УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
22 018 238

Окупанти масово обстрілюють українські позиції під Новозванівкою, - Бутусов

Окупанти масово обстрілюють українські позиції під Новозванівкою, - Бутусов

Противник вважає, що "Байрактари" застосували епізодично, і продовжує обстріл.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"26 жовтня о 16:30 російські війська здійснили масований обстріл українських позицій у районі Новозванівки. Російська батарея із 6 гаубиць Д-30 здійснила 11 залпів... Тільки завдяки надійним укриттям обійшлося без втрат", - написав він.

Бутусов зазначив, що для контрбатарейної боротьби у цьому районі потрібні "Байрактари" та планове знищення російських позицій.

"Російські війська сьогодні продовжують обстріли, мабуть, противник вважає, що застосування "Байрактарів" мало епізодичний характер. Росіяни не розуміють попереджень, артилерія противника ховатиметься, тільки коли бомби посипляться по артилерійських розрахунках", - пише Бутусов.

Читайте також: Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв

Він зазначив, що відеозапис обстрілу є у розпорядженні українського командування, і що його можна передати до посольства Німеччини, яке раніше засудило застосування ЗСУ "Байрактарів".

"Україні потрібна підтримка люфтваффе, а не лицемірні повчання. А поки що треба воювати всім, чим можемо", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

обстріл (29262) Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617) Байрактар (192)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+71
Шото МИД ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
Надо их ткнуть мордой в их же ГЕ..
показати весь коментар
28.10.2021 21:38 Відповісти
+37
А что же не выражает озабоченность и не призывают к деэскалации Германия и Франция? Или у одних рот набит сосисками а у вторых лягушатиной? Да нет, и там и там рты набиты говном из Параши.
показати весь коментар
28.10.2021 21:46 Відповісти
+32
"Велыке перемирие" твою дивизию ... Говнокоммандующего разбудите кто-нибудь.

показати весь коментар
28.10.2021 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Боже, бережи наших захисників.
показати весь коментар
28.10.2021 22:28 Відповісти
Надо регулярные видосики с байрактаров скидывать.
показати весь коментар
28.10.2021 22:37 Відповісти
Зачем? Выслушивать бредни и стоны от еврокозлов. Байрактары любят тишину при своей работе.
показати весь коментар
28.10.2021 23:34 Відповісти
Наоборот, надо больше качественных видео, очень хорошо деморелезует противника оторванные конечности в 4к
показати весь коментар
29.10.2021 03:21 Відповісти
Наткнулся в YouTube на кацапское видео о применении Украиной Байрактера. Ради спортивного интереса прочитал комментарии. Пишут некоторые жители ОРДЛО - они ватные, пипец, даже похлеще жителей эрефии. "Укрофашисты нас убивают" и так далее. За 8 лет, совершенно ничего не изменилось, наоборот они еще больше ненавидят Украину. Это на самом деле большая проблема, похлеще деоккупации. Когда Украина вернёт эту территорию, я боюсь как бы у них там срусский Майдан не поднялся... Пока вся эта вата выветрится у них в головах пройдет лет 20
показати весь коментар
28.10.2021 22:38 Відповісти
Это могут и писать из Башкирии
показати весь коментар
28.10.2021 22:41 Відповісти
не те що можуть - зазвичай звідти і пишуть
показати весь коментар
29.10.2021 22:04 Відповісти
Пишут некоторые жители ОРДЛО

