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Новини
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НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру екології часів Януковича Злочевському

НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру екології часів Януковича Злочевському

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в організації давання хабаря керівництву антикорупційних органів колишньому міністру екології та природних ресурсів України Миколі Злочевському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у фейсбуці.

"1 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в організації надання неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора - керівнику САП та директору НАБУ колишньому міністру екології та природних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація інкримінованої дії - ч.3 ст.27 - ч.4 ст.369 КК України.

"Оскільки місцезнаходження вказаної особи наразі не встановлено, повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС в Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника управління ДФС у м.Києві та інших осіб неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, в якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Вилучено $ 6 млн", - повідомляє пресслужба САП на сторінці у фейсбуці.

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Зазначається, що попередньо їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Миколу Ілляшенка, Андрія Кіче і Олену Мазурову відповідно.

22 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі про підкуп керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Автор: 

НАБУ (5069) Злочевський Микола (208)


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Топ коментарі
+7
В который раз! Наша песня хороша начинай сначала! Пустая трата времени и госсредств, ибо вы ,как и предыдущие, ничего до конца не доведете, и никто не понесет ни наказание ни вернет убытки, которые нанес Украине, единственное , в чем я не сомневаюсь, так это то что кто то из объявивших, решил пргосто в очередной раз обогатиться и потом закрыть дело, в принципе схема стара как и при Луценко было и до луценко и после луценко.... все то же..жулики одим словом))) а налогплатильщзику придется этот цирк все же оплатить с своего кармана...Вот бы закон , не смог доказать факт преступления, пусть вернгет чиновник потраченное на расследование обратно в казну..
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01.07.2020 15:41
+4
Живёт в Израиле и передаёт привет.
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01.07.2020 15:41
+4
Коля - хороший парень
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01.07.2020 15:57
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В который раз! Наша песня хороша начинай сначала! Пустая трата времени и госсредств, ибо вы ,как и предыдущие, ничего до конца не доведете, и никто не понесет ни наказание ни вернет убытки, которые нанес Украине, единственное , в чем я не сомневаюсь, так это то что кто то из объявивших, решил пргосто в очередной раз обогатиться и потом закрыть дело, в принципе схема стара как и при Луценко было и до луценко и после луценко.... все то же..жулики одим словом))) а налогплатильщзику придется этот цирк все же оплатить с своего кармана...Вот бы закон , не смог доказать факт преступления, пусть вернгет чиновник потраченное на расследование обратно в казну..
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Як діти, чес слово) То були погані підозри. Тепер буде хороша, яка розвалиться в суді, - після чого повторно судити по цій справі вже не можна.
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01.07.2020 17:16 Відповісти
ага, що не підозра, то зрада))
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01.07.2020 17:22 Відповісти
Живёт в Израиле и передаёт привет.
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Под суд приехал одесский спецназ ГБР
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01.07.2020 15:51 Відповісти
Коля - хороший парень
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01.07.2020 15:57 Відповісти
Злочевский точно воровал во всю. Но самое интересное, что его схемы взяточничества работают до сих пор. Только другие люди сидят и идёт в другие карманы.
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01.07.2020 16:10 Відповісти
Сидят на финансовых потоках.
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01.07.2020 16:12 Відповісти
Пердаками шістьорок мародерів,скрючених бивнями та рогами у диких поросятокозлів - задоволений.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 Схеми Порошенка цвітуть і пахнуть .Мафія безсмертна.
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01.07.2020 19:35 Відповісти
вот потому и хотят поделиться...- борцуны гребаные...., что он сядет с конфискатом, или другие....
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01.07.2020 16:25 Відповісти
АррігінальнА! Як то кажуть:" Чи то хрестик, чи штани".
18.06.20 15:39 https://biz.censor.net/news/3202862/zlochevskiyi_pokupaet_esche_3_gazovye_kompanii_v_ukraine
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01.07.2020 16:13 Відповісти
Ще й без аукціону !
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01.07.2020 17:13 Відповісти
НАБУ и САП спят и видят как бы отжать на шару павру десятков лямов зЭ-лени....- вот их крЭдо...
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01.07.2020 16:24 Відповісти
Ну и рожа-то противная - уголовная, по роже сразу видно. что ворюга -бандюга.
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01.07.2020 17:33 Відповісти
П..єц..
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ ЧАСУ ВОНИ СПАЛИ,СПРАВНО ОТРИМУЮЧИ ЗАРПЛАТУ !!
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01.07.2020 17:46 Відповісти
какая отвратительная рожа
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01.07.2020 17:47 Відповісти
Красный клифтик, печаточка с камнем, борзость во всём, самолюбование по психотипу, такие только по закону общака живут, уголовщина банальная, гопота---только закон Кольта тут идеален. И прошло 6 с половиной лет, и по сей день многие так и не поняли как же мы все тогда 16 января 2010г себя унизили, опустили, и нестерпимо себя уронили свою страну в глазах мирового собщества! И то что и по сей день нам помогают условно---цена той шутки! И в догон, и это министр экологии! И никто не упал с табуретки ни тогда когда назначили, и сегодня. А ведь подобное уже 100 лет невозможно нигде! Другие подобные продолжают всё так же сегодня.
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01.07.2020 19:59 Відповісти
И в догон к верхнему коменту. На днях показали свежую кинуху, как идеально такое же псюрло, но в белой рубахе на выпуск и руки в карманах шлялось по Киеву и буровило как будет когда оно станет мэром, и что напорол текущий мэр. Та же манера и подача. И рожа тоже мордухайская. По известному всем одному из 3 тв каналов. А потом по традиции уже с понедельника 30 пошло на повторе до усеру. Пора! Решать! НАМ!
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01.07.2020 21:10 Відповісти
 
 