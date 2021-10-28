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У США вперше видали паспорт із позначкою "стать Х", - Держдеп

У США вперше видали паспорт із позначкою

Держдеп США видав перший американський паспорт із позначкою "стать Х".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", відповідне повідомлення спікера Держдепу Неда Прайса розміщено на сайті Держдепу США.

Як зазначає відомство, позначка "Х" стосується небінарних, інтерсекс та гендерно-неконформних осіб, які подаються на отримання американського паспорта, або документів, що засвідчують, що дитина, народжена за межами США, набуває громадянства країни (CRBA).

Як зазначив Прайс, очікується, що на початку наступного року всі відповідні системи та урядові форми будуть оновлені, і відповідна опція буде доступна всім подавачам на паспорт.

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"Я хочу підкреслити, з нагоди видачі цього паспорта, прихильність Держдепу США до просування свободи, гідності та рівності всіх людей - включаючи ЛГБТК+ особи", - наголосив спікер Держдепу.

Як раніше повідомлялося раніше, американці зможуть обирати стать у паспортах без медичної сертифікації.

Автор: 

Держдепартамент США (1650) паспорт (1161) США (23426) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+7
Перепрошую, але як це стосується саме вас?
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28.10.2021 10:14 Відповісти
+6
Х - х@й его знает?
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28.10.2021 10:12 Відповісти
+5
Какая кому разница, что написано у кого-то в паспорте? Хоть "Х", хоть "У", хоть " Й", шоб только доволен был.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
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Армагедец, начало.
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28.10.2021 09:56 Відповісти
Перепрошую, але як це стосується саме вас?
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28.10.2021 10:14 Відповісти
короче вот така Х...Я малята.... бесполая тварь среди нас уже завелась.. потом будет пол Игрек....или пол Р в минус 10 степени....
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28.10.2021 10:23 Відповісти
Перепис вати, неандертацьців та, взагалі, людей з обмеженим кругозором почався. Вже тисячі років, як доводять літописи, існували люди, які при народженні мають як жіночі, так і чоловічі статеві органи - називаються гермафродіти. Погоджусь, що це відбувається дуже рідко. Частіше трапляються психологічні чи психосоматичні деформації, при яких людина відчуває себе протилежною статтю. Колись дивився непоганий фільм про цю проблему.

https://filmix.ac/play/35572
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28.10.2021 10:41 Відповісти
Це є не окремою статтю ,а відхилення від однієї з 2, хоча в наявності така людина може мати органи обох статей, але генетично вона або чоловік або жінка, так само не може сама себе запліднити.
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28.10.2021 16:22 Відповісти
За науку обидно. Что госудоство отделяется от неё больше, чем от религии

Раньше было привязано к наличию хромосомы Y, а теперь к самоидентификации. А если я себя ощущаю Наполеоном?
Тортом...
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе.
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28.10.2021 09:57 Відповісти
Талибан прийде.
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28.10.2021 10:01 Відповісти
Так Вы не знаете? Талибан уже весь вымер, у него ж уколов то нету
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28.10.2021 10:05 Відповісти
Зато тебя в твоем кремлевском дурдоме видно уже укололи , чем надо. Вас, идиотов, которые отрицают право на существования разных людей- ну все согласно мнениям гундяевской секты и вашего плешивого фюрера, сразу видать издалека. Ваши "толерантные" высеры больше походят адептам гитлера. И вы , балалаечники, такие и есть - фашизм ваша дерьмовая сущность.
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28.10.2021 11:16 Відповісти
Для чого паспорт міняти, раніше довідку з "дурки" давали і всі розуміли що ти "Х". Вас лікувати треба,а ее загравати з психами.
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28.10.2021 11:45 Відповісти
О!!!! а я о чем- не подходишь под общую гребенку тупого быдлонаселения с фашистским уклоном- сразу- в психушку, расстрелять и тому подобные высеры. Таких как ты нужно в психушку- чтобы не лезли к другим людям, которые тебе лично, падаль кремлевская, уж точно ничего не сделали, и не призывали убивать таких как ты, уродов.
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28.10.2021 16:06 Відповісти
Сам ти чучело кремлівське, хто до вас психів лізе, це ви до всіх лізете вибиваючи привілеї. І якщо людина вважає ,що вона олень чи холодильник, то її треба лікувати. Замахаєтесь рот всім закривати своїми воплями і істериками, збоченці довбані.
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28.10.2021 16:17 Відповісти
Сеня, вы знаете, что Фима пидо@ас? - Да вы что? - Да нет, в хорошем смысле этого слова.
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28.10.2021 10:02 Відповісти
Чем больше извращенцев тем сильнее вырождается нация, очень жаль что все это идет с официального одобрения.
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28.10.2021 10:02 Відповісти
А потім ліберали дивуються, чого люди за Трампа голосують.
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Какая кому разница, что написано у кого-то в паспорте? Хоть "Х", хоть "У", хоть " Й", шоб только доволен был.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
Точнее: .... доволен был(а)(о)
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28.10.2021 10:19 Відповісти
тут нужно выдумать новое спряжение глаголов с родом Хэ.
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28.10.2021 10:41 Відповісти
Х - х@й его знает?
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Стать Х - це імпотент,схильний до **********...
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28.10.2021 10:20 Відповісти
ДаЙОшь с пометкой LA-LA-LA... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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28.10.2021 10:20 Відповісти
Це буде ВОНО чи ОНО?
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28.10.2021 10:30 Відповісти
А до этого пол определяли не по паспорту а по внешним половым признакам ,. А если человек себя к семейству животных отнесет или к дереву то тогда Yи W напишут в паспорте ?
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28.10.2021 10:47 Відповісти
...отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц....

Вот что значит культурная страна, так красиво пидо**сов завуалировать
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28.10.2021 10:47 Відповісти
Да будет СРАЧ!!!
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28.10.2021 11:35 Відповісти
забыл как назывется не влечение ни к какому полу там актер молодой есть...короче универсал 3 в 1..и дырочка есть и щелка и калатушка))
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28.10.2021 12:59 Відповісти
Мерзость на букву Х. Штаты катятся вслед за содомом и Гоморрой
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28.10.2021 13:10 Відповісти
 
 