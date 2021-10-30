УКР
Путін просить G20 визнати російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу

Путін просить G20 визнати російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки (G20) з проханням про взаємне визнання національних сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про російську вакцину "Супутник V", яку не визнає ВООЗ та регулятори США та ЄС, тому використовувати її не дозволяють. Ефективність та безпеку "Супутника V" вважають недоведеними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пишуть російські ЗМІ.

30 жовтня Путін звернувся до лідерів країн Великої двадцятки із тим, щоб держави визнали російські QR-коди, які видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами.

"Супутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19", - заявив президент РФ на саміті G20. Також закликав виробити "механізми системного, оперативного поновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу", - цитує агентство російського президента.

Саміт G20 30-31 жовтня в Римі стане першою зустріччю світових лідерів з початку пандемії COVID-19. Окрім пандемії та її наслідків, однією з головних тем стане клімат. Питання глобального потепління та енергоресурсів обговорять також на кліматичному саміті ООН COP26 у Шотландії, який почнеться 31 жовтня.

Читайте також: Російська влада не видає дипломатам ЄС ковід-документи, бо вони щеплені "не тією вакциною"

вакцина (4419) карантин (18172) путін володимир (24825) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
"А не примите- отключим газ!"
Ну да)))примите мой шмудяк,а мы ,свинособаки,потом будем волать,как мы мир от ковида спасли
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
просит или вымогает?
пуйло, а ты уху ел
яке ботоксне гидке, каже - визнавайте наш шмурдяк а не то я вас ножичком чік
НЄТ !
Вы признайте наш шмурдяк, а мы признаём то, что уже давно признали и без нас - говорят лаптеногие.
оно хоть понимает разницу что такое ВОЗ и G20 ... извилина опухла... как они могут принять то что не в их компетенции ...
Всё правильно,есть чем шантажировать,он своего добьется.
Да скорее всего, хрен ему в оппу.
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28 А покупал ты её по советским законам?
За радянськими канонами він її вкрав.
Припекло плешивого..
Важлива річ для путлєра - розповсюдження лаптєногіх по світу. Навіть якщо вони тікають від режиму і ніби шукають кращої долі, але рашизм головного мозку проходить тільки в 3-4 поколінні. Тому ще років 20-30-50 отруюють ті місця, де селяться та є ресурсом для спецслужб. Що вже казати про "туристів солсберійських".

І ось зараз в путлєра на цьому напрямі - великі проблеми. США сильно скоротили видачу віз. Зколіновстанська "вакцина" не визнається в нормальних країнах - і аби вести справи в тому ж темпі, спецслужби кацапії вимушені докладати додаткових зусиль, а вони до цього не звикли...

Тому і з'явилась ця вимога плєшивого окурка...
Это краденная вакцина да ещё и скопирована рукожопами!
"Просит признать".
Тут требовать надо, стучать туфлёй по трибуне, а не сюсюкаться. Как это так, "самую лучшую" вакцину признавать не хотят, гады заморские, нескрепные.
Крым вернет, с Донбасса сдрыснет и можем обсудить
Товар фуфло. Как можно такое впаривать ?
Тут главное не качество товара, а факт его признания. Притом не зависимо от того, будет на него спрос, или нет. Это игра на внутреннюю аудиторию, показать свою "значимость" в мире.
И шо?
Если не нае..нуться на ступеньках, то не будет травм.
А если не будет травм, тогда зачем нужен травмпункт?
https://www.youtube.com/watch?v=qbRJ42WuhnU https://www.youtube.com/watch?v=qbRJ42WuhnU
НАШІ БЕЗ РАШІ - Ромко зі Львова у Пеклі
От водопроводной воды больше толку
А зачем тебе признание?
По твоим словам, европейцы едут в парашку для того, что бы вакцинироваться спутником!
Разве это не признание?!
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
😂
Террорист-шантажист - "если вы признаете наше, то мы признаем ваше".
та шо ж ти воха так спішиш...ось в європі зима під -30 бахне. то самі приповзуть і все підпишуть...шось після байрактару нєрвішки в тебе шалят...ранувато стартуєш...
Кремлівський ліліПутін привик всіх оболванювати і шантажувати, може Меркелиха і Макарон тим мутняком проширяються?
***** спистеть все одно шо дурному з гори скотитися. сказать шо "Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19 это все равно шо сказать шо сборная россии по футболу демонстрирует высокую эффективность или что лада калина ни в чем не уступает мерседесу или ламборджини...
Как только привьет "С ..путником" 100% все население РФ, Все оккупированные Рашей территории ( Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах), члена союзного государства Минское генерал губернаторство , и если после этого ковид на этих территориях будет ликвидирован, с контрольным периодом не менее года. То тогда можно и признавать, что это действительно вакцина а не смесь "боярышника и замененной мочи олимпийцев"
На жаль, в нього дурощів вистачить "всих там вакцинувати". А ще тих же дурощів вистачить крипторектальним термоаналізом примусити всіх в ********* звітувати про подолання вірусу, включаючи патологоанатомів. І навіть помираючі від важкої форми будуть на камеру казати "та це грип у нам", бо знатимуть, що родичів замучають інакше.

