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В США впервые выдали паспорт с пометкой "пол Х", - Госдеп

В США впервые выдали паспорт с пометкой

Госдеп США выдал первый американский паспорт с отметкой "пол Х".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее сообщение спикера Госдепа Неда Прайса размещено на сайте Госдепа США.

Как отмечает ведомство, отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение американского паспорта, или документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны (CRBA).

Как отметил Прайс, ожидается, что в начале следующего года все соответствующие системы и правительственные формы будут обновлены, и соответствующая опция будет доступна всем подателям на паспорт.

"Я хочу подчеркнуть, по случаю выдачи этого паспорта, приверженность Госдепа США продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей - включая ЛГБТК+ лица", - подчеркнул спикер Госдепа.

Как ранее сообщалось ранее, американцы смогут выбирать пол в паспортах без медицинской сертификации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Lufthansa заменит приветствие "дамы и господа" на гендерно-нейтральное

Госдепартамент США (1853) паспорт (1183) США (27166) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+7
Перепрошую, але як це стосується саме вас?
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28.10.2021 10:14 Ответить
+6
Х - х@й его знает?
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28.10.2021 10:12 Ответить
+5
Какая кому разница, что написано у кого-то в паспорте? Хоть "Х", хоть "У", хоть " Й", шоб только доволен был.
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28.10.2021 10:09 Ответить
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Армагедец, начало.
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28.10.2021 09:56 Ответить
Перепрошую, але як це стосується саме вас?
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28.10.2021 10:14 Ответить
короче вот така Х...Я малята.... бесполая тварь среди нас уже завелась.. потом будет пол Игрек....или пол Р в минус 10 степени....
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28.10.2021 10:23 Ответить
Перепис вати, неандертацьців та, взагалі, людей з обмеженим кругозором почався. Вже тисячі років, як доводять літописи, існували люди, які при народженні мають як жіночі, так і чоловічі статеві органи - називаються гермафродіти. Погоджусь, що це відбувається дуже рідко. Частіше трапляються психологічні чи психосоматичні деформації, при яких людина відчуває себе протилежною статтю. Колись дивився непоганий фільм про цю проблему.

https://filmix.ac/play/35572
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28.10.2021 10:41 Ответить
Це є не окремою статтю ,а відхилення від однієї з 2, хоча в наявності така людина може мати органи обох статей, але генетично вона або чоловік або жінка, так само не може сама себе запліднити.
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28.10.2021 16:22 Ответить
За науку обидно. Что госудоство отделяется от неё больше, чем от религии

Раньше было привязано к наличию хромосомы Y, а теперь к самоидентификации. А если я себя ощущаю Наполеоном?
Тортом...
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28.10.2021 13:23 Ответить
Байден прийде - порядок наведе.
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28.10.2021 09:57 Ответить
Талибан прийде.
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28.10.2021 10:01 Ответить
Так Вы не знаете? Талибан уже весь вымер, у него ж уколов то нету
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28.10.2021 10:05 Ответить
Зато тебя в твоем кремлевском дурдоме видно уже укололи , чем надо. Вас, идиотов, которые отрицают право на существования разных людей- ну все согласно мнениям гундяевской секты и вашего плешивого фюрера, сразу видать издалека. Ваши "толерантные" высеры больше походят адептам гитлера. И вы , балалаечники, такие и есть - фашизм ваша дерьмовая сущность.
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28.10.2021 11:16 Ответить
Для чого паспорт міняти, раніше довідку з "дурки" давали і всі розуміли що ти "Х". Вас лікувати треба,а ее загравати з психами.
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28.10.2021 11:45 Ответить
О!!!! а я о чем- не подходишь под общую гребенку тупого быдлонаселения с фашистским уклоном- сразу- в психушку, расстрелять и тому подобные высеры. Таких как ты нужно в психушку- чтобы не лезли к другим людям, которые тебе лично, падаль кремлевская, уж точно ничего не сделали, и не призывали убивать таких как ты, уродов.
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28.10.2021 16:06 Ответить
Сам ти чучело кремлівське, хто до вас психів лізе, це ви до всіх лізете вибиваючи привілеї. І якщо людина вважає ,що вона олень чи холодильник, то її треба лікувати. Замахаєтесь рот всім закривати своїми воплями і істериками, збоченці довбані.
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28.10.2021 16:17 Ответить
Сеня, вы знаете, что Фима пидо@ас? - Да вы что? - Да нет, в хорошем смысле этого слова.
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28.10.2021 10:02 Ответить
Чем больше извращенцев тем сильнее вырождается нация, очень жаль что все это идет с официального одобрения.
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28.10.2021 10:02 Ответить
А потім ліберали дивуються, чого люди за Трампа голосують.
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28.10.2021 10:04 Ответить
Какая кому разница, что написано у кого-то в паспорте? Хоть "Х", хоть "У", хоть " Й", шоб только доволен был.
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28.10.2021 10:09 Ответить
Точнее: .... доволен был(а)(о)
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28.10.2021 10:19 Ответить
тут нужно выдумать новое спряжение глаголов с родом Хэ.
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28.10.2021 10:41 Ответить
Х - х@й его знает?
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28.10.2021 10:12 Ответить
Стать Х - це імпотент,схильний до **********...
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28.10.2021 10:20 Ответить
ДаЙОшь с пометкой LA-LA-LA... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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28.10.2021 10:20 Ответить
Це буде ВОНО чи ОНО?
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28.10.2021 10:30 Ответить
А до этого пол определяли не по паспорту а по внешним половым признакам ,. А если человек себя к семейству животных отнесет или к дереву то тогда Yи W напишут в паспорте ?
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28.10.2021 10:47 Ответить
...отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц....

Вот что значит культурная страна, так красиво пидо**сов завуалировать
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28.10.2021 10:47 Ответить
Да будет СРАЧ!!!
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28.10.2021 11:35 Ответить
забыл как назывется не влечение ни к какому полу там актер молодой есть...короче универсал 3 в 1..и дырочка есть и щелка и калатушка))
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28.10.2021 12:59 Ответить
Мерзость на букву Х. Штаты катятся вслед за содомом и Гоморрой
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28.10.2021 13:10 Ответить
 
 