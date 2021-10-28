"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед", - Разумков заявив, що створює нову політичну силу
Ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков (фракція "Слуга народу") заявив про намір створити нову політичну силу.
"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо...повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди... Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, буде більше. І я робитиму все, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала", - сказав Разумков у програмі "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "вважаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб надалі розвивати і зробити те, що ми обіцяли людям".
Разумков наголосив, що зараз багато людей йому довіряють і підтримують.
"Є ті, хто пішов зі мною, хто йде ще з далекого 2019 року, не змінюючи своїх позицій… Саме ми фактично створювали ту програму, з якою йшли на президентські та парламентські вибори, і люди цьому повірили. Люди повірили нам, що ми будемо рухатись уперед. На жаль, сьогодні...справді відійшли від принципів, але не всі. Я своїм принципам залишився вірним", - зазначив народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
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старая миниатюра , но смешная
https://youtu.be/ZwuQoAGA6dU
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARRmZ5EXZjHn2mO10AS2tVy6jKGHVhJWIj71znmYAezrstZCAl4wLnnh8h21zLeDgY0&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2960394637344030&id=100001205690197 7 января 2020 г. ·
В 1973 році наша перша вчителька Надія Опанасівна, яку заманало вичесувати нам пластилін з волосся і відклеювати штани від стільців після праці, записала нас до бібліотеки і далі на цьому уроці праці строєм водила весь клас туди. І в хлопців була черга на книжку з картинками про космонавтів. Не про Гагаріна, а про перспективи космонавтики - орбітальні станції зі штучною гравітацією в гігантських бубликах, які крутяться довкола своєї осі, Місячні бази, на яких супутники на орбіту запускають катапультою. І випускають з місячних доків лайнери на Марс та Венеру, а в системі Юпітера взагалі на всіх супутниках вже окопалися. Зорельоти, транспортники, Сігурні Вівер в трусиках "нєдєлька" в морозильній камері (це вже пізніше, це вже в мореходному училищі, мабуть). Одним словом, якщо про Юпітер і Меркурій був триндьож, Марс і Венера - ну такоє. То про бази й міста на Місяці - діло вірняк. Набудують раніше, ніж ми школу закінчимо...
Сігурні вже стара сива тітка, а жодної бази на Місяці катма.
На що ми просрали майже 50 років? На Інстаграм?
он же ЗЕльонку и закопает
Нормальные , думающие и честные люди не вступили в мафиозную групировку ЗеБени и Разумков один из них 😠
да, тогда ему надо в Раду - там в конвертах дают много денег 😀😀😀
"Поэтому я прекрасно понимал, что чем быстрее они уедут, тем мне будет спокойнее. То есть вот это для меня было очень и очень важно. Вот опять-таки мне не нравилось их состояние здоровья - помочь им здесь я реально не очень мог. Но тем не менее я вам честно скажу, когда они уехали, они уехали в Германию и жили в Саарбрюккене. Саарбрюккен - это такой замечательный город, практически на границе с Францией. И совершенно потрясающая ситуация, когда мама мне звонит и говорит: "Я сегодня ездила во Францию за сметаной"… (Смеется.) Это потрясающе. Просто я говорю: "Мать, ты могла вообще представить себе, что ты будешь ездить на старости лет во Францию за сметаной?" Она говорит: "Да, не могла". Я ей говорю: "А чего ты туда ездила? Она там что, дешевле?" Она мне: "Тю, "дешевле"… Она там вкуснее. Вкуснее", - отметил педиатр.
По его словам, когда мать приехала в Харьков после трех лет жизни в Германии, ее удивляли плохие дороги.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/komarovskiy-mama-zvonit-iz-germanii-ezdila-segodnya-vo-franciyu-za-smetanoy-ya-govoryu-ty-mogla-predstavit-chto-budesh-ezdit-na-starosti-let-vo-franciyu-za-smetanoy-1527486.html
ну там же явно помазано.
прут во власть стройными рядами как коты на валерьянку.
П 1. Ми за всьо хорошеєє
уівниках. На що сподіваємось?
А от коаліцію з нацпатріотів будувати буде ні з ким - Ахмєтка заб"є Пороха першими після нього по рейтингу Юлею, Смєшком, Бойком, Ляшком, Разумковим ...
Рудьковский, Шуфрич, Разумков
То, что оно ещё всё не передохло (вместе с Зелей и Разумковым)- это плохо.
https://youtu.be/j-oSMQJtJcs Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
к золотой горе, счастью и новой эпохе, нет не бедности, а эпохе обогащения своего нового старого хозяина!
Жаль что у нас большинство политиков- приспособленцы, еще с 1991 г.
Те кто был изначально в "Народном Рухе за перебудову", или в УНСО боролся в Грузии против рашки (чтоб она не пришла сюда)- тех тогда все считали радикалами, и не поддержали массово, и они не у дел.
А те кто их тогда обзывал радикалами, теперь их же копируют и имеют политический профит.