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Новости
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НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии времен Януковича Злочевскому

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии времен Януковича Злочевскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

"1 июля 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в организации предоставление неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины",- гооврится в сообщении.

Предварительная квалификация инкриминируемого действия - ч.3 ст.27 - ч.4 ст.369 УК Украины.

"Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщалось, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

22 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения подозреваемому по делу о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

апомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Автор: 

НАБУ (4222) Злочевский Николай (148) САП (2066)


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Топ комментарии
+7
В который раз! Наша песня хороша начинай сначала! Пустая трата времени и госсредств, ибо вы ,как и предыдущие, ничего до конца не доведете, и никто не понесет ни наказание ни вернет убытки, которые нанес Украине, единственное , в чем я не сомневаюсь, так это то что кто то из объявивших, решил пргосто в очередной раз обогатиться и потом закрыть дело, в принципе схема стара как и при Луценко было и до луценко и после луценко.... все то же..жулики одим словом))) а налогплатильщзику придется этот цирк все же оплатить с своего кармана...Вот бы закон , не смог доказать факт преступления, пусть вернгет чиновник потраченное на расследование обратно в казну..
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01.07.2020 15:41
+4
Живёт в Израиле и передаёт привет.
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01.07.2020 15:41
+4
Коля - хороший парень
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01.07.2020 15:57
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В который раз! Наша песня хороша начинай сначала! Пустая трата времени и госсредств, ибо вы ,как и предыдущие, ничего до конца не доведете, и никто не понесет ни наказание ни вернет убытки, которые нанес Украине, единственное , в чем я не сомневаюсь, так это то что кто то из объявивших, решил пргосто в очередной раз обогатиться и потом закрыть дело, в принципе схема стара как и при Луценко было и до луценко и после луценко.... все то же..жулики одим словом))) а налогплатильщзику придется этот цирк все же оплатить с своего кармана...Вот бы закон , не смог доказать факт преступления, пусть вернгет чиновник потраченное на расследование обратно в казну..
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01.07.2020 15:41 Ответить
Як діти, чес слово) То були погані підозри. Тепер буде хороша, яка розвалиться в суді, - після чого повторно судити по цій справі вже не можна.
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01.07.2020 17:16 Ответить
ага, що не підозра, то зрада))
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01.07.2020 17:22 Ответить
Живёт в Израиле и передаёт привет.
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01.07.2020 15:41 Ответить
Под суд приехал одесский спецназ ГБР
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01.07.2020 15:51 Ответить
Коля - хороший парень
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01.07.2020 15:57 Ответить
Злочевский точно воровал во всю. Но самое интересное, что его схемы взяточничества работают до сих пор. Только другие люди сидят и идёт в другие карманы.
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01.07.2020 16:10 Ответить
Сидят на финансовых потоках.
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01.07.2020 16:12 Ответить
Пердаками шістьорок мародерів,скрючених бивнями та рогами у диких поросятокозлів - задоволений.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 Схеми Порошенка цвітуть і пахнуть .Мафія безсмертна.
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01.07.2020 19:35 Ответить
вот потому и хотят поделиться...- борцуны гребаные...., что он сядет с конфискатом, или другие....
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01.07.2020 16:25 Ответить
АррігінальнА! Як то кажуть:" Чи то хрестик, чи штани".
18.06.20 15:39 https://biz.censor.net/news/3202862/zlochevskiyi_pokupaet_esche_3_gazovye_kompanii_v_ukraine
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01.07.2020 16:13 Ответить
Ще й без аукціону !
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01.07.2020 17:13 Ответить
НАБУ и САП спят и видят как бы отжать на шару павру десятков лямов зЭ-лени....- вот их крЭдо...
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01.07.2020 16:24 Ответить
Ну и рожа-то противная - уголовная, по роже сразу видно. что ворюга -бандюга.
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01.07.2020 17:33 Ответить
П..єц..
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ ЧАСУ ВОНИ СПАЛИ,СПРАВНО ОТРИМУЮЧИ ЗАРПЛАТУ !!
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01.07.2020 17:46 Ответить
какая отвратительная рожа
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01.07.2020 17:47 Ответить
Красный клифтик, печаточка с камнем, борзость во всём, самолюбование по психотипу, такие только по закону общака живут, уголовщина банальная, гопота---только закон Кольта тут идеален. И прошло 6 с половиной лет, и по сей день многие так и не поняли как же мы все тогда 16 января 2010г себя унизили, опустили, и нестерпимо себя уронили свою страну в глазах мирового собщества! И то что и по сей день нам помогают условно---цена той шутки! И в догон, и это министр экологии! И никто не упал с табуретки ни тогда когда назначили, и сегодня. А ведь подобное уже 100 лет невозможно нигде! Другие подобные продолжают всё так же сегодня.
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01.07.2020 19:59 Ответить
И в догон к верхнему коменту. На днях показали свежую кинуху, как идеально такое же псюрло, но в белой рубахе на выпуск и руки в карманах шлялось по Киеву и буровило как будет когда оно станет мэром, и что напорол текущий мэр. Та же манера и подача. И рожа тоже мордухайская. По известному всем одному из 3 тв каналов. А потом по традиции уже с понедельника 30 пошло на повторе до усеру. Пора! Решать! НАМ!
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01.07.2020 21:10 Ответить
 
 