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Новини Коронавірус і карантин
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Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, - МЗС

Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, - МЗС

Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я також радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для вільних та безпечних подорожей громадян і бізнесу", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту іноземних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обмін нотами вже відбувся і запрошую всіх громадян на сайт Міністерства закордонних справ tripadvisor.mfa.gov.ua, де ви побачите оновлену останню інформацію про умови подорожей до Швейцарії", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС України наголосив, що взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком. "Передусім, це крок довіри, яка існує між нашими країнами", - додав Кулеба.

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Автор: 

карантин (18172) сертифікат (427) Швейцарія (871) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я ж про то и говорю. Я укололся ещё весной а брат все меня убеждал о каких то страхах и причинах по которым он не вакцинировался. Все новые и новые отмазки придумывал пока сам заразу не подхватил. Рассказывал что лежащие там жалеют что вовремя не укололись, но поздно жопа уже отваливается. Та ну его на фиг короче говоря уговаривать дебилов прийти уколотс - зря время терять
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28.10.2021 19:32 Відповісти
+2
Франция . Мартина Воннер: «… 615703 побочных эффекта, о которых сообщает CDC 14/10, 648662 побочных эффекта на сайте Euro MOMO, 26000 смертей и, в частности, у подростков, когда мы знаем, что 50% миокардита,… перикардита возникают… после 2 доз… "...а в Шотландии "почему-то" возросла смертность на 30% от ВСЕХ болезней по сравнению с нормализованными данными за 4 года. И это "совпало" с началом вакцинации." Вакцины" работают только не так как говорят Нам сми.
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28.10.2021 19:09 Відповісти
+2
Проще уколоться и забыть о проблемах, чем читать вашу антиваксеровскую куйню. Ты дебиленок видимо ещё в ковидномбольничке не валялся? Ну ну, у тебя все впереди дружок…Мой брательник, завзятый противник вакцинации, отлежавши почти 3 недели в «ковидном бараке» сегодня мне сказал , что мол - ну его на йух туда попадать, завтра бежит вакцинироватся. Вот что личный опыт животворящий делает!
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28.10.2021 19:24 Відповісти
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28.10.2021 19:04 Відповісти
тока в швейцарии их не купить...
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28.10.2021 19:08 Відповісти
Франция . Мартина Воннер: «… 615703 побочных эффекта, о которых сообщает CDC 14/10, 648662 побочных эффекта на сайте Euro MOMO, 26000 смертей и, в частности, у подростков, когда мы знаем, что 50% миокардита,… перикардита возникают… после 2 доз… "...а в Шотландии "почему-то" возросла смертность на 30% от ВСЕХ болезней по сравнению с нормализованными данными за 4 года. И это "совпало" с началом вакцинации." Вакцины" работают только не так как говорят Нам сми.
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28.10.2021 19:09 Відповісти
Откуда такая информация, можно хоть ссылку?

Вот вам офф.сайт, (https://www.euromomo.eu/ ) найдите мне там эту информацию.
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28.10.2021 19:22 Відповісти
Проще уколоться и забыть о проблемах, чем читать вашу антиваксеровскую куйню. Ты дебиленок видимо ещё в ковидномбольничке не валялся? Ну ну, у тебя все впереди дружок…Мой брательник, завзятый противник вакцинации, отлежавши почти 3 недели в «ковидном бараке» сегодня мне сказал , что мол - ну его на йух туда попадать, завтра бежит вакцинироватся. Вот что личный опыт животворящий делает!
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28.10.2021 19:24 Відповісти
Такі да. Але ж не всім вдається вижити. Та і здоров'я потім важко відновити, майже неможливо.
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28.10.2021 19:26 Відповісти
Я ж про то и говорю. Я укололся ещё весной а брат все меня убеждал о каких то страхах и причинах по которым он не вакцинировался. Все новые и новые отмазки придумывал пока сам заразу не подхватил. Рассказывал что лежащие там жалеют что вовремя не укололись, но поздно жопа уже отваливается. Та ну его на фиг короче говоря уговаривать дебилов прийти уколотс - зря время терять
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28.10.2021 19:32 Відповісти
И третий пойду сделаю, лишь бы не болеть. И волосы у меня растут нормально и в парикмахерскую хожу. А ты дебиленок закройся в квартире и не выходи никуда. И то не факт что не заболеешь. Или ты может спутник ожидаешь? Ну так в мацкву езжай
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28.10.2021 20:17 Відповісти
Якби так було, то вже давно би заборонили вакцину.
Люди для заходу велика цінність.
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28.10.2021 19:25 Відповісти
Україна визнає свої сертифікати, Швейцарія - свої.
Сторони виконують домовленості!
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28.10.2021 19:15 Відповісти
Хе-хе. Антиваксеры готовятся посетить Швейцарию:

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28.10.2021 19:17 Відповісти
Они только ковидный барак посетить могут…
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28.10.2021 19:26 Відповісти
а , копии тоже признают?
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28.10.2021 19:28 Відповісти
Только с копиями дипломов купленными в подземном переходе…
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28.10.2021 19:34 Відповісти
 
 