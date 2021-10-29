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Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації перебуває на фінальній стадії узгодження, - Шмигаль

Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації перебуває на фінальній стадії узгодження, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт змін до Конституції щодо децентралізації вже напрацьований і перебуває на фінальній стадії узгодження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перед нами стоїть ще багато завдань, у тому числі подальше реформування місцевого самоврядування, удосконалення системи територіальної організації влади, яке потребує конституційних змін, які вже напрацьовані. Продовжуються фінальні погоджувальні процедури щодо тексту законопроєкту", - сказав він на конференції "На шляху до Лугано : Децентралізація" у п'ятницю у Києві.

Крім того, за словами прем'єра для завершення реформи децентралізації необхідно ухвалити нові базові закони: закон "Про префекти", нову редакцію закону "Про місцеве самоврядування", а також зміни до бюджетного та податкового законодавства.

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Автор: 

Конституція (548) децентралізація (453) Шмигаль Денис (4650)


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Молодцы,разделяй Украину на кусочки,теперь каждый кибуц будет сам себе королевством,путин требовал федерализации - липецкий инвестор и зелёные лягушки ему подарили децентрализацию.
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29.10.2021 10:38 Відповісти
глупость ты Витя написал..
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29.10.2021 10:47 Відповісти
Эти идиоты еще и Конституцию изгадить собираются.
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29.10.2021 10:50 Відповісти
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29.10.2021 10:53 Відповісти
"Префектів", тобто наглядачів за Територіальною Громадою від ОП (всупереч вимог КУ 1996 року) нехай собі в дупу суне, покидьок! Порошенко вже намагався за допомогою депутаНів ВР змінити ст. ст. 140-143 КУ. Граната, кинута в нацгвардійців під ВР запобігла статися цьому злочину проти Українського Народу!
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29.10.2021 11:32 Відповісти
ублюдки! а вы с народом это согласовали или запах горелой резины позабыли?
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29.10.2021 14:59 Відповісти
Ты тупая ублюдочная МРАЗЬ,кто тебе дал право
расжуждать о конституции,ты мразь даже думать
о ней забудь.
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29.10.2021 17:58 Відповісти
 
 