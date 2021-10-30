РУС
Путин просит G20 признать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился в страны Большой двадцатки (G20) с просьбой о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Речь идет о российской вакцине "Спутник V", которая не признается ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому ее использование не разрешено. Эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом пишут российские СМИ

30 октября Путин обратился к лидерам стран Большой двадцатки с тем, чтобы государства признать российские QR-коды, выдаваемые тем, кто привит российскими вакцинами.

"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19, заявил президент РФ на саммите G20, - заявил Путин и также призвал выработать "механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса", цитирует агентство российского президента.

Саммит G20 30-31 октября в Риме станет первой встречей мировых лидеров с начала пандемии COVID-19. Кроме пандемии и ее последствий одной из главных тем станет климат. Вопросы глобального потепления и энергоресурсов обсудят на климатическом саммите ООН COP26 в Шотландии, который начнется 31 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти не выдают дипломатам ЕС ковид-документы, потому что они привиты "не той вакциной"

+44
"А не примите- отключим газ!"
30.10.2021 16:31 Ответить
30.10.2021 16:31 Ответить
+39
Ну да)))примите мой шмудяк,а мы ,свинособаки,потом будем волать,как мы мир от ковида спасли
30.10.2021 16:31 Ответить
30.10.2021 16:31 Ответить
+39
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
30.10.2021 16:42 Ответить
30.10.2021 16:42 Ответить
просит или вымогает?
30.10.2021 16:29 Ответить
30.10.2021 16:29 Ответить
пуйло, а ты уху ел
30.10.2021 16:33 Ответить
30.10.2021 16:33 Ответить
яке ботоксне гидке, каже - визнавайте наш шмурдяк а не то я вас ножичком чік
30.10.2021 16:42 Ответить
30.10.2021 16:42 Ответить
НЄТ !
30.10.2021 16:44 Ответить
30.10.2021 16:44 Ответить
Вы признайте наш шмурдяк, а мы признаём то, что уже давно признали и без нас - говорят лаптеногие.
30.10.2021 17:11 Ответить
30.10.2021 17:11 Ответить
оно хоть понимает разницу что такое ВОЗ и G20 ... извилина опухла... как они могут принять то что не в их компетенции ...
30.10.2021 19:15 Ответить
30.10.2021 19:15 Ответить
"А не примите- отключим газ!"
30.10.2021 16:31 Ответить
30.10.2021 16:31 Ответить
Всё правильно,есть чем шантажировать,он своего добьется.
30.10.2021 21:33 Ответить
30.10.2021 21:33 Ответить
Да скорее всего, хрен ему в оппу.
30.10.2021 23:10 Ответить
30.10.2021 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28 А покупал ты её по советским законам?
30.10.2021 16:31 Ответить
30.10.2021 16:31 Ответить
За радянськими канонами він її вкрав.
30.10.2021 19:32 Ответить
30.10.2021 19:32 Ответить
Ну да)))примите мой шмудяк,а мы ,свинособаки,потом будем волать,как мы мир от ковида спасли
30.10.2021 16:31 Ответить
30.10.2021 16:31 Ответить
Припекло плешивого..
30.10.2021 16:32 Ответить
30.10.2021 16:32 Ответить
Важлива річ для путлєра - розповсюдження лаптєногіх по світу. Навіть якщо вони тікають від режиму і ніби шукають кращої долі, але рашизм головного мозку проходить тільки в 3-4 поколінні. Тому ще років 20-30-50 отруюють ті місця, де селяться та є ресурсом для спецслужб. Що вже казати про "туристів солсберійських".

І ось зараз в путлєра на цьому напрямі - великі проблеми. США сильно скоротили видачу віз. Зколіновстанська "вакцина" не визнається в нормальних країнах - і аби вести справи в тому ж темпі, спецслужби кацапії вимушені докладати додаткових зусиль, а вони до цього не звикли...

