Оккупанты массировано обстреливают украинские позиции под Новозвановкой, - Бутусов
Противник считает, что "Байрактары" применили эпизодически, и продолжает обстрелы.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"26 октября в 16:30 российские войска осуществили массированный обстрел украинских позиций в районе Новозвановки. Российская батарея из 6 гаубиц Д-30 осуществила 11 залпов... Только благодаря надежным укрытиям обошлось без потерь", - написал он.
Бутусов отметил, что для контрбатарейной борьбы в этом районе нужны "Байрактары" и плановое уничтожение российских позиций.
"Российские войска сегодня продолжают обстрелы, видимо, противник считает, что применение "Байрактаров" носило эпизодический характер. Россияне не понимают предупреждений, артиллерия противника будет прятаться, только когда бомбы посыпятся по артиллерийским расчётам", - пишет Бутусов.
Он отметил, что видеозапись обстрела есть в распоряжении украинского командования, и что ее можно передать в посольство Германии, которая ранее осудила применение ВСУ "Байрактаров".
"Украине нужна поддержка люфтваффе, а не лицемерные поучения. А пока надо воевать всем, чем можем", - подытожил главред Цензор.НЕТ.
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Таким как ты мозги быстро промыть можно.
І Вермахту звісно, і Едельвейс, і Галичини. А загалом ностальгія це чудово, але скоріш за все спертися можна тільки на ВСУ.
Оно как раз и было ответом- контрударом после каждого обстрела со стороны сепаров