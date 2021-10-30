Для голосования на довыборах в Раду COVID-сертификат не нужен, - ЦИК
У граждан, желающих принять участие в голосовании 31 октября, на избирательных участках не будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-тестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Украины.
"Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена", - следует из сообщения.
В ЦИК напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины был утвержден Порядок воплощения противоэпидемических мероприятий при организации и проведении выборов. Избирателям рекомендуется обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него, находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот, минимизировать время нахождения в помещении, воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми и по возможности использовать личную ручку.
Избиратели, у которых будет обнаружена повышенная температура тела или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельно оборудованной кабинке для голосования.
Также 12 октября ЦИК приняла постановление "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Указанное решение также не содержит требований относительно наличия COVID-сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.
"Таким образом, чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины", - заключили в ЦИК.
Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила
теперь на вопрос ваш сертификат нужно отвечать "Я на выборы" и не имеет значения когда и где
Пофигизм властей относительно защиты здоровья - становится все более очевидным.