Тому і з'явилась ця вимога плєшивого окурка...
30.10.2021 21:07 Ответить
30.10.2021 21:07 Ответить
Это краденная вакцина да ещё и скопирована рукожопами!
30.10.2021 16:33 Ответить
30.10.2021 16:33 Ответить

"Просит признать".
Тут требовать надо, стучать туфлёй по трибуне, а не сюсюкаться. Как это так, "самую лучшую" вакцину признавать не хотят, гады заморские, нескрепные.
30.10.2021 16:34 Ответить
30.10.2021 16:34 Ответить
30.10.2021 16:34 Ответить
30.10.2021 16:34 Ответить
Крым вернет, с Донбасса сдрыснет и можем обсудить
30.10.2021 16:34 Ответить
30.10.2021 16:34 Ответить
Товар фуфло. Как можно такое впаривать ?
30.10.2021 16:35 Ответить
30.10.2021 16:35 Ответить
Тут главное не качество товара, а факт его признания. Притом не зависимо от того, будет на него спрос, или нет. Это игра на внутреннюю аудиторию, показать свою "значимость" в мире.
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:35 Ответить
30.10.2021 16:35 Ответить
И шо?
Если не нае..нуться на ступеньках, то не будет травм.
А если не будет травм, тогда зачем нужен травмпункт?
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qbRJ42WuhnU https://www.youtube.com/watch?v=qbRJ42WuhnU
НАШІ БЕЗ РАШІ - Ромко зі Львова у Пеклі
30.10.2021 16:37 Ответить
30.10.2021 16:37 Ответить
От водопроводной воды больше толку
30.10.2021 16:37 Ответить
30.10.2021 16:37 Ответить
А зачем тебе признание?
По твоим словам, европейцы едут в парашку для того, что бы вакцинироваться спутником!
Разве это не признание?!
30.10.2021 16:40 Ответить
30.10.2021 16:40 Ответить
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
30.10.2021 16:42 Ответить
30.10.2021 16:42 Ответить
😂
30.10.2021 17:14 Ответить
30.10.2021 17:14 Ответить
Террорист-шантажист - "если вы признаете наше, то мы признаем ваше".
30.10.2021 16:41 Ответить
30.10.2021 16:41 Ответить
та шо ж ти воха так спішиш...ось в європі зима під -30 бахне. то самі приповзуть і все підпишуть...шось після байрактару нєрвішки в тебе шалят...ранувато стартуєш...
30.10.2021 16:42 Ответить
30.10.2021 16:42 Ответить
Кремлівський ліліПутін привик всіх оболванювати і шантажувати, може Меркелиха і Макарон тим мутняком проширяються?
30.10.2021 16:42 Ответить
30.10.2021 16:42 Ответить
***** спистеть все одно шо дурному з гори скотитися. сказать шо "Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19 это все равно шо сказать шо сборная россии по футболу демонстрирует высокую эффективность или что лада калина ни в чем не уступает мерседесу или ламборджини...
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
Как только привьет "С ..путником" 100% все население РФ, Все оккупированные Рашей территории ( Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах), члена союзного государства Минское генерал губернаторство , и если после этого ковид на этих территориях будет ликвидирован, с контрольным периодом не менее года. То тогда можно и признавать, что это действительно вакцина а не смесь "боярышника и замененной мочи олимпийцев"
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
На жаль, в нього дурощів вистачить "всих там вакцинувати". А ще тих же дурощів вистачить крипторектальним термоаналізом примусити всіх в ********* звітувати про подолання вірусу, включаючи патологоанатомів. І навіть помираючі від важкої форми будуть на камеру казати "та це грип у нам", бо знатимуть, що родичів замучають інакше.

