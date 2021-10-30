Пункт вакцинації працюватиме 31 жовтня та 1 листопада на НСК "Олімпійський"

ФК "Динамо" (Київ) спільно із Міністерством охорони здоров'я організував на території НСК "Олімпійський" пункт вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 29 жовтня пресслужба клубу.

Щепитися на стадіоні можна буде упродовж двох днів – 31 жовтня та 1 листопада.

31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00. Пункт працюватиме у залі "Олімпійський двір", вхід на територію стадіону – через "Захід-1", "Північ-1,2".

"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей", – йдеться у повідомленні клубу.

У пресслужбі зазначили, що всі витрати на організацію вакцинації будуть покриті клубом, для всіх охочих вакцинація безкоштовна.

"Вакцини сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я України. Досвідчений професійний медичний персонал, визначений МОЗ, забезпечить швидкий та безпечний процес вакцинації для кожного громадянина України, який відвідає пункт на НСК "Олімпійський", – пообіцяли у клубі.

ФК "Динамо" закликав футбольних уболівальників відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я тих, хто поряд, та вакцинуватися проти небезпечного вірусу.

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