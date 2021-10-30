5 449 19
МОЗ оновило епідзонування України: "жовтому" рівню відповідають лише два регіони. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, станом на 30 жовтня в Україні лише дві області залишаються у "жовтій" зоні - Закарпатська та Кіровоградська.
"Помаранчевих" регіонів 8 – Київ, Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. Інші регіони України перебувають у "червоній" зоні за епідемічними показниками МОЗ.
Дефо, здається, описував війну між прихильниками розбивання яйця з тупого чи гострого кінця. Щось схоже.
Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 88,2%.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 29 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.