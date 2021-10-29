Справу одного з "діамантових прокурорів" слухатимуть утретє спочатку

Справу щодо колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та його сестри Лариси Прокопенко, підозрюваних у захопленні частки підприємства "Ніколсон", що спеціалізується на вивезенні сміття, починають слухати у Деснянському суді Києва спочатку втретє.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі в Офісі Генерального прокурора.

"Справу будуть слухати спочатку втретє, бо одна із суддів пішла у відставку. Суд визначив такий порядок заслуховування справи: допит потерпілих, допит свідків обвинувачення та дослідження письмових доказів", — прокоментував Цензор.НЕТ прокурор Офісу Генпрокурора Яніс Сімонов.

Суддя, яка пішла у відставку — Інна Клочко. 26 жовтня на сайті Деснянського суду з’явилася новина про те, що тижнем раніше Вища рада правосуддя звільнила Клочко.

Нагадаємо, що в Оболонському суді Києва слухається ще одна справа стосовно ексзаступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і першого заступником начальника Головного слідчого управління генпрокуроратури Володимира Шапакіна.

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Слідство вважає, що у 2015 році громадянин Рак, який був співвласником компанії "Гідроекоресурс", яка займалася відновленням водойм, передав 150 тисяч доларів Валерію Гібаленку, знайомому з "діамантовими прокурорами" — Корнійцем і Шапакіним.

Підприємство Рака проводило розчистку водойми у Київській області. І як стверджує слідство, підприємству "зшили" справу, що нібито вони видобували незаконно пісок, замість того, щоб розчищати водойму. Щоб закрити справу, за даними слідства, "діамантові прокурори" вимагали гроші. Захисники обвинувачених прокурорів називають справу політичною і що їхніх підзахисних використали для розправи над тодішнім генеральним прокурором.

Справу назвали "справою діамантових прокурорів", бо під час обшуку у 2015 році у будинку Олександра Корнійця знайшли 35 пакетів із діамантами.