Таким как ты мозги быстро промыть можно.
показати весь коментар
28.10.2021 22:50 Відповісти
Пенсионери не пишут))) а пишет вата молодая а она вся свалит бо ее вичислить ха)))
показати весь коментар
29.10.2021 00:19 Відповісти
"Русский Майдан" не поднимется никогда Будет разве что "русский бунт - бессмысленный и беспощадный "как писал Пушкин Только вот "подниматься" там "некому" - как только с России перестанут слать "добровольцев" с оружием и платить им деньги так и "бунт" закончится
показати весь коментар
29.10.2021 05:38 Відповісти
А по-другому никак. Их завезли на украинские земли , поселили в таты выморенных голодом украинцев, в которых даже печи не успели остынуть. Они понимают, что они воры, что за это , прридет время отвечать и боятся этого. Эти сволочи свой страх передают новому поколению и только полное выселение назад в российские дебри и болота поможет освободить Донбасс от этой наволочи. Иначе не получится. Русский мир это как раковая опухоль -не вырежешь, сам умрешь.
показати весь коментар
29.10.2021 09:37 Відповісти
Ну так не трубите на всех углах про этот несчастный единственный удар Байрактара. Просто втихаря массированно уничтожайте. А слизнякам и подонкам из Франции и Германии ответ один-"настамнет...этонемы".
показати весь коментар
28.10.2021 23:32 Відповісти
«Ценіми» - може так ??? Хай у кацапів мозг лопне 😀😀😀
показати весь коментар
28.10.2021 23:45 Відповісти
тому що то не військова дія а піар-компанія нашого клоуна по підняттю рейтинга
показати весь коментар
29.10.2021 22:05 Відповісти
Ужас !!!Долго мы будем в роли терпил на своей земле и считать прилеты?? Позовите Байрактары!Или одного раза на год достаточно??...
показати весь коментар
29.10.2021 00:07 Відповісти
Я думаю Зе "главнокомандующий" озаботился озабоченностью фрау робентроп и француза и запретил больше применять Байрактар
показати весь коментар
29.10.2021 00:09 Відповісти
Це за Байраки мєсть
показати весь коментар
29.10.2021 00:16 Відповісти
ЦЕНЗОРу, який не бажає опановувати українську: суржикове "артилерійський розрахунок", це українське "москальські гармаші"; що таке "розрахунок"??? А чому не написали про артилерійську квитанцію?..
показати весь коментар
29.10.2021 00:43 Відповісти
https://pikabu.ru/story/gdnst_7937706?view=amp
показати весь коментар
29.10.2021 18:32 Відповісти
від макарона і макрелі "стурбованості" в цьому випадку не буде, бо в них язик застряг в сраці пукіна!
показати весь коментар
29.10.2021 02:45 Відповісти
поднимайте Байрактары....и в мешочек торчков....можна и в смятку)))
показати весь коментар
29.10.2021 02:52 Відповісти
Бідні хлопці, сидять у бліндажах і моляться, щоб не влучило. ...
показати весь коментар
29.10.2021 03:02 Відповісти
"Україні потрібна підтримка люфтваффе"
І Вермахту звісно, і Едельвейс, і Галичини. А загалом ностальгія це чудово, але скоріш за все спертися можна тільки на ВСУ.
показати весь коментар
29.10.2021 06:42 Відповісти
Дебальцево.....то гетьман бєня-херувімпесиголовець.І зараз гетьман розжирілий і продажний бєня а то все інша погана гра бо наркоша і все його шобло таке саме.
показати весь коментар
29.10.2021 07:26 Відповісти
Німеччина і Франція... Сумно, сумно... Проросійські мразі правлять там бал...
показати весь коментар
29.10.2021 08:02 Відповісти
Бла-бла-ла!!! Байрактари-байрактари !!! Мені це нагадує вуличну бійку, коли пацану наваляли . а він ще й хвалиться "Ну я йому дав !" Пора перестати бздіти, що хтось там щось скаже - є чим вистрелити, чим бомбу скинути, чим ракету запустити, так бийте. Якийсь німак висловив заннепокоєння -ну і ...йому в с...,- по його хаті не стріляють.
показати весь коментар
29.10.2021 09:28 Відповісти
Просто влада в Україні завжди знаходилася і перебуває в руках обсосів, сцикунів. На всіх цих німців, французів (стурбованих) і тим більше кацапів давно треба покласти великий і товстий.
показати весь коментар
29.10.2021 09:44 Відповісти
Та кладіть ви на німців з прибором, бо через два роки вас не німці будуть обирати, а українці.
показати весь коментар
29.10.2021 09:44 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 09:56 Відповісти
Принцип має бути один, й винятково один:" Бачить - їбош"!
показати весь коментар
29.10.2021 10:13 Відповісти
А крім байрактарів відповідати нічим?
показати весь коментар
29.10.2021 10:18 Відповісти
Вот и я так думаю а где 122 мм и 152 мм гаубицы минометы грады ураганы и т.д. Ранее байрактаров же не было и достойно отвечали. Или бабочка запрещает из Арты валить? А то ***** обидится
показати весь коментар
29.10.2021 11:03 Відповісти
и что... наша армия снова утирается?
показати весь коментар
29.10.2021 13:24 Відповісти
Ваша да утирается, наша крепит боевую готовность. Слава Украине!
показати весь коментар
29.10.2021 16:57 Відповісти
Пора струсить пыль с "ползучего наступления" времен Пороха.
Оно как раз и было ответом- контрударом после каждого обстрела со стороны сепаров
показати весь коментар
30.10.2021 09:06 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 