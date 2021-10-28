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Новини
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Польща хоче, щоб Газпром знизив їй ціну на газ

Польща хоче, щоб Газпром знизив їй ціну на газ

Польська нафтогазова компанія PGNiG у листі до російського "Газпрому" ініціює зменшення ціни на газ для Польщі у довгостроковому контракті з огляду на нинішню ситуацію на енергетичному ринку.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Йдеться про зменшення ціни на газ для Польщі за діючим польсько-російським Ямальським контрактом.

"Останнім часом ми спостерігаємо безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку. Ця надзвичайна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, за якими ми купуємо паливо відповідно до Ямальського контракту. На нашу думку, є можливість знизити ціну на поставлений нам газ", - вважає голова правління PGNiG Павел Маєвський.

У польській компанії розраховують, що нинішня ініціатива перегляду ціни на газ у довгостроковому Ямальському контракті призведе до зниження ціни на російський газ для Польщі вже з 1 листопада цього року.

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Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році і згодом продовжений в 2010 році, передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до кінця 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією новий довгостроковий контракт, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки, які постачатимуться до LNG-терміналу у місті Свіноуйсцє.

Росія вже знижувала ціну на газ для Польщі у довгостроковому контракті. В 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з Газпромом про зниження ціни, сторони не домовилися і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі. У березні минулого року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні 2020 року Газпром погасив цю заборгованість перед польською компанією.

Автор: 

газ (10499) Газпром (3395) Польща (8634) росія (66125)


