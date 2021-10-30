В Україні вакциновано проти коронавірусу майже 85% співробітників дитсадків, - Шкарлет

В українських дитячих садках щеплення проти коронавірусної інфекції Covid-19 отримали майже 85% працівників,

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"За оперативною інформацією з областей, принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 вже отримали близько 85% працівників дитсадків, майже 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів. Двома дозами вакцинувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів дитсадків", - написав Шкарлет.

Найвищі показники вакцинації співробітників дитячих садків у Тернопільській області – 97,7%, Харківській – 95,2%, а також у Донецькій області – 92,9%.

Вакцинованих співробітників спеціалізованих установ найбільше у Херсонській області – 99,2%, Запорізькій – 97,8% , Черкаській області – 97,3% .

Порогу вакцинації співробітників дитсадків у 80% наразі не досягнуто у 8 областях. Співробітники спеціалізованих установ вакциновані на понад 80% у всіх регіонах країни.

