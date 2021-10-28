Польша хочет, чтобы "Газпром" снизил ей цену на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG в письме к российскому "Газпрому" инициирует уменьшение цены на газ для Польши в долгосрочном контракте с учетом нынешней ситуации на энергетическом рынке.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Речь идет об уменьшении цены на газ для Польши по действующему польско-российскому Ямальскому контракту.

"В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, по которым мы покупаем топливо в соответствии с Ямальским контрактом. По нашему мнению, есть возможность снизить цену на поставленный нам газ", – считает председатель правления PGNiG Павел Маевский.

В польской компании рассчитывают, что нынешняя инициатива по пересмотру цены на газ в долгосрочном Ямальском контракте приведет к снижению цены на российский газ для Польши уже с 1 ноября этого года.

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Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, подписанный в 1996 году и впоследствии продленный в 2010 году, предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до конца 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа. Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией новый долгосрочный контракт, а будет делать ставку на собственную добычу, поставки газа из шельфа Норвежского моря по газопроводу Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива, которые будут поставляться в LNG-терминал в городе Свиноуйсьце.

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Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания вторично инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело снова оказалось в Стокгольмском арбитраже. В марте прошлого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле 2020 года "Газпром" погасил эту задолженность перед польской компанией.