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Польша хочет, чтобы "Газпром" снизил ей цену на газ

Польша хочет, чтобы

Польская нефтегазовая компания PGNiG в письме к российскому "Газпрому" инициирует уменьшение цены на газ для Польши в долгосрочном контракте с учетом нынешней ситуации на энергетическом рынке.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Речь идет об уменьшении цены на газ для Польши по действующему польско-российскому Ямальскому контракту.

"В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, по которым мы покупаем топливо в соответствии с Ямальским контрактом. По нашему мнению, есть возможность снизить цену на поставленный нам газ", – считает председатель правления PGNiG Павел Маевский.

В польской компании рассчитывают, что нынешняя инициатива по пересмотру цены на газ в долгосрочном Ямальском контракте приведет к снижению цены на российский газ для Польши уже с 1 ноября этого года.

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Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, подписанный в 1996 году и впоследствии продленный в 2010 году, предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до конца 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа. Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией новый долгосрочный контракт, а будет делать ставку на собственную добычу, поставки газа из шельфа Норвежского моря по газопроводу Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива, которые будут поставляться в LNG-терминал в городе Свиноуйсьце.

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Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания вторично инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело снова оказалось в Стокгольмском арбитраже. В марте прошлого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле 2020 года "Газпром" погасил эту задолженность перед польской компанией.

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Газ (10237) Газпром (3185) Польша (8516) россия (96231)


