"Дотримуйтеся соціальної дистанції", - лікар Жиравецький дав рекомендації, як поводитися після вакцинації проти COVID-19

Після вакцинації проти коронавірусу COVID-19 потрібно дотримуватися соціальної дистанції, оскільки щеплення не захищає від зараження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вакцинація впливає на перебіг коронавірусу, спрямована на те, щоб він був менш важким, поділився лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, зараз дуже багато питань про те, чому після проходження вакцинації підтверджується наявність коронавірусу.

"У мене чомусь позитивний ПЛР-тест чи тест на антиген, а я вакцинувався чотири дні тому, як таке можливе? Все просто – ви заразились ковідом, але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається. Просто під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції…", – додав медик.

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Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

Зокрема, у певних випадках людям з діагнозом тромбоз з тромбоцитопенією не можна щеплюватися препаратами на векторній основі, наприклад, вакциною АstraZeneca.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. В нашій державі повністю вакциновані 7 217 383 особи.