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Топ коментарі
+8
Украина Польше поможет а в будущем и создадут общий рынок газа и даже без мокшан который спроможен будет обеспечить и всю Европу теплом.Это только Германия во главе из Меркель загнала весь ЕС в дупу в своих шкурных интересах так как за 8 тем войны в Украине могли вполне зоздать альтернативное обеспечение газом страны ЕС но курва Меркель только лизала дупу ***** вкладывая средства ЕС в СП-2,тоесть в интерес частных лиц Германии а не в сраны ЕС.
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28.10.2021 21:33 Відповісти
+6
Они умные. Они выторгуют. И нам продадут.
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28.10.2021 21:32 Відповісти
+5
Хорошо устроились поляки. Сначала покупают, потом жалуются в суд что купили дорого, и требуют вернуть деньги. "Справедливый" шведский суд всегда на стороне несчастных поляков. Ведь злые русские никогда не правы. А как же договор, контракт. Куда катится капитализм.
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28.10.2021 22:36 Відповісти
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Они умные. Они выторгуют. И нам продадут.
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28.10.2021 21:32 Відповісти
а что так можно было 😆😆😆а по факту им уже отказали в понижение,напомню они сами вляпались, когда цена по контракту были выше спотовых, они думали так всегда будет, подали в суд и выйграли, газпром привязал цену контракта к споту и отдал 1,5 млрда, теперь опять будут подавать 😆😆😆чтоб цены по контракту отвязали от спота ?
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28.10.2021 23:01 Відповісти
Рашка прям щас разбежится цены скидывать
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28.10.2021 21:29 Відповісти
за Качинського еще не ответили. так что скинут.
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28.10.2021 22:06 Відповісти
Украина Польше поможет а в будущем и создадут общий рынок газа и даже без мокшан который спроможен будет обеспечить и всю Европу теплом.Это только Германия во главе из Меркель загнала весь ЕС в дупу в своих шкурных интересах так как за 8 тем войны в Украине могли вполне зоздать альтернативное обеспечение газом страны ЕС но курва Меркель только лизала дупу ***** вкладывая средства ЕС в СП-2,тоесть в интерес частных лиц Германии а не в сраны ЕС.
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28.10.2021 21:33 Відповісти
Так они и создали и продолжают строить ещё четыре терминала СПГ , в Брунсбюттеле, Штаде, Вильгельмсхафене и Ростоке. Но тут проблема в другом. Терминалы то есть, но газа для них нет. А потребляют они очень много. 22% потребления энергии в Германии покрывается покупным природным газом. Главные поставщики газа, это Россия, Норвегия и Нидерланды. Где дешевле, там и покупают. По моему по 220$ за тысячу кубов, это выгодно для Германии. А СПГ танкерами, это и невыгодно и ненадёжно. Там у них есть кому думать, где у кого и сколько покупать.
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29.10.2021 06:51 Відповісти
С улыбочкой Адольфовна водила всех занос и в конце съехала на базарную торговку что она здесь ни причём...
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28.10.2021 21:40 Відповісти
Для этого нужно сильно обеспокоится в связи с использованием Украиной Байрактера. Франция и Германия себе уже скидку на газ заработали
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28.10.2021 21:42 Відповісти
Возможно,но только на времья.Хуйло увидев что эти ублюдки готовы платить такую цену будет просто регулировкой ,,вентиля,, иметь в жопу всю Европу.Меркель видимо такое сношние понравилось тем более что она из Колем в доле.
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28.10.2021 21:52 Відповісти
Бред, если цена на споте выросла то почему она должна быть снижена по долгосрочным контрактам.
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28.10.2021 21:53 Відповісти
А что формитует цену?А цену формирует нехватка продукта.А что нужно сделать чтобы продукта даже при его избытке не хватало?В данном случае ограничить его поставку,иными словами прикрыть вентиль,.В таком случае в безальтернативном положении,которое ЕС просрало благодаря Меркель,, можна выгодно заработать при меньшей поставке продукта да еще и манипулировать политически.
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28.10.2021 23:01 Відповісти
Поляки сдулись.
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28.10.2021 22:04 Відповісти
Вуйку, навпаки. Вони купляють по 140, а хочуть купляти до кінця 2022 року по 139,9. А далі їм кацапський газ взагалі не потрібен.
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28.10.2021 22:15 Відповісти
Кирил Кирилович,ну ти...Кирил Кирилович.
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28.10.2021 22:22 Відповісти
А интересно почему Польша не договаривается с Украиной об разконсевировании газовых месторождений которые до конца 50-х обеспечивали газом всю европейскую часть мокшандии и страны прибалтики.Тем более что вблизи Равы-Руской найдено богатейшее газовое месторождение а на нашей територии даже найденые месторождения газа за последние 30-ть лет все законсервированы.На некоторые из них уже были завезены и стройматериалы для их запуска но потом просто вывезены.
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28.10.2021 22:05 Відповісти
P.S.За годы Независимости Украины,только на участке Ужгород-Ужок было пробурено и найдено 12-ть перспективных газовых скважин,на некоторые уже были завезены и стройматериалы для строительства ГРП но по каким-то причинам все это заглохло,стройматериалы вывезены а газовые сверловины законсервированы при тотальной нехватке газа.И это только про то сто я знаю и отвесаю за кахдое свое слово.
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28.10.2021 22:13 Відповісти
У нас почти вся экономика, почти все ликвидные предприятия принадлежат адептам "русского мира". К тому же, все они коррумпированы Путиным расейским газом. Вот им и не выгодно, чтобы добывался украинский газ.
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28.10.2021 22:26 Відповісти
Це тільки увіточки.
Ось історія про єдине в Україні родовище золота в Мужієві,Закарпатьська область яке визнали НЕ рентабельним.Словак почав зауповувати у нас перероблений відваль і о диво йому даже відвал був ,,рентабельний,, тільки не Україні.Ось і Мужіївський рудник був офіційно закритий,хоча по супутниковим скришонам за останні 10-15-ть років там чомусь все чомусь змінюється.Так хто і кому та для кого ведеться видобування золота в обхід української єкономіки?
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28.10.2021 22:42 Відповісти
Хорошо устроились поляки. Сначала покупают, потом жалуются в суд что купили дорого, и требуют вернуть деньги. "Справедливый" шведский суд всегда на стороне несчастных поляков. Ведь злые русские никогда не правы. А как же договор, контракт. Куда катится капитализм.
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28.10.2021 22:36 Відповісти
во кацап, во дебил...
пиши письмо скабеевой - она порешает...
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28.10.2021 23:21 Відповісти
Тут варто враховувати географію. Поляки куплять у близької Норвегії, а Іспанія та Франція у географічно близького до них Катару. Португалія у США. Географія, логіка логістики ).
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28.10.2021 23:14 Відповісти
Газпром наверно ждет не дождется, когда отвяжется от этих беспокойных поляков.
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28.10.2021 23:31 Відповісти
Польша планирует увеличить и вооружить армию настолько, чтобы это отпугивало РФ, - вице-премьер Качиньский Источник:

Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий Источник:

"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий Источник:
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Польша хочет, чтобы "Газпром" снизил ей цену на газ Источник:
Поляки, бл***, они такие.... поляки
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29.10.2021 07:21 Відповісти
Газпром пойдёт на снижение цены, только при изменении условий договора в сторону существенного снижения объёма поставок.
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29.10.2021 07:23 Відповісти
 
 