Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації перебуває на фінальній стадії узгодження, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт змін до Конституції щодо децентралізації вже напрацьований і перебуває на фінальній стадії узгодження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Перед нами стоїть ще багато завдань, у тому числі подальше реформування місцевого самоврядування, удосконалення системи територіальної організації влади, яке потребує конституційних змін, які вже напрацьовані. Продовжуються фінальні погоджувальні процедури щодо тексту законопроєкту", - сказав він на конференції "На шляху до Лугано : Децентралізація" у п'ятницю у Києві.
Крім того, за словами прем'єра для завершення реформи децентралізації необхідно ухвалити нові базові закони: закон "Про префекти", нову редакцію закону "Про місцеве самоврядування", а також зміни до бюджетного та податкового законодавства.
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расжуждать о конституции,ты мразь даже думать
о ней забудь.