Це він Україну ні до чого явно примусити не може, а власний скот вишикувати, видати першим номерам по пістолету з 1 патроном та примусити розстрілювати других номерів - взагалі без проблем.
30.10.2021 21:13 Ответить
30.10.2021 21:13 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:46 Ответить
30.10.2021 16:47 Ответить
30.10.2021 16:47 Ответить
*****, ти уху їв? Ти в церкву ходиш? Твій Гундяй зі всією церквою московського сатанату кричить, що вакцина від Антихриста, а ти просиш щоб її визнали. То ти або труси одягни або хрестик зніми.
30.10.2021 16:49 Ответить
30.10.2021 16:49 Ответить
Это такой "ответ Чемберлену" в глобальном масштабе.
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!" )))
30.10.2021 16:50 Ответить
30.10.2021 16:50 Ответить
30.10.2021 16:50 Ответить
30.10.2021 16:50 Ответить
Яке воно гидотне.
30.10.2021 16:51 Ответить
30.10.2021 16:51 Ответить
"спутник", - "вакцина",
"новичок", - "лекарство",
"советское", - "шампанское",
кобзон, - певец ... и т.д.

"Он *******, чтобы вы понимали!" (с)
30.10.2021 16:52 Ответить
30.10.2021 16:52 Ответить
"В мові ці слова живуть -
Їх антонімами звуть" (с)
30.10.2021 23:48 Ответить
30.10.2021 23:48 Ответить
30.10.2021 16:53 Ответить
30.10.2021 16:53 Ответить
ну да размечтался! они свой шмурдяк не знают как кому втюхать а то будут ещё ********** отраву продвигать
30.10.2021 16:55 Ответить
30.10.2021 16:55 Ответить
Зато рабинович за нее как распинался как распинался на 112 пока помойку не прихлопнули
30.10.2021 22:30 Ответить
30.10.2021 22:30 Ответить
Признать вакцину может только ВООЗ и отдельная комиссия ГНАУЭС им. братьев Гнесиных и Раструба- Моржевского, все остальные организации, типа G15, G18, G21, G25 не имеют на это!!!.....полномочий! И я полагаю .....торг здесь неуместен!
30.10.2021 16:56 Ответить
30.10.2021 16:56 Ответить
Классно если утвердят))) и в Украине начнут ширялово принудительное спутником, интересно ковидобесы о своих правах вспомнят или будут ширяться спутником?
30.10.2021 16:58 Ответить
30.10.2021 16:58 Ответить
Причем тут права? За то что у оккупантов гвоздь купили я бы голову оторвала.
30.10.2021 17:02 Ответить
30.10.2021 17:02 Ответить
раз права не при чем - то я бы вас принудительно колол спутником
30.10.2021 17:21 Ответить
30.10.2021 17:21 Ответить
Ты дебил или просто русский?
30.10.2021 18:09 Ответить
30.10.2021 18:09 Ответить
если тебе права пох... то ты просто русский Дыбил
30.10.2021 20:08 Ответить
30.10.2021 20:08 Ответить
Не, я не дебил. Во-первых, я не русский, во-вторых, не ковидиот.
30.10.2021 20:10 Ответить
30.10.2021 20:10 Ответить
Да вы что, посадят же за это.
30.10.2021 23:42 Ответить
30.10.2021 23:42 Ответить
"Новачок-V"
30.10.2021 16:59 Ответить
30.10.2021 16:59 Ответить
Пускать казламордых в чужую страну вообще опасно, это неадекватные мутанты, а еще и привитых "спутником", это как признать "новичок" лекарством.
30.10.2021 17:00 Ответить
30.10.2021 17:00 Ответить
Спутніком до сьогодні тільки москалів кололи . Він ше навіть не пройшов випробування на щурах . Його неможна вводити нормальним людям .
30.10.2021 17:01 Ответить
30.10.2021 17:01 Ответить
Так зараз щурам колють.
30.10.2021 17:03 Ответить
30.10.2021 17:03 Ответить
Авжеж ! Може ще й бояришник ?
30.10.2021 17:02 Ответить
30.10.2021 17:02 Ответить
І взагалі , кому потрібне це російське гамно , якщо є нормальні вакцини .
Ну це ж логічно .
