"Дотримуйтеся соціальної дистанції", - лікар Жиравецький дав рекомендації, як поводитися після вакцинації проти COVID-19
Після вакцинації проти коронавірусу COVID-19 потрібно дотримуватися соціальної дистанції, оскільки щеплення не захищає від зараження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вакцинація впливає на перебіг коронавірусу, спрямована на те, щоб він був менш важким, поділився лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
За його словами, зараз дуже багато питань про те, чому після проходження вакцинації підтверджується наявність коронавірусу.
"У мене чомусь позитивний ПЛР-тест чи тест на антиген, а я вакцинувався чотири дні тому, як таке можливе? Все просто – ви заразились ковідом, але це не є внаслідок вакцинації, бо через вакцину вірус не передається. Просто під час вакцинації дотримуйтесь соціальної дистанції…", – додав медик.
Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.
Зокрема, у певних випадках людям з діагнозом тромбоз з тромбоцитопенією не можна щеплюватися препаратами на векторній основі, наприклад, вакциною АstraZeneca.
Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. В нашій державі повністю вакциновані 7 217 383 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До деяких дебілів не доходить що інкубаційний період вірусу - до двох тижнів! Якби він ПЕРЕД вакцинацією пройшов ПЛР-тест - не виключено що він теж був-би позитивним!
По исследованиям вакцина защищает от заражения на 60-80%
(от тяжёлого течения болезни на 90-97%)
А потом удивляются откуда берутся бредни антивакцинаторов!
три дозы уже не защищают от заражения
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
Этого "врача" вообще неволнует тот факт что колят без обследований при посадке на транспорт.Какая нахер дистанция.