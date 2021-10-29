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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Дотримуйтеся соціальної дистанції", - лікар Жиравецький дав рекомендації, як поводитися після вакцинації проти COVID-19

Після вакцинації проти коронавірусу COVID-19 потрібно дотримуватися соціальної дистанції, оскільки щеплення не захищає від зараження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вакцинація впливає на перебіг коронавірусу, спрямована на те, щоб він був менш важким, поділився лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, зараз дуже багато питань про те, чому після проходження вакцинації підтверджується наявність коронавірусу.

"У мене чомусь позитивний ПЛР-тест чи тест на антиген, а я вакцинувався чотири дні тому, як таке можливе? Все просто – ви заразились ковідом, але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається. Просто під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції…", – додав медик.

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Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

Зокрема, у певних випадках людям з діагнозом тромбоз з тромбоцитопенією не можна щеплюватися препаратами на векторній основі, наприклад, вакциною АstraZeneca.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. В нашій державі повністю вакциновані 7 217 383 особи.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19 Источник:
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
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29.10.2021 08:13 Відповісти
+5
так почему уже 4 дозу колят ?
три дозы уже не защищают от заражения
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29.10.2021 09:22 Відповісти
+4
Если бы из 64 млрд гриве не вывели 32 а потом мутили с за,купками вакцины через фирму прокладку что есть фактом во главе с "мастерои спорта"- чмо клоуном ситуации в Украине была бы совсем иной. Но вумный нарид быбрал это позорище клоуна. А теперь жрите,так вам и надо.
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29.10.2021 07:50 Відповісти
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Если бы из 64 млрд гриве не вывели 32 а потом мутили с за,купками вакцины через фирму прокладку что есть фактом во главе с "мастерои спорта"- чмо клоуном ситуации в Украине была бы совсем иной. Но вумный нарид быбрал это позорище клоуна. А теперь жрите,так вам и надо.
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29.10.2021 07:50 Відповісти
"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, А я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно?"
До деяких дебілів не доходить що інкубаційний період вірусу - до двох тижнів! Якби він ПЕРЕД вакцинацією пройшов ПЛР-тест - не виключено що він теж був-би позитивним!
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29.10.2021 07:51 Відповісти
Врач-врач, а ВРЕТ!
По исследованиям вакцина защищает от заражения на 60-80%
(от тяжёлого течения болезни на 90-97%)
А потом удивляются откуда берутся бредни антивакцинаторов!
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29.10.2021 07:53 Відповісти
так почему уже 4 дозу колят ?
три дозы уже не защищают от заражения
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29.10.2021 09:22 Відповісти
Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19 Источник:
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
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29.10.2021 08:13 Відповісти
Так смысл с ковид сертификатов?эффективнее делать тесты и отправлять на самоизоляцию и привитых и непривитых,а то сейчас главное сертификат и пох ты заразен или нет
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29.10.2021 08:35 Відповісти
Почитай про Моршин и поймёшь смысл.
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29.10.2021 08:49 Відповісти
Что прочитать?что там нет ковид больници?у нас тоже так было пока не было ковидотделения,сейчас за 4 дня 20 человек
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29.10.2021 09:18 Відповісти
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29.10.2021 08:48 Відповісти
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29.10.2021 09:57 Відповісти
Вакцинировался- и в поездили в самолет , или в автобус! А там как повезет , какая уж тут дистанция! Главное уколоться! Именно это нам и предлагают!
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29.10.2021 10:42 Відповісти
ума нема, вважай,каліка!
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29.10.2021 11:21 Відповісти
Так врать может только "врач"
Этого "врача" вообще неволнует тот факт что колят без обследований при посадке на транспорт.Какая нахер дистанция.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
 
 