Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, - МЗС

Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я також радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для вільних та безпечних подорожей громадян і бізнесу", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту іноземних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обмін нотами вже відбувся і запрошую всіх громадян на сайт Міністерства закордонних справ tripadvisor.mfa.gov.ua, де ви побачите оновлену останню інформацію про умови подорожей до Швейцарії", - додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС України наголосив, що взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком. "Передусім, це крок довіри, яка існує між нашими країнами", - додав Кулеба.

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