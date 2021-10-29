Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації перебуває на фінальній стадії узгодження, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт змін до Конституції щодо децентралізації вже напрацьований і перебуває на фінальній стадії узгодження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перед нами стоїть ще багато завдань, у тому числі подальше реформування місцевого самоврядування, удосконалення системи територіальної організації влади, яке потребує конституційних змін, які вже напрацьовані. Продовжуються фінальні погоджувальні процедури щодо тексту законопроєкту", - сказав він на конференції "На шляху до Лугано : Децентралізація" у п'ятницю у Києві.

Крім того, за словами прем'єра для завершення реформи децентралізації необхідно ухвалити нові базові закони: закон "Про префекти", нову редакцію закону "Про місцеве самоврядування", а також зміни до бюджетного та податкового законодавства.

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