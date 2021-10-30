В Україні вакциновано проти коронавірусу майже 85% співробітників дитсадків, - Шкарлет
В українських дитячих садках щеплення проти коронавірусної інфекції Covid-19 отримали майже 85% працівників,
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
"За оперативною інформацією з областей, принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 вже отримали близько 85% працівників дитсадків, майже 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів. Двома дозами вакцинувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів дитсадків", - написав Шкарлет.
Найвищі показники вакцинації співробітників дитячих садків у Тернопільській області – 97,7%, Харківській – 95,2%, а також у Донецькій області – 92,9%.
Вакцинованих співробітників спеціалізованих установ найбільше у Херсонській області – 99,2%, Запорізькій – 97,8% , Черкаській області – 97,3% .
Порогу вакцинації співробітників дитсадків у 80% наразі не досягнуто у 8 областях. Співробітники спеціалізованих установ вакциновані на понад 80% у всіх регіонах країни.
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
О, еще один придурок вылез со статистикой по вакцинации "сотрудников". Так это забота о сотрудниках или о детях?
Ну так, вдогонку:
У дитячому центрі оздоровлення «Молода гвардія», що в Одеській області, з 16 серпня триває спалах коронавірусної хвороби. COVID-19 загалом підтвердили в 60 дітей і дорослих, у деяких із них попередньо також виявили штам «Дельта».
Станом на 17:00 18 серпня, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу підтвердили у 60 людей у таборі - 50 дітей і 10 вожатих. Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню №3 міста Одеса.