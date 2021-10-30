РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4541 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 206 38

Для голосования на довыборах в Раду COVID-сертификат не нужен, - ЦИК

Для голосования на довыборах в Раду COVID-сертификат не нужен, - ЦИК

У граждан, желающих принять участие в голосовании 31 октября, на избирательных участках не будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Украины.

"Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена", - следует из сообщения.

В ЦИК напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины был утвержден Порядок воплощения противоэпидемических мероприятий при организации и проведении выборов. Избирателям рекомендуется обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него, находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот, минимизировать время нахождения в помещении, воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми и по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет обнаружена повышенная температура тела или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельно оборудованной кабинке для голосования.

Читайте также: В двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине 31 октября пройдут довыборы в Раду

Также 12 октября ЦИК приняла постановление "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Указанное решение также не содержит требований относительно наличия COVID-сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

"Таким образом, чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины", - заключили в ЦИК.

Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила

Автор: 

выборы (24786) карантин (16729) сертификат (227) ЦИК (3646) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
интересно дефки пляшут) В магазин нельзя, в маршрутку нельзя, - а на выборы льзя....
показать весь комментарий
30.10.2021 13:59 Ответить
+15
В магазин нельзя, а на выборы можно. А где логика.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:59 Ответить
+12
то ж святое)))очередного бездельника-жополиза на трон посадить надо
показать весь комментарий
30.10.2021 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно дефки пляшут) В магазин нельзя, в маршрутку нельзя, - а на выборы льзя....
показать весь комментарий
30.10.2021 13:59 Ответить
то ж святое)))очередного бездельника-жополиза на трон посадить надо
показать весь комментарий
30.10.2021 14:04 Ответить
Бо треба вибрати Допу на місце Гепи. До речі, православно-кацапський Добкін є серед каодидатів в мери Харкова?
показать весь комментарий
31.10.2021 09:11 Ответить
Сьогодні одна директриса ПРОДУКТОВОГО базару, сказала, що не вакцинованих пускати не буде. На питання, а де купити їжу?, відповіла - Сидіть вдома.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:27 Ответить
Провокашка, а зачем тебе беседовать с директором продовольственного рынка? Обратись лучше к продавцам, купи пуд сала и ложи на всех...
показать весь комментарий
30.10.2021 15:54 Ответить
В магазин нельзя, а на выборы можно. А где логика.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:59 Ответить
Логика забилась в угол и не отсвечивает...причем уже очень давно.... с момента появления вакцин....
показать весь комментарий
30.10.2021 14:01 Ответить
Логика уехала вместе с сотнями тонн хороших масок в дружественный Китай! В самом начале ковидмии. На пандемию этот организованный психоз и близко не тянет!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:57 Ответить
Это не логика.Это сегрегация народа.Нет заботы о наличии здоровье.Есть ложь.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:22 Ответить
Там, где з(д)*****, там логики нет.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:05 Ответить
а логика в том что на выборы можно и в транспорте без сертификата,
теперь на вопрос ваш сертификат нужно отвечать "Я на выборы" и не имеет значения когда и где
показать весь комментарий
30.10.2021 19:14 Ответить
А наблюдатели и избирком? И вообще это выборы или расстрел невакцинированных граждан?
показать весь комментарий
30.10.2021 14:04 Ответить
"Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена" - это все,что вам нужно знать о "законности" этого бреда
показать весь комментарий
30.10.2021 14:53 Ответить
Пока в стране будут Беня , Ахметка и Фирташ, можно хоть каждый день выборы проводить, хоть с сертификатом, хоть без, результат развития страны и жизни людей, будет тот же.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:06 Ответить
Ничо, после выборов гайки прикрутят. Как у коцабе
показать весь комментарий
30.10.2021 14:07 Ответить
Як завжди у зелені подвійні стандарти.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:15 Ответить
Украинцы, таки, свободные люди...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:15 Ответить
какое отношение это имеет к свободе?
показать весь комментарий
30.10.2021 14:18 Ответить
Я же не про свободу, я про выполнение команд....
показать весь комментарий
30.10.2021 14:22 Ответить
Так, так, дійсно, то вас виродки в транспорт можуть не пустити без сертифікату, а на вибори чергового лобуряки до ВР можуть йти всі, навіть прокажені та з ******...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:17 Ответить
Ото "квартальная " логика Да теперь любой, независимо от отношения к вакцинации, может плюнуть зе-власти прямо в морду
показать весь комментарий
30.10.2021 14:17 Ответить
Таке саме бл@дство і тут було під час виборів.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:20 Ответить
ну, разумеется! ЦИК - обеззараживает!

Пофигизм властей относительно защиты здоровья - становится все более очевидным.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:24 Ответить
Проголосуй! И сдохни!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:32 Ответить
Ці "сертифікати" та "вакцинація" взагалі - справа добровільна. Ніхто не має права змушувати когось приймати участь в медичних експериментах. Ні безпосередньо, ні опосередковано.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:39 Ответить
але реальність дещо інша.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:41 Ответить
Правильно, особенно не нужно вакцинировать детей- пусть лучше подохнут. Так, да???
показать весь комментарий
30.10.2021 14:58 Ответить
Не потрібно нікого змушувати. А там кожен нехай сам вибирає - приймати участь в цьому медичному експерименті чи ні.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:26 Ответить
Там невозможно заразиться??? О_о
показать весь комментарий
30.10.2021 14:56 Ответить
да они уже открыто не то что дураков с нас делают а просто ржут
показать весь комментарий
30.10.2021 15:04 Ответить
страна - ИДИОТОВ!!!!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:10 Ответить
Воно то й так,якщо можна голосувать небіжчикам то чому не можна хворим,навіть у дурдомі голосують,тому такі й депутати неякісні.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:29 Ответить
Лучший мэр г. Харькова - Геннадий Кернес! Даже за его, полуживого проголосовали подавлющее большинство харьковчан! Так что переименовываем первую столицу в Гепоград , или Гепопополь и отменяем выборы из-за отсутствия достойных кандидатов на пост мэра! Да и ковид на дворе...
показать весь комментарий
30.10.2021 16:11 Ответить
Не настільки гепо,як ватоград бо вата пре з усіх щілин,і мер обов"язково буде ватним.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:58 Ответить
Да ребята...Это жесть..Верните штрафы оштрафованным
показать весь комментарий
30.10.2021 16:51 Ответить
все по заветам *****. на паРаше тоже на "выборах" ковид не берет.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:08 Ответить
А в тролейбус або маршрутку пустять невколеного виборця ?
показать весь комментарий
30.10.2021 20:33 Ответить
Кого там типа штраВанули,на это и ссылаитесь.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:46 Ответить
 
 