Минздрав обновил эпидзонирование Украины: "желтому" уровню соответствует лишь два региона. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 30 октября, в Украине лишь две области остаются в "желтой зоне" - Закарпатская и Кировоградская.
"Оранжевых" регионов 8 - Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Остальные регионы Украины находятся в "красной зоне" по эпидемическим показателям Минздрава.
Дефо, здається, описував війну між прихильниками розбивання яйця з тупого чи гострого кінця. Щось схоже.
Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 88,2%.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 29 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.