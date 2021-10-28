"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед", - Разумков заявив, що створює нову політичну силу

Ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков (фракція "Слуга народу") заявив про намір створити нову політичну силу.

"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо...повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди... Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, буде більше. І я робитиму все, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала", - сказав Разумков у програмі "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "вважаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб надалі розвивати і зробити те, що ми обіцяли людям".

Разумков наголосив, що зараз багато людей йому довіряють і підтримують.

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"Є ті, хто пішов зі мною, хто йде ще з далекого 2019 року, не змінюючи своїх позицій… Саме ми фактично створювали ту програму, з якою йшли на президентські та парламентські вибори, і люди цьому повірили. Люди повірили нам, що ми будемо рухатись уперед. На жаль, сьогодні...справді відійшли від принципів, але не всі. Я своїм принципам залишився вірним", - зазначив народний депутат.