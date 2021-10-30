РУС
Минздрав обновил эпидзонирование Украины: "желтому" уровню соответствует лишь два региона. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 30 октября, в Украине лишь две области остаются в "желтой зоне" - Закарпатская и Кировоградская.

"Оранжевых" регионов 8 - Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Остальные регионы Украины находятся в "красной зоне" по эпидемическим показателям Минздрава.

+2
Ура! Всем по домам. Кроме вакцинированных разумеецца
показать весь комментарий
30.10.2021 12:19 Ответить
+2
Разделяй и властвуй! Рогатый на коне.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:09 Ответить
+1
Ти тупий, ілі гдє?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:33 Ответить
Осмілююся запитати , а де ж обіцяне плато? Чи ця обіцянка стосується колишніх 73%?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:18 Ответить
Плато на кладбище. Всем антиваксерам занимать очередь.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:23 Ответить
Хіба що неживу, туди приймають всіх підряд.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:52 Ответить
Кстати, антиваксеров можно приравнять к суицидникам, так что "не всё так однозначно" (c)
показать весь комментарий
30.10.2021 12:53 Ответить
"Прогресуємо", то ділили народ на "западенців" і "східняків", далі на порохоботів і ЗЕбілів, тепер на вакцинованих і антиваксерів. Далі що -на більшовиків і меншовиків, чи на білих і червоних. І навіщо нацьковувати один на одного в скрутний час. Тим більш що рано чи пізно провакцинується майже все населення, тільки б вакцини вистачило.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:05 Ответить
Разделяй и властвуй! Рогатый на коне.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:09 Ответить
до речі так) Тішуся - з яким задоволенням мудрий нарід розділився на анти та про ваксьорів і прийнявся несамовито ненавидіти опонентів.
Дефо, здається, описував війну між прихильниками розбивання яйця з тупого чи гострого кінця. Щось схоже.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:48 Ответить
Плато у них в мозге, в совести, в порядочности. Вранье - главное оружие нелюдей. В стране сезонное повышение простудных заболеваний и больше ничего.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:34 Ответить
Кривом Роге за сутки умерли 15 человек с коронавирусной инфекцией

Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 88,2%.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.

Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 29 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
Вопрос от чего умерли? Тесты зачастую показывают ложноположительный результат. Сам создатель теста об этом говорил. А простой грипп или ОРЗ у тяжелобольных разными хроническими заболеваниями может спровоцировать ухудшение состояния и смерть. Вопрос нужно ли бездумно верить статистике и властям, если власть постоянно врет и народ ничему не учится и прололжает верить. Включать мозг нужно хоть изредка если он есть.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:07 Ответить
И это просто ОРЗ??????
показать весь комментарий
30.10.2021 12:56 Ответить
ОРЗ и тяжелые сопутствующие общие заболевания.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:08 Ответить
А "лікування"?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:31 Ответить
Ура! Всем по домам. Кроме вакцинированных разумеецца
показать весь комментарий
30.10.2021 12:19 Ответить
Ваксам в первую очередь сидеть дома.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:10 Ответить
А де Ужгородська область?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:21 Ответить
Москаль штоле?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:25 Ответить
Ти тупий, ілі гдє?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:33 Ответить
 
 