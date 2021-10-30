Пункт вакцинації працюватиме 31 жовтня та 1 листопада на НСК "Олімпійський"
ФК "Динамо" (Київ) спільно із Міністерством охорони здоров'я організував на території НСК "Олімпійський" пункт вакцинації проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 29 жовтня пресслужба клубу.
Щепитися на стадіоні можна буде упродовж двох днів – 31 жовтня та 1 листопада.
31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00. Пункт працюватиме у залі "Олімпійський двір", вхід на територію стадіону – через "Захід-1", "Північ-1,2".
"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей", – йдеться у повідомленні клубу.
У пресслужбі зазначили, що всі витрати на організацію вакцинації будуть покриті клубом, для всіх охочих вакцинація безкоштовна.
"Вакцини сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я України. Досвідчений професійний медичний персонал, визначений МОЗ, забезпечить швидкий та безпечний процес вакцинації для кожного громадянина України, який відвідає пункт на НСК "Олімпійський", – пообіцяли у клубі.
ФК "Динамо" закликав футбольних уболівальників відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я тих, хто поряд, та вакцинуватися проти небезпечного вірусу.
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Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Стаття 13.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.
Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
Антиваксери! А незабаром ви залишитесь без роботи.