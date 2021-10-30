Минздрав обновил эпидзонирование Украины: "желтому" уровню соответствует лишь два региона. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 30 октября, в Украине лишь две области остаются в "желтой зоне" - Закарпатская и Кировоградская.

"Оранжевых" регионов 8 - Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Остальные регионы Украины находятся в "красной зоне" по эпидемическим показателям Минздрава.

