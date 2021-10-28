В США впервые выдали паспорт с пометкой "пол Х", - Госдеп
Госдеп США выдал первый американский паспорт с отметкой "пол Х".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее сообщение спикера Госдепа Неда Прайса размещено на сайте Госдепа США.
Как отмечает ведомство, отметка "Х" касается небинарных, интерсекс и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение американского паспорта, или документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны (CRBA).
Как отметил Прайс, ожидается, что в начале следующего года все соответствующие системы и правительственные формы будут обновлены, и соответствующая опция будет доступна всем подателям на паспорт.
"Я хочу подчеркнуть, по случаю выдачи этого паспорта, приверженность Госдепа США продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей - включая ЛГБТК+ лица", - подчеркнул спикер Госдепа.
Как ранее сообщалось ранее, американцы смогут выбирать пол в паспортах без медицинской сертификации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://filmix.ac/play/35572
Раньше было привязано к наличию хромосомы Y, а теперь к самоидентификации. А если я себя ощущаю Наполеоном?
Тортом...
Вот что значит культурная страна, так красиво пидо**сов завуалировать