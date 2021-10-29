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В производстве о взятке Злочевского окончили расследование, - САП

В производстве о взятке Злочевского окончили расследование, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура окончила расследование относительно бывшего министра экологии Николая Злочевского, которого подозревают в попытке подкупа руководства САП и НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"27 октября по делу о возможном соучастии в предоставлении неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП, подозреваемым в которой является бывший министр экологии, сторона защиты детективов НАБУ уведомлена об открытии материалов досудебного расследования и возможности ознакомиться с ними, начиная с 28 октября 2020 года" , – говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня 2020 года первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

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Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

В июле 2020 года НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Автор: 

взятка (6187) Злочевский Николай (148) САП (2080)


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и шо?буба отберёт газовый бизнес у дочерей этого рыговылупка?
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29.10.2021 18:14 Ответить
Порешали?
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29.10.2021 18:40 Ответить
И шо? Закончили расследование и шо? Наверное теперь дело можно закрыть а бабки поделить?Уже можно плясать 7/40 или ещё рано?
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29.10.2021 19:28 Ответить
Какое честное и доброе лицо. Прямо агнец божий
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30.10.2021 08:34 Ответить
хороший парень. самый лучший.
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30.10.2021 16:40 Ответить
 
 