Окупанти масово обстрілюють українські позиції під Новозванівкою, - Бутусов

Противник вважає, що "Байрактари" застосували епізодично, і продовжує обстріл.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"26 жовтня о 16:30 російські війська здійснили масований обстріл українських позицій у районі Новозванівки. Російська батарея із 6 гаубиць Д-30 здійснила 11 залпів... Тільки завдяки надійним укриттям обійшлося без втрат", - написав він.

Бутусов зазначив, що для контрбатарейної боротьби у цьому районі потрібні "Байрактари" та планове знищення російських позицій.

"Російські війська сьогодні продовжують обстріли, мабуть, противник вважає, що застосування "Байрактарів" мало епізодичний характер. Росіяни не розуміють попереджень, артилерія противника ховатиметься, тільки коли бомби посипляться по артилерійських розрахунках", - пише Бутусов.

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Він зазначив, що відеозапис обстрілу є у розпорядженні українського командування, і що його можна передати до посольства Німеччини, яке раніше засудило застосування ЗСУ "Байрактарів".

"Україні потрібна підтримка люфтваффе, а не лицемірні повчання. А поки що треба воювати всім, чим можемо", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.