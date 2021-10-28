Польща хоче, щоб Газпром знизив їй ціну на газ

Польська нафтогазова компанія PGNiG у листі до російського "Газпрому" ініціює зменшення ціни на газ для Польщі у довгостроковому контракті з огляду на нинішню ситуацію на енергетичному ринку.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Йдеться про зменшення ціни на газ для Польщі за діючим польсько-російським Ямальським контрактом.

"Останнім часом ми спостерігаємо безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку. Ця надзвичайна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, за якими ми купуємо паливо відповідно до Ямальського контракту. На нашу думку, є можливість знизити ціну на поставлений нам газ", - вважає голова правління PGNiG Павел Маєвський.

У польській компанії розраховують, що нинішня ініціатива перегляду ціни на газ у довгостроковому Ямальському контракті призведе до зниження ціни на російський газ для Польщі вже з 1 листопада цього року.

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Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році і згодом продовжений в 2010 році, передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до кінця 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією новий довгостроковий контракт, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки, які постачатимуться до LNG-терміналу у місті Свіноуйсцє.

Росія вже знижувала ціну на газ для Польщі у довгостроковому контракті. В 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з Газпромом про зниження ціни, сторони не домовилися і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі. У березні минулого року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні 2020 року Газпром погасив цю заборгованість перед польською компанією.