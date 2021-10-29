УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5437 відвідувачів онлайн
Новини
1 979 6

У провадженні про хабар Злочевського завершили розслідування, - САП

У провадженні про хабар Злочевського завершили розслідування, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закінчила розслідування щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва САП та НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"27 жовтня 2021 року у справі про можливу співучасть в наданні неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора - керівнику САП, підозрюваним у якій є колишній міністр екології, стороні захисту детективами НАБ України повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування та можливість ознайомитися з ними, починаючи з 28 жовтня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну

Нагадаємо, 12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів передавачі хабаря мали намір поділити між собою.

У липні 2020 року НАБУ та САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили у розшук та заочно заарештували.

Автор: 

хабар (4738) Злочевський Микола (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и шо?буба отберёт газовый бизнес у дочерей этого рыговылупка?
показати весь коментар
29.10.2021 18:14 Відповісти
Порешали?
показати весь коментар
29.10.2021 18:40 Відповісти
И шо? Закончили расследование и шо? Наверное теперь дело можно закрыть а бабки поделить?Уже можно плясать 7/40 или ещё рано?
показати весь коментар
29.10.2021 19:28 Відповісти
Какое честное и доброе лицо. Прямо агнец божий
показати весь коментар
30.10.2021 08:34 Відповісти
хороший парень. самый лучший.
показати весь коментар
30.10.2021 16:40 Відповісти
 
 