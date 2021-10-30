Путін просить G20 визнати російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу
Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки (G20) з проханням про взаємне визнання національних сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про російську вакцину "Супутник V", яку не визнає ВООЗ та регулятори США та ЄС, тому використовувати її не дозволяють. Ефективність та безпеку "Супутника V" вважають недоведеними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пишуть російські ЗМІ.
30 жовтня Путін звернувся до лідерів країн Великої двадцятки із тим, щоб держави визнали російські QR-коди, які видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами.
"Супутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19", - заявив президент РФ на саміті G20. Також закликав виробити "механізми системного, оперативного поновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу", - цитує агентство російського президента.
Саміт G20 30-31 жовтня в Римі стане першою зустріччю світових лідерів з початку пандемії COVID-19. Окрім пандемії та її наслідків, однією з головних тем стане клімат. Питання глобального потепління та енергоресурсів обговорять також на кліматичному саміті ООН COP26 у Шотландії, який почнеться 31 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ось зараз в путлєра на цьому напрямі - великі проблеми. США сильно скоротили видачу віз. Зколіновстанська "вакцина" не визнається в нормальних країнах - і аби вести справи в тому ж темпі, спецслужби кацапії вимушені докладати додаткових зусиль, а вони до цього не звикли...
Тому і з'явилась ця вимога плєшивого окурка...
"Просит признать".
Тут требовать надо, стучать туфлёй по трибуне, а не сюсюкаться. Как это так, "самую лучшую" вакцину признавать не хотят, гады заморские, нескрепные.
Если не нае..нуться на ступеньках, то не будет травм.
А если не будет травм, тогда зачем нужен травмпункт?
НАШІ БЕЗ РАШІ - Ромко зі Львова у Пеклі
По твоим словам, европейцы едут в парашку для того, что бы вакцинироваться спутником!
Разве это не признание?!
Це він Україну ні до чого явно примусити не може, а власний скот вишикувати, видати першим номерам по пістолету з 1 патроном та примусити розстрілювати других номерів - взагалі без проблем.
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!" )))
"новичок", - "лекарство",
"советское", - "шампанское",
кобзон, - певец ... и т.д.
"Он *******, чтобы вы понимали!" (с)
Їх антонімами звуть" (с)
Ну це ж логічно .
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- путин !
https://gizmodo.com/russian-spies-stole-uk-vaccine-formula-according-to-opa-1847836949