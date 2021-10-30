РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 069 27

В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет

В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет

В украинских детских садах прививки от коронавирусной инфекции Covid-19 получили почти 85% сотрудников,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"По оперативной информации областей, по крайней мере, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили: около 85% работников садиков; почти 92% работников специализированных учебных заведений. … Двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков", - написал Шкарлет.

Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в Тернопольской области – 97,7%, Харьковской – 95,2%, и в Донецкой области – 92,9% вакцинированных.

Вакцинированных сотрудников специализированных учреждений больше всего в Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8%, и Черкасской области – 97,3% вакцинированных.

Порог вакцинации сотрудников детсадов в 80% пока не достигнут в 8 областях. Сотрудники специализированных учреждений вакцинированы на более 80% во всех регионах страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) детсад (431) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Хыгыгы, ату их!
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:51 Ответить
+3
Враньё! В Киеве в детский сад "Золотой Ключик" - вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:46 Ответить
+3
напишите заяву в полицию. чтобы совковые дуры не доработали до пенсии
показать весь комментарий
30.10.2021 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враньё! В Киеве в детский сад "Золотой Ключик" - вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:46 Ответить
Хыгыгы, ату их!
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:51 Ответить
по-пeршe має право спочатку заявити а потiм подивитись щj вийдe. а потiм аж нe водити. старим маразматичкам лишe i трeба щоб нe водили а бабло платили
показать весь комментарий
30.10.2021 12:04 Ответить
Куда заявить? В спортлото?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:05 Ответить
заявляти є куди. на батьки сос тобi розкажуть вжe одну диркeторку судять за нeдостатню кiлькiсть згiдно постанов
показать весь комментарий
30.10.2021 12:07 Ответить
Судят ладно, а садик то как, работает?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:11 Ответить
у садка нeмає дирeкторiв. вони в школах
показать весь комментарий
30.10.2021 12:13 Ответить
а для тeбу суд цe завжди за гратами?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:14 Ответить
напишите заяву в полицию. чтобы совковые дуры не доработали до пенсии
показать весь комментарий
30.10.2021 11:52 Ответить
С такими мансами они и так не доработают.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:53 Ответить
Разве полиция этим занимается?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:57 Ответить
про цe розкажуть на "батьки сос" фeйсбук
показать весь комментарий
30.10.2021 12:05 Ответить
Дите-рассадник. ..
показать весь комментарий
30.10.2021 12:14 Ответить
Там уже в некоторых группах заболели ковидом, но руководство решило скрывать.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:01 Ответить
Из 85% привитых 30% липовых
показать весь комментарий
30.10.2021 12:08 Ответить
Те 30% отсеются естественным путём.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:11 Ответить
Карма. Пара родственников с липовыми сертификатами уже 2 недели на самоизоляции. Один из них, на антибиотиках.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:31 Ответить
Нет,из 85%,80%купили сертификат, впрочем как и везде, Слава Украине!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:58 Ответить
Заявити, настукати, так ось хто 4 мільйони доносів накатав в 37- мому....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:15 Ответить
ти з якоi совковoi жопи вилiз?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:28 Ответить
Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в........

О, еще один придурок вылез со статистикой по вакцинации "сотрудников". Так это забота о сотрудниках или о детях?

Ну так, вдогонку:

У дитячому центрі оздоровлення «Молода гвардія», що в Одеській області, з 16 серпня триває спалах коронавірусної хвороби. COVID-19 загалом підтвердили в 60 дітей і дорослих, у деяких із них попередньо також виявили штам «Дельта».
Станом на 17:00 18 серпня, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу підтвердили у 60 людей у таборі - 50 дітей і 10 вожатих. Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню №3 міста Одеса.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:16 Ответить
цe забота про популяцiю. якщо окрeмi особi популяцii становлять загрозу популяцii то дeржава як вийщий щабeль ii розвитку має право на примiнeння сили рiзного виду.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:31 Ответить
Яка загроза? Більш детально будь ласка.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:07 Ответить
вимирання украiнцiв вiд найкращоi мeдицини нiж у європi
показать весь комментарий
30.10.2021 15:00 Ответить
Всё сотрудники были упоротые шмурдяком.и заболели,до одного места ваша балтуха.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:01 Ответить
Кто то, кто не любит правду, забанил мой пост. Ноя повторю. Враньё! В Киеве в детском саду "Золотой Ключик" вакцинированы около 30%. Остальные старые кошолки вместе с директором - агрессивные буйные антиваксеры. Директор решила игнорировать указ и приказала в понедельник всем работать.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:08 Ответить
Ну есть же нормальные,адекватные,думающие люди! молодцы,так держать!
показать весь комментарий
30.10.2021 21:03 Ответить
 
 