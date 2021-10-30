В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет
В украинских детских садах прививки от коронавирусной инфекции Covid-19 получили почти 85% сотрудников,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"По оперативной информации областей, по крайней мере, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили: около 85% работников садиков; почти 92% работников специализированных учебных заведений. … Двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков", - написал Шкарлет.
Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в Тернопольской области – 97,7%, Харьковской – 95,2%, и в Донецкой области – 92,9% вакцинированных.
Вакцинированных сотрудников специализированных учреждений больше всего в Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8%, и Черкасской области – 97,3% вакцинированных.
Порог вакцинации сотрудников детсадов в 80% пока не достигнут в 8 областях. Сотрудники специализированных учреждений вакцинированы на более 80% во всех регионах страны.
Кстате имеете право не водить туда своих дитёв.
О, еще один придурок вылез со статистикой по вакцинации "сотрудников". Так это забота о сотрудниках или о детях?
Ну так, вдогонку:
У дитячому центрі оздоровлення «Молода гвардія», що в Одеській області, з 16 серпня триває спалах коронавірусної хвороби. COVID-19 загалом підтвердили в 60 дітей і дорослих, у деяких із них попередньо також виявили штам «Дельта».
Станом на 17:00 18 серпня, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу підтвердили у 60 людей у таборі - 50 дітей і 10 вожатих. Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню №3 міста Одеса.