Для голосування на довиборах до Ради COVID-сертифікат не потрібен, - ЦВК

У громадян, які хочуть взяти участь у голосуванні 31 жовтня, на виборчих дільницях не перевірятимуть сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або результати ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії України.

"Центральна виборча комісія зазначає, що жодним нормативно-правовим актом перевірку зазначених документів не передбачено", - сказано в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок втілення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Виборцям рекомендується обробити руки дезінфекційним засобом перед входом у приміщення та після нього, перебувати у респіраторі чи масці (щоб вона закривала ніс та рот), мінімізувати час перебування у приміщенні, утриматися від перебування у приміщенні для голосування з дітьми та за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищену температуру тіла або симптоми респіраторних захворювань, зможуть проголосувати в окремо обладнаній кабінці для голосування.

Читайте також: У двох виборчих округах на Херсонщині та Черкащині 31 жовтня пройдуть довибори в Раду

Також 12 жовтня ЦВК ухвалила постанову "Про заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення виборів 31 жовтня 2021 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Зазначене рішення також не містить вимог щодо наявності COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

"Отже, щоб проголосувати, у виборця має бути паспорт громадянина України", - зазначили у ЦВК.

Водночас ЦВК закликає всіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил.