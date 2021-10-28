В США впервые выдали паспорт с пометкой "пол Х", - Госдеп

Госдеп США выдал первый американский паспорт с отметкой "пол Х".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее сообщение спикера Госдепа Неда Прайса размещено на сайте Госдепа США.

Как отмечает ведомство, отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение американского паспорта, или документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны (CRBA).

Как отметил Прайс, ожидается, что в начале следующего года все соответствующие системы и правительственные формы будут обновлены, и соответствующая опция будет доступна всем подателям на паспорт.

"Я хочу подчеркнуть, по случаю выдачи этого паспорта, приверженность Госдепа США продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей - включая ЛГБТК+ лица", - подчеркнул спикер Госдепа.

Как ранее сообщалось ранее, американцы смогут выбирать пол в паспортах без медицинской сертификации.

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