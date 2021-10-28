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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты массировано обстреливают украинские позиции под Новозвановкой, - Бутусов

Оккупанты массировано обстреливают украинские позиции под Новозвановкой, - Бутусов

Противник считает, что "Байрактары" применили эпизодически, и продолжает обстрелы.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"26 октября в 16:30 российские войска осуществили массированный обстрел украинских позиций в районе Новозвановки. Российская батарея из 6 гаубиц Д-30 осуществила 11 залпов... Только благодаря надежным укрытиям обошлось без потерь", - написал он.

Бутусов отметил, что для контрбатарейной борьбы в этом районе нужны "Байрактары" и плановое уничтожение российских позиций.

"Российские войска сегодня продолжают обстрелы, видимо, противник считает, что применение "Байрактаров" носило эпизодический характер. Россияне не понимают предупреждений, артиллерия противника будет прятаться, только когда бомбы посыпятся по артиллерийским расчётам", - пишет Бутусов.

Читайте: Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев

Он отметил, что видеозапись обстрела есть в распоряжении украинского командования, и что ее можно передать в посольство Германии, которая ранее осудила применение ВСУ "Байрактаров".

"Украине нужна поддержка люфтваффе, а не лицемерные поучения. А пока надо воевать всем, чем можем", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Также читайте: Призываем стороны снизить эскалацию конфликта, - Франция о применении беспилотника Bayraktar на Донбассе

Автор: 

обстрел (27941) Донбасс (26957) Бутусов Юрий (4386) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+71
Шото МИД ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
Надо их ткнуть мордой в их же ГЕ..
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28.10.2021 21:38 Ответить
+37
А что же не выражает озабоченность и не призывают к деэскалации Германия и Франция? Или у одних рот набит сосисками а у вторых лягушатиной? Да нет, и там и там рты набиты говном из Параши.
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28.10.2021 21:46 Ответить
+32
"Велыке перемирие" твою дивизию ... Говнокоммандующего разбудите кто-нибудь.

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28.10.2021 21:39 Ответить
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Боже, бережи наших захисників.
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28.10.2021 22:28 Ответить
Надо регулярные видосики с байрактаров скидывать.
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28.10.2021 22:37 Ответить
Зачем? Выслушивать бредни и стоны от еврокозлов. Байрактары любят тишину при своей работе.
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28.10.2021 23:34 Ответить
Наоборот, надо больше качественных видео, очень хорошо деморелезует противника оторванные конечности в 4к
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29.10.2021 03:21 Ответить
Наткнулся в YouTube на кацапское видео о применении Украиной Байрактера. Ради спортивного интереса прочитал комментарии. Пишут некоторые жители ОРДЛО - они ватные, пипец, даже похлеще жителей эрефии. "Укрофашисты нас убивают" и так далее. За 8 лет, совершенно ничего не изменилось, наоборот они еще больше ненавидят Украину. Это на самом деле большая проблема, похлеще деоккупации. Когда Украина вернёт эту территорию, я боюсь как бы у них там срусский Майдан не поднялся... Пока вся эта вата выветрится у них в головах пройдет лет 20
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28.10.2021 22:38 Ответить
Это могут и писать из Башкирии
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28.10.2021 22:41 Ответить
не те що можуть - зазвичай звідти і пишуть
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29.10.2021 22:04 Ответить
Пишут некоторые жители ОРДЛО

