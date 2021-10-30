УКР
Новини Коронавірус і карантин
МОЗ оновило епідзонування України: "жовтому" рівню відповідають лише два регіони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, станом на 30 жовтня в Україні лише дві області залишаються у "жовтій" зоні - Закарпатська та Кіровоградська.

"Помаранчевих" регіонів 8 – Київ, Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. Інші регіони України перебувають у "червоній" зоні за епідемічними показниками МОЗ.

МОЗ оновило епідзонування України: жовтому рівню відповідають лише два регіони 01

карантин МОЗ COVID-19 коронавірус
+2
Ура! Всем по домам. Кроме вакцинированных разумеецца
30.10.2021 12:19 Відповісти
+2
Разделяй и властвуй! Рогатый на коне.
30.10.2021 13:09 Відповісти
+1
Ти тупий, ілі гдє?
30.10.2021 12:33 Відповісти
Осмілююся запитати , а де ж обіцяне плато? Чи ця обіцянка стосується колишніх 73%?
30.10.2021 12:18 Відповісти
Плато на кладбище. Всем антиваксерам занимать очередь.
30.10.2021 12:23 Відповісти
Хіба що неживу, туди приймають всіх підряд.
30.10.2021 12:52 Відповісти
Кстати, антиваксеров можно приравнять к суицидникам, так что "не всё так однозначно" (c)
30.10.2021 12:53 Відповісти
"Прогресуємо", то ділили народ на "западенців" і "східняків", далі на порохоботів і ЗЕбілів, тепер на вакцинованих і антиваксерів. Далі що -на більшовиків і меншовиків, чи на білих і червоних. І навіщо нацьковувати один на одного в скрутний час. Тим більш що рано чи пізно провакцинується майже все населення, тільки б вакцини вистачило.
30.10.2021 13:05 Відповісти
Разделяй и властвуй! Рогатый на коне.
30.10.2021 13:09 Відповісти
до речі так) Тішуся - з яким задоволенням мудрий нарід розділився на анти та про ваксьорів і прийнявся несамовито ненавидіти опонентів.
Дефо, здається, описував війну між прихильниками розбивання яйця з тупого чи гострого кінця. Щось схоже.
30.10.2021 13:48 Відповісти
Плато у них в мозге, в совести, в порядочности. Вранье - главное оружие нелюдей. В стране сезонное повышение простудных заболеваний и больше ничего.
30.10.2021 12:34 Відповісти
Кривом Роге за сутки умерли 15 человек с коронавирусной инфекцией

Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 88,2%.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.

Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 29 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
30.10.2021 12:54 Відповісти
Вопрос от чего умерли? Тесты зачастую показывают ложноположительный результат. Сам создатель теста об этом говорил. А простой грипп или ОРЗ у тяжелобольных разными хроническими заболеваниями может спровоцировать ухудшение состояния и смерть. Вопрос нужно ли бездумно верить статистике и властям, если власть постоянно врет и народ ничему не учится и прололжает верить. Включать мозг нужно хоть изредка если он есть.
30.10.2021 13:07 Відповісти
И это просто ОРЗ??????
30.10.2021 12:56 Відповісти
ОРЗ и тяжелые сопутствующие общие заболевания.
30.10.2021 13:08 Відповісти
А "лікування"?
30.10.2021 13:31 Відповісти
Ура! Всем по домам. Кроме вакцинированных разумеецца
30.10.2021 12:19 Відповісти
Ваксам в первую очередь сидеть дома.
30.10.2021 13:10 Відповісти
А де Ужгородська область?
30.10.2021 12:21 Відповісти
Москаль штоле?
30.10.2021 12:25 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
30.10.2021 12:33 Відповісти
 
 