В Україні вакциновано проти коронавірусу майже 85% співробітників дитсадків, - Шкарлет

В Україні вакциновано проти коронавірусу майже 85% співробітників дитсадків, - Шкарлет

В українських дитячих садках щеплення проти коронавірусної інфекції Covid-19 отримали майже 85% працівників,

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"За оперативною інформацією з областей, принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 вже отримали близько 85% працівників дитсадків, майже 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів. Двома дозами вакцинувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів дитсадків", - написав Шкарлет.

Найвищі показники вакцинації співробітників дитячих садків у Тернопільській області – 97,7%, Харківській – 95,2%, а також у Донецькій області – 92,9%.

Вакцинованих співробітників спеціалізованих установ найбільше у Херсонській області – 99,2%, Запорізькій – 97,8% , Черкаській області – 97,3% .

Порогу вакцинації співробітників дитсадків у 80% наразі не досягнуто у 8 областях. Співробітники спеціалізованих установ вакциновані на понад 80% у всіх регіонах країни.

Читайте також: У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть офлайн за умови, що 100% працівників пройшли повний курс вакцинації, - Шмигаль

вакцина (4419) дитячий садок (368) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)
+4
Хыгыгы, ату их!
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
30.10.2021 11:51 Відповісти
+3
Враньё! В Киеве в детский сад "Золотой Ключик" - вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
30.10.2021 11:46 Відповісти
+3
напишите заяву в полицию. чтобы совковые дуры не доработали до пенсии
30.10.2021 11:52 Відповісти
Враньё! В Киеве в детский сад "Золотой Ключик" - вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
30.10.2021 11:46 Відповісти
30.10.2021 11:46 Відповісти
Хыгыгы, ату их!
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
30.10.2021 11:51 Відповісти
по-пeршe має право спочатку заявити а потiм подивитись щj вийдe. а потiм аж нe водити. старим маразматичкам лишe i трeба щоб нe водили а бабло платили
30.10.2021 12:04 Відповісти
30.10.2021 12:04 Відповісти
Куда заявить? В спортлото?
30.10.2021 12:05 Відповісти
заявляти є куди. на батьки сос тобi розкажуть вжe одну диркeторку судять за нeдостатню кiлькiсть згiдно постанов
30.10.2021 12:07 Відповісти
30.10.2021 12:07 Відповісти
Судят ладно, а садик то как, работает?
30.10.2021 12:11 Відповісти
у садка нeмає дирeкторiв. вони в школах
30.10.2021 12:13 Відповісти
а для тeбу суд цe завжди за гратами?
30.10.2021 12:14 Відповісти
напишите заяву в полицию. чтобы совковые дуры не доработали до пенсии
30.10.2021 11:52 Відповісти
30.10.2021 11:52 Відповісти
С такими мансами они и так не доработают.
30.10.2021 11:53 Відповісти
Разве полиция этим занимается?
30.10.2021 11:57 Відповісти
про цe розкажуть на "батьки сос" фeйсбук
30.10.2021 12:05 Відповісти
Дите-рассадник. ..
30.10.2021 12:14 Відповісти
Там уже в некоторых группах заболели ковидом, но руководство решило скрывать.
30.10.2021 13:01 Відповісти
30.10.2021 13:01 Відповісти
Из 85% привитых 30% липовых
30.10.2021 12:08 Відповісти
Те 30% отсеются естественным путём.
30.10.2021 12:11 Відповісти
Карма. Пара родственников с липовыми сертификатами уже 2 недели на самоизоляции. Один из них, на антибиотиках.
30.10.2021 13:31 Відповісти
30.10.2021 13:31 Відповісти
Нет,из 85%,80%купили сертификат, впрочем как и везде, Слава Украине!
30.10.2021 20:58 Відповісти
30.10.2021 20:58 Відповісти
Заявити, настукати, так ось хто 4 мільйони доносів накатав в 37- мому....
30.10.2021 12:15 Відповісти
30.10.2021 12:15 Відповісти
ти з якоi совковoi жопи вилiз?
30.10.2021 12:28 Відповісти
Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в........

О, еще один придурок вылез со статистикой по вакцинации "сотрудников". Так это забота о сотрудниках или о детях?

Ну так, вдогонку:

У дитячому центрі оздоровлення «Молода гвардія», що в Одеській області, з 16 серпня триває спалах коронавірусної хвороби. COVID-19 загалом підтвердили в 60 дітей і дорослих, у деяких із них попередньо також виявили штам «Дельта».
Станом на 17:00 18 серпня, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу підтвердили у 60 людей у таборі - 50 дітей і 10 вожатих. Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню №3 міста Одеса.
30.10.2021 12:16 Відповісти
цe забота про популяцiю. якщо окрeмi особi популяцii становлять загрозу популяцii то дeржава як вийщий щабeль ii розвитку має право на примiнeння сили рiзного виду.
30.10.2021 12:31 Відповісти
30.10.2021 12:31 Відповісти
Яка загроза? Більш детально будь ласка.
30.10.2021 13:07 Відповісти
вимирання украiнцiв вiд найкращоi мeдицини нiж у європi
30.10.2021 15:00 Відповісти
Всё сотрудники были упоротые шмурдяком.и заболели,до одного места ваша балтуха.
30.10.2021 21:01 Відповісти
30.10.2021 21:01 Відповісти
Кто то, кто не любит правду, забанил мой пост. Ноя повторю. Враньё! В Киеве в детском саду "Золотой Ключик" вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
30.10.2021 18:08 Відповісти
30.10.2021 18:08 Відповісти
Ну есть же нормальные,адекватные,думающие люди! молодцы,так держать!
30.10.2021 21:03 Відповісти
30.10.2021 21:03 Відповісти
 
 