У США вперше видали паспорт із позначкою "стать Х", - Держдеп

Держдеп США видав перший американський паспорт із позначкою "стать Х".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", відповідне повідомлення спікера Держдепу Неда Прайса розміщено на сайті Держдепу США.

Як зазначає відомство, позначка "Х" стосується небінарних, інтерсекс та гендерно-неконформних осіб, які подаються на отримання американського паспорта, або документів, що засвідчують, що дитина, народжена за межами США, набуває громадянства країни (CRBA).

Як зазначив Прайс, очікується, що на початку наступного року всі відповідні системи та урядові форми будуть оновлені, і відповідна опція буде доступна всім подавачам на паспорт.

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"Я хочу підкреслити, з нагоди видачі цього паспорта, прихильність Держдепу США до просування свободи, гідності та рівності всіх людей - включаючи ЛГБТК+ особи", - наголосив спікер Держдепу.

Як раніше повідомлялося раніше, американці зможуть обирати стать у паспортах без медичної сертифікації.