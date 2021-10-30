Путін просить G20 визнати російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки (G20) з проханням про взаємне визнання національних сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про російську вакцину "Супутник V", яку не визнає ВООЗ та регулятори США та ЄС, тому використовувати її не дозволяють. Ефективність та безпеку "Супутника V" вважають недоведеними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пишуть російські ЗМІ.

30 жовтня Путін звернувся до лідерів країн Великої двадцятки із тим, щоб держави визнали російські QR-коди, які видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами.

"Супутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19", - заявив президент РФ на саміті G20. Також закликав виробити "механізми системного, оперативного поновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу", - цитує агентство російського президента.

Саміт G20 30-31 жовтня в Римі стане першою зустріччю світових лідерів з початку пандемії COVID-19. Окрім пандемії та її наслідків, однією з головних тем стане клімат. Питання глобального потепління та енергоресурсів обговорять також на кліматичному саміті ООН COP26 у Шотландії, який почнеться 31 жовтня.

Читайте також: Російська влада не видає дипломатам ЄС ковід-документи, бо вони щеплені "не тією вакциною"