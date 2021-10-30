УКР
Для голосування на довиборах до Ради COVID-сертифікат не потрібен, - ЦВК

У громадян, які хочуть взяти участь у голосуванні 31 жовтня, на виборчих дільницях не перевірятимуть сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або результати ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії України.

"Центральна виборча комісія зазначає, що жодним нормативно-правовим актом перевірку зазначених документів не передбачено", - сказано в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок втілення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Виборцям рекомендується обробити руки дезінфекційним засобом перед входом у приміщення та після нього, перебувати у респіраторі чи масці (щоб вона закривала ніс та рот), мінімізувати час перебування у приміщенні, утриматися від перебування у приміщенні для голосування з дітьми та за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищену температуру тіла або симптоми респіраторних захворювань, зможуть проголосувати в окремо обладнаній кабінці для голосування.

Читайте також: У двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині 31 жовтня пройдуть довибори в Раду

Також 12 жовтня ЦВК ухвалила постанову "Про заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення виборів 31 жовтня 2021 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Зазначене рішення також не містить вимог щодо наявності COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

"Отже, щоб проголосувати, у виборця має бути паспорт громадянина України", - зазначили у ЦВК.

Водночас ЦВК закликає всіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил.

интересно дефки пляшут) В магазин нельзя, в маршрутку нельзя, - а на выборы льзя....
30.10.2021 13:59 Відповісти
+15
В магазин нельзя, а на выборы можно. А где логика.
30.10.2021 13:59 Відповісти
+12
то ж святое)))очередного бездельника-жополиза на трон посадить надо
30.10.2021 14:04 Відповісти
интересно дефки пляшут) В магазин нельзя, в маршрутку нельзя, - а на выборы льзя....
30.10.2021 13:59 Відповісти
то ж святое)))очередного бездельника-жополиза на трон посадить надо
30.10.2021 14:04 Відповісти
Бо треба вибрати Допу на місце Гепи. До речі, православно-кацапський Добкін є серед каодидатів в мери Харкова?
31.10.2021 09:11 Відповісти
Сьогодні одна директриса ПРОДУКТОВОГО базару, сказала, що не вакцинованих пускати не буде. На питання, а де купити їжу?, відповіла - Сидіть вдома.
30.10.2021 14:27 Відповісти
Провокашка, а зачем тебе беседовать с директором продовольственного рынка? Обратись лучше к продавцам, купи пуд сала и ложи на всех...
30.10.2021 15:54 Відповісти
В магазин нельзя, а на выборы можно. А где логика.
30.10.2021 13:59 Відповісти
Логика забилась в угол и не отсвечивает...причем уже очень давно.... с момента появления вакцин....
30.10.2021 14:01 Відповісти
Логика уехала вместе с сотнями тонн хороших масок в дружественный Китай! В самом начале ковидмии. На пандемию этот организованный психоз и близко не тянет!
30.10.2021 15:57 Відповісти
Это не логика.Это сегрегация народа.Нет заботы о наличии здоровье.Есть ложь.
30.10.2021 14:22 Відповісти
Там, где з(д)*****, там логики нет.
30.10.2021 16:05 Відповісти
а логика в том что на выборы можно и в транспорте без сертификата,
теперь на вопрос ваш сертификат нужно отвечать "Я на выборы" и не имеет значения когда и где
30.10.2021 19:14 Відповісти
А наблюдатели и избирком? И вообще это выборы или расстрел невакцинированных граждан?
30.10.2021 14:04 Відповісти
"Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена" - это все,что вам нужно знать о "законности" этого бреда
30.10.2021 14:53 Відповісти
Пока в стране будут Беня , Ахметка и Фирташ, можно хоть каждый день выборы проводить, хоть с сертификатом, хоть без, результат развития страны и жизни людей, будет тот же.
30.10.2021 14:06 Відповісти
Ничо, после выборов гайки прикрутят. Как у коцабе
30.10.2021 14:07 Відповісти
Як завжди у зелені подвійні стандарти.
30.10.2021 14:15 Відповісти
Украинцы, таки, свободные люди...
30.10.2021 14:15 Відповісти
какое отношение это имеет к свободе?
30.10.2021 14:18 Відповісти
Я же не про свободу, я про выполнение команд....
30.10.2021 14:22 Відповісти
Так, так, дійсно, то вас виродки в транспорт можуть не пустити без сертифікату, а на вибори чергового лобуряки до ВР можуть йти всі, навіть прокажені та з ******...
30.10.2021 14:17 Відповісти
Ото "квартальная " логика Да теперь любой, независимо от отношения к вакцинации, может плюнуть зе-власти прямо в морду
30.10.2021 14:17 Відповісти
Таке саме бл@дство і тут було під час виборів.
30.10.2021 14:20 Відповісти
ну, разумеется! ЦИК - обеззараживает!

Пофигизм властей относительно защиты здоровья - становится все более очевидным.
30.10.2021 14:24 Відповісти
Проголосуй! И сдохни!
30.10.2021 14:32 Відповісти
Ці "сертифікати" та "вакцинація" взагалі - справа добровільна. Ніхто не має права змушувати когось приймати участь в медичних експериментах. Ні безпосередньо, ні опосередковано.
30.10.2021 14:39 Відповісти
але реальність дещо інша.
30.10.2021 14:41 Відповісти
Правильно, особенно не нужно вакцинировать детей- пусть лучше подохнут. Так, да???
30.10.2021 14:58 Відповісти
Не потрібно нікого змушувати. А там кожен нехай сам вибирає - приймати участь в цьому медичному експерименті чи ні.
30.10.2021 15:26 Відповісти
Там невозможно заразиться??? О_о
30.10.2021 14:56 Відповісти
да они уже открыто не то что дураков с нас делают а просто ржут
30.10.2021 15:04 Відповісти
страна - ИДИОТОВ!!!!!!
30.10.2021 15:10 Відповісти
Воно то й так,якщо можна голосувать небіжчикам то чому не можна хворим,навіть у дурдомі голосують,тому такі й депутати неякісні.
30.10.2021 15:29 Відповісти
Лучший мэр г. Харькова - Геннадий Кернес! Даже за его, полуживого проголосовали подавлющее большинство харьковчан! Так что переименовываем первую столицу в Гепоград , или Гепопополь и отменяем выборы из-за отсутствия достойных кандидатов на пост мэра! Да и ковид на дворе...
30.10.2021 16:11 Відповісти
Не настільки гепо,як ватоград бо вата пре з усіх щілин,і мер обов"язково буде ватним.
30.10.2021 16:58 Відповісти
Да ребята...Это жесть..Верните штрафы оштрафованным
30.10.2021 16:51 Відповісти
все по заветам *****. на паРаше тоже на "выборах" ковид не берет.
30.10.2021 18:08 Відповісти
А в тролейбус або маршрутку пустять невколеного виборця ?
30.10.2021 20:33 Відповісти
Кого там типа штраВанули,на это и ссылаитесь.
30.10.2021 21:46 Відповісти
 
 