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Новини
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Пункт вакцинації працюватиме 31 жовтня та 1 листопада на НСК "Олімпійський"

Пункт вакцинації працюватиме 31 жовтня та 1 листопада на НСК

ФК "Динамо" (Київ) спільно із Міністерством охорони здоров'я організував на території НСК "Олімпійський" пункт вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 29 жовтня пресслужба клубу.

Щепитися на стадіоні можна буде упродовж двох днів – 31 жовтня та 1 листопада.

31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00. Пункт працюватиме у залі "Олімпійський двір", вхід на територію стадіону – через "Захід-1", "Північ-1,2".

"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей", – йдеться у повідомленні клубу.

У пресслужбі зазначили, що всі витрати на організацію вакцинації будуть покриті клубом, для всіх охочих вакцинація безкоштовна.

"Вакцини сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я України. Досвідчений професійний медичний персонал, визначений МОЗ, забезпечить швидкий та безпечний процес вакцинації для кожного громадянина України, який відвідає пункт на НСК "Олімпійський", – пообіцяли у клубі.

ФК "Динамо" закликав футбольних уболівальників відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я тих, хто поряд, та вакцинуватися проти небезпечного вірусу.

Дивіться також: У Києві величезні черги по COVID-вакцину: "У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила". ФОТОрепортаж

Автор: 

вакцина (4419) НСК Олімпійський (35)


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Топ коментарі
+5
Скажите мне, кто на базарах, вокзалах и стадионах будет проводить медичний огляд?

Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.

Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
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30.10.2021 01:07 Відповісти
+4
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
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30.10.2021 01:06 Відповісти
+2
В кожній мобільній бригаді є терапевт,який спочатку вимірює температуру,питає про алергію,хронічні хвороби і т.п.Лише після цього медсестра робить щеплення.
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
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30.10.2021 01:21 Відповісти
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
показати весь коментар
30.10.2021 01:06 Відповісти
Скажите мне, кто на базарах, вокзалах и стадионах будет проводить медичний огляд?

Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.

Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
показати весь коментар
30.10.2021 01:07 Відповісти
В кожній мобільній бригаді є терапевт,який спочатку вимірює температуру,питає про алергію,хронічні хвороби і т.п.Лише після цього медсестра робить щеплення.
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
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30.10.2021 01:21 Відповісти
вы явно никогда не видели эти пункты вакцинации и стояние людей на голове друг друга
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30.10.2021 08:47 Відповісти
О, це правильно. У Європі зазвичай у великих виставкових центрах це роблять. Сподіваюсь, що кияни прийдуть.

Антиваксери! А незабаром ви залишитесь без роботи.
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30.10.2021 02:12 Відповісти
2 дні - то ні про що - пункти вакцінації маєть бути постійними.
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30.10.2021 02:27 Відповісти
По перше до чого тут "антиваксери",по друге,чому ви радієте?Ви згодні виконувати роботу за "антиваксеров"?Нагадати вам за податки,яки всі люди сплачують?Чи може ви за всіх буде платити ци податки?З головою мабуть не все гаразд
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30.10.2021 05:47 Відповісти
это хорошо, но там будет давка.
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30.10.2021 06:06 Відповісти
Только так земля может очистится от телезомби... Всем на процедуру автаназии.
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30.10.2021 08:15 Відповісти
Стадіон так стадіон!!!!
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30.10.2021 08:38 Відповісти
Сколько Суркису откатили?
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30.10.2021 13:09 Відповісти
 
 