Це він Україну ні до чого явно примусити не може, а власний скот вишикувати, видати першим номерам по пістолету з 1 патроном та примусити розстрілювати других номерів - взагалі без проблем.
*****, ти уху їв? Ти в церкву ходиш? Твій Гундяй зі всією церквою московського сатанату кричить, що вакцина від Антихриста, а ти просиш щоб її визнали. То ти або труси одягни або хрестик зніми.
Это такой "ответ Чемберлену" в глобальном масштабе.
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!" )))
Яке воно гидотне.
"спутник", - "вакцина",
"новичок", - "лекарство",
"советское", - "шампанское",
кобзон, - певец ... и т.д.

"Он *******, чтобы вы понимали!" (с)
"В мові ці слова живуть -
Їх антонімами звуть" (с)
ну да размечтался! они свой шмурдяк не знают как кому втюхать а то будут ещё ********** отраву продвигать
Зато рабинович за нее как распинался как распинался на 112 пока помойку не прихлопнули
Признать вакцину может только ВООЗ и отдельная комиссия ГНАУЭС им. братьев Гнесиных и Раструба- Моржевского, все остальные организации, типа G15, G18, G21, G25 не имеют на это!!!.....полномочий! И я полагаю .....торг здесь неуместен!
Классно если утвердят))) и в Украине начнут ширялово принудительное спутником, интересно ковидобесы о своих правах вспомнят или будут ширяться спутником?
Причем тут права? За то что у оккупантов гвоздь купили я бы голову оторвала.
раз права не при чем - то я бы вас принудительно колол спутником
Ты дебил или просто русский?
если тебе права пох... то ты просто русский Дыбил
Не, я не дебил. Во-первых, я не русский, во-вторых, не ковидиот.
Да вы что, посадят же за это.
"Новачок-V"
Пускать казламордых в чужую страну вообще опасно, это неадекватные мутанты, а еще и привитых "спутником", это как признать "новичок" лекарством.
Спутніком до сьогодні тільки москалів кололи . Він ше навіть не пройшов випробування на щурах . Його неможна вводити нормальним людям .
Так зараз щурам колють.
Авжеж ! Може ще й бояришник ?
І взагалі , кому потрібне це російське гамно , якщо є нормальні вакцини .
Ну це ж логічно .
Да какие они нахрен нормальные? До конца ещё не испытаны, не исследованы, как говорится - полуфабрикат, а люди - подопытные животные...
Теперь мне понятно, G20 это нечто вроде врачебного консилиума. Но тогда пусть заодно и ***** диагноз поставят.
***** ..." юшку їв"
Ага. От которой крысчаны сдыхают пачками. То ли от самой вакцины то ли верят что она действует и не оберегаются
Ой-ц, а шо вы хотели от спутник-5, в прошлом - вакцина от ящура для крупного рогатого скота. В которой присутствуют тяжелые металлы, которые может и убьют ковид-19(на 49%) , но не промахнутся и в отношении кацапа - сразят наповал. Памятка кацапу: тяж. металлы практически не выводятся из организма. Только накапливаются и делают свое правое дело... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
К слову спутник это украденная астра зенека, на начальных стадиях тестирования. Но и астра зенека считается плохой. Рашка даже ворует хрень всякую )))
Путин просит G20 признать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса:
Хорошо хоть не просит признать его вменяемым
странно как то просить о том что набадяжено неизвестно, что и в полной мере не предоставлено ВВОЗ! попрошайка уже...некому втюхкать БОДЯГУ, ну попадалово немножко.... переживёте...бабок на газу на войны наскирдовали немерянно... так что вакцины сурогатные это мелочи...списать на расходы...ну сказать себе.... ну не получились вакцины...ну что поделать....? хахахаха
