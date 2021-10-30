МОЗ оновило епідзонування України: "жовтому" рівню відповідають лише два регіони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, станом на 30 жовтня в Україні лише дві області залишаються у "жовтій" зоні - Закарпатська та Кіровоградська.

"Помаранчевих" регіонів 8 – Київ, Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. Інші регіони України перебувають у "червоній" зоні за епідемічними показниками МОЗ.