30.10.2021 17:05 Ответить
30.10.2021 17:05 Ответить
Да какие они нахрен нормальные? До конца ещё не испытаны, не исследованы, как говорится - полуфабрикат, а люди - подопытные животные...
30.10.2021 23:50 Ответить
30.10.2021 23:50 Ответить
Теперь мне понятно, G20 это нечто вроде врачебного консилиума. Но тогда пусть заодно и ***** диагноз поставят.
30.10.2021 17:21 Ответить
30.10.2021 17:21 Ответить
***** ..." юшку їв"
30.10.2021 17:22 Ответить
30.10.2021 17:22 Ответить
Ага. От которой крысчаны сдыхают пачками. То ли от самой вакцины то ли верят что она действует и не оберегаются
30.10.2021 17:27 Ответить
30.10.2021 17:27 Ответить
Ой-ц, а шо вы хотели от спутник-5, в прошлом - вакцина от ящура для крупного рогатого скота. В которой присутствуют тяжелые металлы, которые может и убьют ковид-19(на 49%) , но не промахнутся и в отношении кацапа - сразят наповал. Памятка кацапу: тяж. металлы практически не выводятся из организма. Только накапливаются и делают свое правое дело... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
30.10.2021 17:52 Ответить
30.10.2021 17:52 Ответить
К слову спутник это украденная астра зенека, на начальных стадиях тестирования. Но и астра зенека считается плохой. Рашка даже ворует хрень всякую )))
30.10.2021 17:40 Ответить
30.10.2021 17:40 Ответить
30.10.2021 17:41 Ответить
30.10.2021 17:41 Ответить
Путин просит G20 признать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса:
30.10.2021 17:48 Ответить
30.10.2021 17:48 Ответить
Хорошо хоть не просит признать его вменяемым
30.10.2021 17:50 Ответить
30.10.2021 17:50 Ответить
странно как то просить о том что набадяжено неизвестно, что и в полной мере не предоставлено ВВОЗ! попрошайка уже...некому втюхкать БОДЯГУ, ну попадалово немножко.... переживёте...бабок на газу на войны наскирдовали немерянно... так что вакцины сурогатные это мелочи...списать на расходы...ну сказать себе.... ну не получились вакцины...ну что поделать....? хахахаха
30.10.2021 17:54 Ответить
30.10.2021 17:54 Ответить
30.10.2021 17:56 Ответить
30.10.2021 17:56 Ответить
При всій моїй ненависті до Московії, якщо бути об'єктивним то їхній спутник це той же короновак чи астразенека. Але тут чиста політика а не медицина)))
30.10.2021 18:09 Ответить
30.10.2021 18:09 Ответить
дело в том может и такой..... но да это политика.... В ВВОЗ говорили как то что россия не предоставила какие то документы на производство и создание ...вот как бы в чём дело всего навсего.....)) как то так я понял из прочитанного..
30.10.2021 18:15 Ответить
30.10.2021 18:15 Ответить
Не той же, а криворуко спи3жений... Підтвердження тому - кількість смертей у них, а вакциновано у них більше, ніж у нас!
30.10.2021 18:30 Ответить
30.10.2021 18:30 Ответить
Новичок ?
30.10.2021 18:15 Ответить
30.10.2021 18:15 Ответить
Охренеть на какой планете глюк он обитает,у него страна подыхает после эффективной шмали,хотя все что ни происходит - к лучшему.
30.10.2021 18:25 Ответить
30.10.2021 18:25 Ответить
Признавать или не признавать Спутник V это уже дело США и Евросоюза. Интереснее в данном случае другое. Путину никто не задавал вопрос, почему в России обещали к 1 января 2022 вакцинировать 70% населения, но народ не спешит себе колоть Спутник V? Возможно этот Спутник и не такой плохой как рассказывают, но дело то в том, население не верит ни Путину ни Единой России, иначе бы % вакцинированных был очень высоким, а когда твой президент вакцинировался только на словах, в отличие от того же Байдена который вакцинировался дважды или даже трижды на камеру, то у людей возникают вопросы, а почему мы должны колоть, в то время как президент не колется на публику?
