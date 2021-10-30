Путин просит G20 признать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился в страны Большой двадцатки (G20) с просьбой о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Речь идет о российской вакцине "Спутник V", которая не признается ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому ее использование не разрешено. Эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом пишут российские СМИ
30 октября Путин обратился к лидерам стран Большой двадцатки с тем, чтобы государства признать российские QR-коды, выдаваемые тем, кто привит российскими вакцинами.
"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19, заявил президент РФ на саммите G20, - заявил Путин и также призвал выработать "механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса", цитирует агентство российского президента.
Саммит G20 30-31 октября в Риме станет первой встречей мировых лидеров с начала пандемии COVID-19. Кроме пандемии и ее последствий одной из главных тем станет климат. Вопросы глобального потепления и энергоресурсов обсудят на климатическом саммите ООН COP26 в Шотландии, который начнется 31 октября.
І ось зараз в путлєра на цьому напрямі - великі проблеми. США сильно скоротили видачу віз. Зколіновстанська "вакцина" не визнається в нормальних країнах - і аби вести справи в тому ж темпі, спецслужби кацапії вимушені докладати додаткових зусиль, а вони до цього не звикли...
Тому і з'явилась ця вимога плєшивого окурка...
"Просит признать".
Тут требовать надо, стучать туфлёй по трибуне, а не сюсюкаться. Как это так, "самую лучшую" вакцину признавать не хотят, гады заморские, нескрепные.
Если не нае..нуться на ступеньках, то не будет травм.
А если не будет травм, тогда зачем нужен травмпункт?
НАШІ БЕЗ РАШІ - Ромко зі Львова у Пеклі
По твоим словам, европейцы едут в парашку для того, что бы вакцинироваться спутником!
Разве это не признание?!
Це він Україну ні до чого явно примусити не може, а власний скот вишикувати, видати першим номерам по пістолету з 1 патроном та примусити розстрілювати других номерів - взагалі без проблем.
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!" )))
"новичок", - "лекарство",
"советское", - "шампанское",
кобзон, - певец ... и т.д.
"Он *******, чтобы вы понимали!" (с)
Їх антонімами звуть" (с)
Ну це ж логічно .
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- путин !
