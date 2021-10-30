В Украине вакцинированы от коронавируса почти 85% сотрудников детсадов, - Шкарлет

В украинских детских садах прививки от коронавирусной инфекции Covid-19 получили почти 85% сотрудников,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"По оперативной информации областей, по крайней мере, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили: около 85% работников садиков; почти 92% работников специализированных учебных заведений. … Двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков", - написал Шкарлет.

Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в Тернопольской области – 97,7%, Харьковской – 95,2%, и в Донецкой области – 92,9% вакцинированных.

Вакцинированных сотрудников специализированных учреждений больше всего в Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8%, и Черкасской области – 97,3% вакцинированных.

Порог вакцинации сотрудников детсадов в 80% пока не достигнут в 8 областях. Сотрудники специализированных учреждений вакцинированы на более 80% во всех регионах страны.