30.10.2021 18:25 Ответить
30.10.2021 18:25 Ответить
Плюс, рашка ж забороняє всі інші вакцини! Ну ладно ще американські, а лєпших друзєй китайців з коронаваком за що забанили?
30.10.2021 18:31 Ответить
30.10.2021 18:31 Ответить
Х@йло таке цікаве... Саме ж навіть у дружніх китайців не хоче признавати. То хто йому дохтор тоді???
30.10.2021 18:39 Ответить
30.10.2021 18:39 Ответить
***** не дают заработать и попиариться.
30.10.2021 18:49 Ответить
30.10.2021 18:49 Ответить
30.10.2021 18:52 Ответить
30.10.2021 18:52 Ответить
Шо, небось снова в обмен на газ?
30.10.2021 18:53 Ответить
30.10.2021 18:53 Ответить
ВОЗ не может признать. Иначе Байден не вернул бы их под свое крыло.
30.10.2021 19:00 Ответить
30.10.2021 19:00 Ответить
********** не признают в нормальных странах?
30.10.2021 19:26 Ответить
30.10.2021 19:26 Ответить
Причем тут G20? Есть же отлаженные системы и организации сертификации - признают, нет прблем.
30.10.2021 19:50 Ответить
30.10.2021 19:50 Ответить
Воно думає що усе робиться як у расєї, як путєн повість...
30.10.2021 21:06 Ответить
30.10.2021 21:06 Ответить
да примем,примем, только в живых останьтесь
30.10.2021 20:07 Ответить
30.10.2021 20:07 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
30.10.2021 20:22 Ответить
30.10.2021 20:22 Ответить
хех...Это что ж он себе это за правило взял? СП -2 без сертификации, "Спутник" без проверки? За какие такие коврижки Мордор может обходить существующие для всех правила?
30.10.2021 20:50 Ответить
30.10.2021 20:50 Ответить
Визнають...
30.10.2021 21:04 Ответить
30.10.2021 21:04 Ответить
Как так просить признать? если эту бадягу кроме Раши никто не проверял.
30.10.2021 21:44 Ответить
30.10.2021 21:44 Ответить
Засунь "Спутник V" в свою "ж" и иди "на..."
30.10.2021 21:56 Ответить
30.10.2021 21:56 Ответить
я визнаю ефективність спутнік-5 проти кацапізму. лапті дохнуть від ковіду тисячами в добу. і це є добре
30.10.2021 22:25 Ответить
30.10.2021 22:25 Ответить
- что у вас с головой?
- путин !
30.10.2021 22:49 Ответить
30.10.2021 22:49 Ответить
Почему бі и не признать если это та же АстраЗенека сделанная по краденому рецепту?
https://gizmodo.com/russian-spies-stole-uk-vaccine-formula-according-to-opa-1847836949
31.10.2021 07:20 Ответить
31.10.2021 07:20 Ответить
Кому нужна эта фуфлоацина "Спутник"" Вместе с российским газом по 1200 долларов? Как бы не убеждали мировую общественность, всякие там Пуйлы, Медведчуки и прочая шваль за вакцину "Спутник"", Мир не обдуришь!! Пуйло думал два года назад заработать на Спутнике десятки миллирдов долларов, а полячили полное мировое игнорирование этого шмурдяка-Спутника!! Даже ярые жопализы Путина:Сербия и Венгрия Были вынуждены отказатся от Фуфловакцины Спутник, и прививатся Хорошими, надёжными вакцинами!
31.10.2021 09:01 Ответить
31.10.2021 09:01 Ответить
***** ему на воротник, чтобы шея не потела!
31.10.2021 09:25 Ответить
31.10.2021 09:25 Ответить
Отсосямба, бидло ботоксне!
31.10.2021 13:47 Ответить
31.10.2021 13:47 Ответить
Ну, есть шанс продавать спутник как средство от тараканов и кацапов.
31.10.2021 22:01 Ответить
31.10.2021 22:01 Ответить
 
 