НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру екології часів Януковича Злочевському

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в організації давання хабаря керівництву антикорупційних органів колишньому міністру екології та природних ресурсів України Миколі Злочевському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у фейсбуці.

"1 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в організації надання неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора - керівнику САП та директору НАБУ колишньому міністру екології та природних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація інкримінованої дії - ч.3 ст.27 - ч.4 ст.369 КК України.

"Оскільки місцезнаходження вказаної особи наразі не встановлено, повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС в Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника управління ДФС у м.Києві та інших осіб неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, в якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Вилучено $ 6 млн", - повідомляє пресслужба САП на сторінці у фейсбуці.

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Зазначається, що попередньо їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Миколу Ілляшенка, Андрія Кіче і Олену Мазурову відповідно.

22 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі про підкуп керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).