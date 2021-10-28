Польща хоче, щоб Газпром знизив їй ціну на газ
Польська нафтогазова компанія PGNiG у листі до російського "Газпрому" ініціює зменшення ціни на газ для Польщі у довгостроковому контракті з огляду на нинішню ситуацію на енергетичному ринку.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Йдеться про зменшення ціни на газ для Польщі за діючим польсько-російським Ямальським контрактом.
"Останнім часом ми спостерігаємо безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку. Ця надзвичайна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, за якими ми купуємо паливо відповідно до Ямальського контракту. На нашу думку, є можливість знизити ціну на поставлений нам газ", - вважає голова правління PGNiG Павел Маєвський.
У польській компанії розраховують, що нинішня ініціатива перегляду ціни на газ у довгостроковому Ямальському контракті призведе до зниження ціни на російський газ для Польщі вже з 1 листопада цього року.
Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році і згодом продовжений в 2010 році, передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до кінця 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією новий довгостроковий контракт, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки, які постачатимуться до LNG-терміналу у місті Свіноуйсцє.
Росія вже знижувала ціну на газ для Польщі у довгостроковому контракті. В 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з Газпромом про зниження ціни, сторони не домовилися і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі. У березні минулого року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні 2020 року Газпром погасив цю заборгованість перед польською компанією.
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Ось історія про єдине в Україні родовище золота в Мужієві,Закарпатьська область яке визнали НЕ рентабельним.Словак почав зауповувати у нас перероблений відваль і о диво йому даже відвал був ,,рентабельний,, тільки не Україні.Ось і Мужіївський рудник був офіційно закритий,хоча по супутниковим скришонам за останні 10-15-ть років там чомусь все чомусь змінюється.Так хто і кому та для кого ведеться видобування золота в обхід української єкономіки?
пиши письмо скабеевой - она порешает...
Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий Источник:
"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий Источник:
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Польша хочет, чтобы "Газпром" снизил ей цену на газ Источник:
Поляки, бл***, они такие.... поляки