стандарты, то я лично очень сомневаюсь. Не при этой власти
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28.10.2021 21:44 Відповісти
Уточняю. Крым ваш? Это чей? И да читал, но недосчитал. Нет ни слова про мировые стандарты, а лишь про ведение языка жестов в следующем году
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28.10.2021 21:54 Відповісти
😬🥃😓👩‍🦰🍸👩🏾‍🦰🥩👩🏿‍🦰🍇🍸🍸🍸🍡🍢🍱🍱🍱🍱🤟✌🏻👌
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28.10.2021 04:06 Відповісти
У меня такое впечатление, что они, в смысле представители власти, находятся в параллельной реальности. У них в больницах кислород заканчивается, а эти ублюдки просто прикалываются про язык жестов. Это они на что намекают? На то, что когда у больного нехватка кислорода, он должен языком жестов сообщить об этом врачу? А врач, видимо, по их логике на этом же языке сообщит задыхающемуся пациенту, что кислорода нет и не предвидится.
Капец. Там походу нормальных не осталось. Такое впечатление, что зеленский & Co уже сидят на чемоданах и им все по..й
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28.10.2021 05:51 Відповісти
Та это зеленая традиция: когда провалы по основным направлениям найти "инновацию" и рассказывать о невиданных семимильных шагах вперед.
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28.10.2021 07:13 Відповісти
А що не так?!! Краще щоб як зараз, коли до лікувальної установи приходить хвора людина, що спікується жестовою мовою, а її ніхто не розуміє? Тобто таких людей не треба лікувати? Жестову мову вводять, бо її взагалі не було!!!
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28.10.2021 08:11 Відповісти
Ну все, теперь нормуль. Ляшко будет жестами изгонять коронавирус у вакцинированных
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28.10.2021 06:23 Відповісти
Говорить об этом очередном достижении просто не могу, сил нет... Одно навязчивое желание, - поймать Ляшко без охраны...
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28.10.2021 06:52 Відповісти
Цікаво, а щоб ви сказали, як би дійсно не могли говорити, а тільки жестами?
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28.10.2021 08:12 Відповісти
Так він же й хоче мовою жестів показати,що тисячу щоденних мерців, такими іноваціями не воскресити.
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28.10.2021 08:46 Відповісти
У врачей два жеста:или потирание большого и указательного пальца,а если денег нет так тогда показывают фак евый палец.
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28.10.2021 07:22 Відповісти
Мені здається,що в першу чергу треба щоб люди з вадами слуху повинні вивчити українскі жести...а то привезуть ковідного.....вірмена чи грузина
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28.10.2021 07:25 Відповісти
а у вірменії коли привозяить хворого українця то їхній лікар буде спілкуватися українськими жестами і мовою, чи вірменською?
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28.10.2021 08:26 Відповісти
Без бабла не бывает лечения...,Мать Тереза давно умерла,а Красный Крест помогает только тем у кого советская власть в башке сидит...Шариковых наплодили 500 млн. с 1917 года...
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28.10.2021 07:40 Відповісти
а що просто написати не можно ?
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28.10.2021 07:55 Відповісти
Медпрацівники шпарять на російській і навіть не думають вчити державну і нуль уваги з боку Харанта, а тут щоб вони вивчижи жестову? Не тільки челюсті у мокшан повідпадають, а і пальці. Вони якісь несповна розуму - не можуть вивчити мову держави в якій живуть. Вас мокши, заставляють чукчи вчити їх мову?
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28.10.2021 08:21 Відповісти
Судячи з коментарів, більшість людей навіть не уявляють як багато глухонімих у світі, шо в їхньому місті є школа(и) для для дітей з вадами слуху, що до появи смартфонів вони не могли користуватись телефонами, що лікарям було важко ставити діагноз і надавати їм мед. допомогу. Народ! Не звірійте!!!
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28.10.2021 09:05 Відповісти
Больной: у меня нет денег, я могу расчитывать на медпомощь?
Врач:
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28.10.2021 20:05 Відповісти
 
 