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Топ комментарии
+8
Украина Польше поможет а в будущем и создадут общий рынок газа и даже без мокшан который спроможен будет обеспечить и всю Европу теплом.Это только Германия во главе из Меркель загнала весь ЕС в дупу в своих шкурных интересах так как за 8 тем войны в Украине могли вполне зоздать альтернативное обеспечение газом страны ЕС но курва Меркель только лизала дупу ***** вкладывая средства ЕС в СП-2,тоесть в интерес частных лиц Германии а не в сраны ЕС.
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28.10.2021 21:33 Ответить
+6
Они умные. Они выторгуют. И нам продадут.
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28.10.2021 21:32 Ответить
+5
Хорошо устроились поляки. Сначала покупают, потом жалуются в суд что купили дорого, и требуют вернуть деньги. "Справедливый" шведский суд всегда на стороне несчастных поляков. Ведь злые русские никогда не правы. А как же договор, контракт. Куда катится капитализм.
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28.10.2021 22:36 Ответить
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Они умные. Они выторгуют. И нам продадут.
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28.10.2021 21:32 Ответить
а что так можно было 😆😆😆а по факту им уже отказали в понижение,напомню они сами вляпались, когда цена по контракту были выше спотовых, они думали так всегда будет, подали в суд и выйграли, газпром привязал цену контракта к споту и отдал 1,5 млрда, теперь опять будут подавать 😆😆😆чтоб цены по контракту отвязали от спота ?
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28.10.2021 23:01 Ответить
Рашка прям щас разбежится цены скидывать
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28.10.2021 21:29 Ответить
за Качинського еще не ответили. так что скинут.
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28.10.2021 22:06 Ответить
Украина Польше поможет а в будущем и создадут общий рынок газа и даже без мокшан который спроможен будет обеспечить и всю Европу теплом.Это только Германия во главе из Меркель загнала весь ЕС в дупу в своих шкурных интересах так как за 8 тем войны в Украине могли вполне зоздать альтернативное обеспечение газом страны ЕС но курва Меркель только лизала дупу ***** вкладывая средства ЕС в СП-2,тоесть в интерес частных лиц Германии а не в сраны ЕС.
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28.10.2021 21:33 Ответить
Так они и создали и продолжают строить ещё четыре терминала СПГ , в Брунсбюттеле, Штаде, Вильгельмсхафене и Ростоке. Но тут проблема в другом. Терминалы то есть, но газа для них нет. А потребляют они очень много. 22% потребления энергии в Германии покрывается покупным природным газом. Главные поставщики газа, это Россия, Норвегия и Нидерланды. Где дешевле, там и покупают. По моему по 220$ за тысячу кубов, это выгодно для Германии. А СПГ танкерами, это и невыгодно и ненадёжно. Там у них есть кому думать, где у кого и сколько покупать.
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29.10.2021 06:51 Ответить
С улыбочкой Адольфовна водила всех занос и в конце съехала на базарную торговку что она здесь ни причём...
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28.10.2021 21:40 Ответить
Для этого нужно сильно обеспокоится в связи с использованием Украиной Байрактера. Франция и Германия себе уже скидку на газ заработали
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28.10.2021 21:42 Ответить
Возможно,но только на времья.Хуйло увидев что эти ублюдки готовы платить такую цену будет просто регулировкой ,,вентиля,, иметь в жопу всю Европу.Меркель видимо такое сношние понравилось тем более что она из Колем в доле.
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28.10.2021 21:52 Ответить
Бред, если цена на споте выросла то почему она должна быть снижена по долгосрочным контрактам.
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28.10.2021 21:53 Ответить
А что формитует цену?А цену формирует нехватка продукта.А что нужно сделать чтобы продукта даже при его избытке не хватало?В данном случае ограничить его поставку,иными словами прикрыть вентиль,.В таком случае в безальтернативном положении,которое ЕС просрало благодаря Меркель,, можна выгодно заработать при меньшей поставке продукта да еще и манипулировать политически.
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28.10.2021 23:01 Ответить
Поляки сдулись.
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28.10.2021 22:04 Ответить
Вуйку, навпаки. Вони купляють по 140, а хочуть купляти до кінця 2022 року по 139,9. А далі їм кацапський газ взагалі не потрібен.
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28.10.2021 22:15 Ответить
Кирил Кирилович,ну ти...Кирил Кирилович.
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28.10.2021 22:22 Ответить
А интересно почему Польша не договаривается с Украиной об разконсевировании газовых месторождений которые до конца 50-х обеспечивали газом всю европейскую часть мокшандии и страны прибалтики.Тем более что вблизи Равы-Руской найдено богатейшее газовое месторождение а на нашей територии даже найденые месторождения газа за последние 30-ть лет все законсервированы.На некоторые из них уже были завезены и стройматериалы для их запуска но потом просто вывезены.
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28.10.2021 22:05 Ответить
P.S.За годы Независимости Украины,только на участке Ужгород-Ужок было пробурено и найдено 12-ть перспективных газовых скважин,на некоторые уже были завезены и стройматериалы для строительства ГРП но по каким-то причинам все это заглохло,стройматериалы вывезены а газовые сверловины законсервированы при тотальной нехватке газа.И это только про то сто я знаю и отвесаю за кахдое свое слово.
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28.10.2021 22:13 Ответить
У нас почти вся экономика, почти все ликвидные предприятия принадлежат адептам "русского мира". К тому же, все они коррумпированы Путиным расейским газом. Вот им и не выгодно, чтобы добывался украинский газ.
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28.10.2021 22:26 Ответить
Це тільки увіточки.
Ось історія про єдине в Україні родовище золота в Мужієві,Закарпатьська область яке визнали НЕ рентабельним.Словак почав зауповувати у нас перероблений відваль і о диво йому даже відвал був ,,рентабельний,, тільки не Україні.Ось і Мужіївський рудник був офіційно закритий,хоча по супутниковим скришонам за останні 10-15-ть років там чомусь все чомусь змінюється.Так хто і кому та для кого ведеться видобування золота в обхід української єкономіки?
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28.10.2021 22:42 Ответить
Хорошо устроились поляки. Сначала покупают, потом жалуются в суд что купили дорого, и требуют вернуть деньги. "Справедливый" шведский суд всегда на стороне несчастных поляков. Ведь злые русские никогда не правы. А как же договор, контракт. Куда катится капитализм.
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28.10.2021 22:36 Ответить
во кацап, во дебил...
пиши письмо скабеевой - она порешает...
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28.10.2021 23:21 Ответить
Тут варто враховувати географію. Поляки куплять у близької Норвегії, а Іспанія та Франція у географічно близького до них Катару. Португалія у США. Географія, логіка логістики ).
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28.10.2021 23:14 Ответить
Газпром наверно ждет не дождется, когда отвяжется от этих беспокойных поляков.
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28.10.2021 23:31 Ответить
Польша планирует увеличить и вооружить армию настолько, чтобы это отпугивало РФ, - вице-премьер Качиньский Источник:

Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий Источник:

"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий Источник:
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Польша хочет, чтобы "Газпром" снизил ей цену на газ Источник:
Поляки, бл***, они такие.... поляки
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29.10.2021 07:21 Ответить
Газпром пойдёт на снижение цены, только при изменении условий договора в сторону существенного снижения объёма поставок.
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29.10.2021 07:23 Ответить
 
 