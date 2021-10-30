Путин просит G20 признать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса:

Президент России Владимир Путин обратился в страны Большой двадцатки (G20) с просьбой о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Речь идет о российской вакцине "Спутник V", которая не признается ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому ее использование не разрешено. Эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом пишут российские СМИ

30 октября Путин обратился к лидерам стран Большой двадцатки с тем, чтобы государства признать российские QR-коды, выдаваемые тем, кто привит российскими вакцинами.

"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19, заявил президент РФ на саммите G20, - заявил Путин и также призвал выработать "механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса", цитирует агентство российского президента.

Саммит G20 30-31 октября в Риме станет первой встречей мировых лидеров с начала пандемии COVID-19. Кроме пандемии и ее последствий одной из главных тем станет климат. Вопросы глобального потепления и энергоресурсов обсудят на климатическом саммите ООН COP26 в Шотландии, который начнется 31 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти не выдают дипломатам ЕС ковид-документы, потому что они привиты "не той вакциной"