При всій моїй ненависті до Московії, якщо бути об'єктивним то їхній спутник це той же короновак чи астразенека. Але тут чиста політика а не медицина)))
дело в том может и такой..... но да это политика.... В ВВОЗ говорили как то что россия не предоставила какие то документы на производство и создание ...вот как бы в чём дело всего навсего.....)) как то так я понял из прочитанного..
Не той же, а криворуко спи3жений... Підтвердження тому - кількість смертей у них, а вакциновано у них більше, ніж у нас!
Новичок ?
Охренеть на какой планете глюк он обитает,у него страна подыхает после эффективной шмали,хотя все что ни происходит - к лучшему.
Признавать или не признавать Спутник V это уже дело США и Евросоюза. Интереснее в данном случае другое. Путину никто не задавал вопрос, почему в России обещали к 1 января 2022 вакцинировать 70% населения, но народ не спешит себе колоть Спутник V? Возможно этот Спутник и не такой плохой как рассказывают, но дело то в том, население не верит ни Путину ни Единой России, иначе бы % вакцинированных был очень высоким, а когда твой президент вакцинировался только на словах, в отличие от того же Байдена который вакцинировался дважды или даже трижды на камеру, то у людей возникают вопросы, а почему мы должны колоть, в то время как президент не колется на публику?
Плюс, рашка ж забороняє всі інші вакцини! Ну ладно ще американські, а лєпших друзєй китайців з коронаваком за що забанили?
Х@йло таке цікаве... Саме ж навіть у дружніх китайців не хоче признавати. То хто йому дохтор тоді???
***** не дают заработать и попиариться.
Шо, небось снова в обмен на газ?
ВОЗ не может признать. Иначе Байден не вернул бы их под свое крыло.
********** не признают в нормальных странах?
Причем тут G20? Есть же отлаженные системы и организации сертификации - признают, нет прблем.
Воно думає що усе робиться як у расєї, як путєн повість...
да примем,примем, только в живых останьтесь
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хех...Это что ж он себе это за правило взял? СП -2 без сертификации, "Спутник" без проверки? За какие такие коврижки Мордор может обходить существующие для всех правила?
Визнають...
Как так просить признать? если эту бадягу кроме Раши никто не проверял.
Засунь "Спутник V" в свою "ж" и иди "на..."
я визнаю ефективність спутнік-5 проти кацапізму. лапті дохнуть від ковіду тисячами в добу. і це є добре
- что у вас с головой?
- путин !
Почему бі и не признать если это та же АстраЗенека сделанная по краденому рецепту?
https://gizmodo.com/russian-spies-stole-uk-vaccine-formula-according-to-opa-1847836949
Кому нужна эта фуфлоацина "Спутник"" Вместе с российским газом по 1200 долларов? Как бы не убеждали мировую общественность, всякие там Пуйлы, Медведчуки и прочая шваль за вакцину "Спутник"", Мир не обдуришь!! Пуйло думал два года назад заработать на Спутнике десятки миллирдов долларов, а полячили полное мировое игнорирование этого шмурдяка-Спутника!! Даже ярые жопализы Путина:Сербия и Венгрия Были вынуждены отказатся от Фуфловакцины Спутник, и прививатся Хорошими, надёжными вакцинами!
***** ему на воротник, чтобы шея не потела!
Отсосямба, бидло ботоксне!
Ну, есть шанс продавать спутник как средство от тараканов и кацапов.
