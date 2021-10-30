Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко
Більшість хворих на коронавірус, які перебувають на лікуванні в медичних закладах Києва, потребують кисню.
Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші лікарні готові, ми готувалися до наступної хвилі, і експерти-вірусологи говорили, що восени ця хвиля буде. Ось зараз вона приходить і приходить з дуже поганими цифрами. Більшість людей, які перебувають у лікарнях, потребують кисню, потребують уваги лікарів, і реанімації переповнені. Якщо лікарні зараз заповнені на 65%, то відділення інтенсивної терапії переповнені в усіх лікарнях І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок у наших лікарнях. І якщо потрібно, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисячі ліжок. Але більше ми не зможемо зробити", - розповів Кличко.
Він пояснив, що більше ліжок не можуть розгорнути через нестачу лікарів.
"Ми можемо зробити додаткові ліжка, але ключове питання – де ми візьмемо лікарів? Людей лікують не ліжка, людей лікують лікарі", – пояснив Кличко.
Київський міський голова подякував медикам за напружену роботу в таких умовах і запевнив, що столичні лікарні, де перебувають хворі на коронавірус, забезпечені всім необхідним.
"У місті Києві є 500 апаратів штучної вентиляції легенів, 95% ліжок забезпечені киснем, закуплено всі препарати, костюми, маски, дезінфектори в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз потребують кисню набагато більше, ніж минулої хвилі, у кожній із лікарень. Але я переконаний, що ми з цим викликом також зможемо впоратися", - додав Кличко.
Він наголосив, що єдиним захистом свого життя та здоров'я на сьогоднішній день є вакцинація.
Нагадаємо, минулої доби в Києві виявили 1455 нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя ревакцинироваться желательно через полгода...
Все бабло украдено им и его подельниками
Нада просто піти і вакцинуватися . Слава Богу - вакцину влада закупила в достатній кількості для всіх .
А антиваксерные долпоепы рассказывают, про вред вакцинации...
«Согласно Росстату, каждая пятая смерть в сентябре была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек - на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Итоговая цифра оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек».
В общем, по состоянию на конец октября, избыточная, ежедневная смертность в РФ, составляет - 3,75 человек в сутки. И как это легко понять, ничем другим, кроме КОВИД, пояснить это нельзя, но согласно официальной статистике, суточная смертность там хоть и является рекордной, но не превышает 1,16 тыс в сутки, что втрое меньше чем то, что можно вычислить по сводкам Росстата. И в общем, «двухсотый» он и есть - «двухсотый», но в данном случае возникает один вопрос, почему у нас до сих пор не перекрыта граница, которая произвела такую замечательную вакцину, что там все мрут как мухи?