Таким как ты мозги быстро промыть можно.
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28.10.2021 22:50 Ответить
Пенсионери не пишут))) а пишет вата молодая а она вся свалит бо ее вичислить ха)))
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29.10.2021 00:19 Ответить
"Русский Майдан" не поднимется никогда Будет разве что "русский бунт - бессмысленный и беспощадный "как писал Пушкин Только вот "подниматься" там "некому" - как только с России перестанут слать "добровольцев" с оружием и платить им деньги так и "бунт" закончится
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29.10.2021 05:38 Ответить
А по-другому никак. Их завезли на украинские земли , поселили в таты выморенных голодом украинцев, в которых даже печи не успели остынуть. Они понимают, что они воры, что за это , прридет время отвечать и боятся этого. Эти сволочи свой страх передают новому поколению и только полное выселение назад в российские дебри и болота поможет освободить Донбасс от этой наволочи. Иначе не получится. Русский мир это как раковая опухоль -не вырежешь, сам умрешь.
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29.10.2021 09:37 Ответить
Ну так не трубите на всех углах про этот несчастный единственный удар Байрактара. Просто втихаря массированно уничтожайте. А слизнякам и подонкам из Франции и Германии ответ один-"настамнет...этонемы".
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28.10.2021 23:32 Ответить
«Ценіми» - може так ??? Хай у кацапів мозг лопне 😀😀😀
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28.10.2021 23:45 Ответить
тому що то не військова дія а піар-компанія нашого клоуна по підняттю рейтинга
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29.10.2021 22:05 Ответить
Ужас !!!Долго мы будем в роли терпил на своей земле и считать прилеты?? Позовите Байрактары!Или одного раза на год достаточно??...
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29.10.2021 00:07 Ответить
Я думаю Зе "главнокомандующий" озаботился озабоченностью фрау робентроп и француза и запретил больше применять Байрактар
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29.10.2021 00:09 Ответить
Це за Байраки мєсть
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29.10.2021 00:16 Ответить
ЦЕНЗОРу, який не бажає опановувати українську: суржикове "артилерійський розрахунок", це українське "москальські гармаші"; що таке "розрахунок"??? А чому не написали про артилерійську квитанцію?..
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29.10.2021 00:43 Ответить
https://pikabu.ru/story/gdnst_7937706?view=amp
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29.10.2021 18:32 Ответить
від макарона і макрелі "стурбованості" в цьому випадку не буде, бо в них язик застряг в сраці пукіна!
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29.10.2021 02:45 Ответить
поднимайте Байрактары....и в мешочек торчков....можна и в смятку)))
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29.10.2021 02:52 Ответить
Бідні хлопці, сидять у бліндажах і моляться, щоб не влучило. ...
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29.10.2021 03:02 Ответить
"Україні потрібна підтримка люфтваффе"
І Вермахту звісно, і Едельвейс, і Галичини. А загалом ностальгія це чудово, але скоріш за все спертися можна тільки на ВСУ.
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29.10.2021 06:42 Ответить
Дебальцево.....то гетьман бєня-херувімпесиголовець.І зараз гетьман розжирілий і продажний бєня а то все інша погана гра бо наркоша і все його шобло таке саме.
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29.10.2021 07:26 Ответить
Німеччина і Франція... Сумно, сумно... Проросійські мразі правлять там бал...
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29.10.2021 08:02 Ответить
Бла-бла-ла!!! Байрактари-байрактари !!! Мені це нагадує вуличну бійку, коли пацану наваляли . а він ще й хвалиться "Ну я йому дав !" Пора перестати бздіти, що хтось там щось скаже - є чим вистрелити, чим бомбу скинути, чим ракету запустити, так бийте. Якийсь німак висловив заннепокоєння -ну і ...йому в с...,- по його хаті не стріляють.
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29.10.2021 09:28 Ответить
Просто влада в Україні завжди знаходилася і перебуває в руках обсосів, сцикунів. На всіх цих німців, французів (стурбованих) і тим більше кацапів давно треба покласти великий і товстий.
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29.10.2021 09:44 Ответить
Та кладіть ви на німців з прибором, бо через два роки вас не німці будуть обирати, а українці.
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29.10.2021 09:44 Ответить
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29.10.2021 09:56 Ответить
Принцип має бути один, й винятково один:" Бачить - їбош"!
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29.10.2021 10:13 Ответить
А крім байрактарів відповідати нічим?
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29.10.2021 10:18 Ответить
Вот и я так думаю а где 122 мм и 152 мм гаубицы минометы грады ураганы и т.д. Ранее байрактаров же не было и достойно отвечали. Или бабочка запрещает из Арты валить? А то ***** обидится
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29.10.2021 11:03 Ответить
и что... наша армия снова утирается?
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29.10.2021 13:24 Ответить
Ваша да утирается, наша крепит боевую готовность. Слава Украине!
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29.10.2021 16:57 Ответить
Пора струсить пыль с "ползучего наступления" времен Пороха.
Оно как раз и было ответом- контрударом после каждого обстрела со стороны сепаров
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30.10.2021 09:06 Ответить
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