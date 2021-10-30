УКР
Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко

Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко

Більшість хворих на коронавірус, які перебувають на лікуванні в медичних закладах Києва, потребують кисню.

Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші лікарні готові, ми готувалися до наступної хвилі, і експерти-вірусологи говорили, що восени ця хвиля буде. Ось зараз вона приходить і приходить з дуже поганими цифрами. Більшість людей, які перебувають у лікарнях, потребують кисню, потребують уваги лікарів, і реанімації переповнені. Якщо лікарні зараз заповнені на 65%, то відділення інтенсивної терапії переповнені в усіх лікарнях І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок у наших лікарнях. І якщо потрібно, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисячі ліжок. Але більше ми не зможемо зробити", - розповів Кличко.

Він пояснив, що більше ліжок не можуть розгорнути через нестачу лікарів.

Читайте також: Парад зомбі напередодні свята Геловіну пройшов у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми можемо зробити додаткові ліжка, але ключове питання – де ми візьмемо лікарів? Людей лікують не ліжка, людей лікують лікарі", – пояснив Кличко.

Київський міський голова подякував медикам за напружену роботу в таких умовах і запевнив, що столичні лікарні, де перебувають хворі на коронавірус, забезпечені всім необхідним.

"У місті Києві є 500 апаратів штучної вентиляції легенів, 95% ліжок забезпечені киснем, закуплено всі препарати, костюми, маски, дезінфектори в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз потребують кисню набагато більше, ніж минулої хвилі, у кожній із лікарень. Але я переконаний, що ми з цим викликом також зможемо впоратися", - додав Кличко.

Він наголосив, що єдиним захистом свого життя та здоров'я на сьогоднішній день є вакцинація.

Читайте також: Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко

Нагадаємо, минулої доби в Києві виявили 1455 нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли.

карантин (18172) Київ (20187) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+22
показати весь коментар
30.10.2021 23:25 Відповісти
+13
Ситуация непростая... ситуация непростая.. а я думаю очень простая - нужно просто перестатьобслуживать атниваксеров всеми благами цивилизации, с сохранением гражданских свобод и конституции.
показати весь коментар
30.10.2021 23:00 Відповісти
+9
показати весь коментар
30.10.2021 23:17 Відповісти
Евро медицина больше направлена на реанимацию чем лечение легких случаев. Племянница зимой недели 2 дико кашляла, учится в универе. Просила врача обследовать и назначить лечение. Тот ее опросил, но ни послушать стетоскопом, ни постучать где легкие, ни флюрографию и анализ крови сделать! У них установка - минимум контактов с пациентом. От кашля назначил гормональные сосательные таблетки и все. О ковиде даже не заикнулся. В итоге с сильной простудой, которая может быть ковидом, народ сидит дома и пьет парацетамол. А уж когда одышка, кашель и чел загибается - вэлкам в клинику! Потому и в Штатах огромное число умерших от прошлой волны. Британия думаю аналогично.
показати весь коментар
31.10.2021 10:10 Відповісти
Ніт, пошукайте відео Шустера на самоізоляції в Італії, він все розказав - там ЗОВСІМ НЕ ТАК!
показати весь коментар
31.10.2021 10:55 Відповісти
Що там з бустерною дозою вакцини? А то судячи з заяв влади, що не раніше ніж вакцинують 70% населення, це типу ніколи не буде.
показати весь коментар
31.10.2021 00:12 Відповісти
обещали разрешить бустер весной . официаьлно пока - через год.
Хотя ревакцинироваться желательно через полгода...
показати весь коментар
31.10.2021 00:35 Відповісти
А решта 30% - це хто?
показати весь коментар
31.10.2021 00:42 Відповісти
Я считаю что надо лечить от Ковида только вакцинированных. Антиваксы пусть сами лечатся, за свой счет.
показати весь коментар
31.10.2021 00:25 Відповісти
ага за свой счет.. и налоги тоже не платят?
показати весь коментар
31.10.2021 01:52 Відповісти
Налоги на лечения Ковида? Пусть не платят.
показати весь коментар
31.10.2021 02:13 Відповісти
шутишь? нет налогов на лечение ковида, есть подоходный и на имущество.
показати весь коментар
31.10.2021 02:28 Відповісти
Ну если нет налогов на лечения ковида, тогда зачем спрашиваешь, платить тебе или нет.
показати весь коментар
31.10.2021 02:32 Відповісти
не прикидывайся зеклоуном, ты ведь прекрасно знаешь, что с налогов идет плата за медобслуживание, т.е. государству налогоплатильшики уже оплатили свое лечение.. или других аргументов у тебя нет?
показати весь коментар
31.10.2021 03:35 Відповісти
Налогоплатєльщікі оплатілі свою вакцінацію . Дєньгі на іх лєчєніє воруют с будівнитства доріг . Нада просто пєрєстать лєчіть не вакцинованих
показати весь коментар
31.10.2021 04:40 Відповісти
Взять с них расписку, что в случае заболевания их Ковидом, они добровольно отказываются от стационарного лечения, и выплат по больничному листу.
показати весь коментар
31.10.2021 02:17 Відповісти
Повністю підтримую . За свой счет , подорожніком .
показати весь коментар
31.10.2021 04:36 Відповісти
Вакцина ни фига не помогает
показати весь коментар
31.10.2021 00:37 Відповісти
а у розпал захворюваності може мати навіть зворотній ефект, але імунологів ніхто не хоче слухати.
показати весь коментар
31.10.2021 00:44 Відповісти
молись!))
показати весь коментар
31.10.2021 00:56 Відповісти
Нифига пишеться РАЗОМ! Думка людини, яка настільки тупа, що не знає цього, не має нікого цікавити у цьому світі!
показати весь коментар
31.10.2021 01:18 Відповісти
Сусід те саме говорив . Вчора лікарі винесли його в целофановому кульку і віддали родичам .
показати весь коментар
31.10.2021 04:43 Відповісти
Вот и не колись. Тебе не надо.
показати весь коментар
31.10.2021 08:26 Відповісти
Киев и область сколько 5 миллионов человек? И на них 10000 коек и 500 ИВЛ? Полпроцента заболевших нуждающихся в госпитализации от пяти миллионов кладёт на лопатки всю систему здравоохранения...
показати весь коментар
31.10.2021 01:03 Відповісти
Ты думаешь, Кличко готовился и разворачивал госпиталя, оборудовал больницы?
Все бабло украдено им и его подельниками
показати весь коментар
31.10.2021 07:30 Відповісти
ты думаешь в каких-то городах в мире больше коек на душу населения?)
показати весь коментар
31.10.2021 11:53 Відповісти
Одна процедура диализа крови снижает уровень цитокинового шторма на 25%. Один диализный аппарат в сутки может осуществить 8-10 процедур. О чем иудоглобализаторский цирк с массовой вакцинацией стада? О цифровом контроле.
показати весь коментар
31.10.2021 01:40 Відповісти
vair-journal.com/jour/article/download/449/431
показати весь коментар
31.10.2021 02:02 Відповісти
о каком еще нах контроле? хотели бы чипы внедрять в стадо потребителей, так водопровод есть нефиг эта вакцинация?
показати весь коментар
31.10.2021 02:13 Відповісти
Речь идет о добровольной сдаче персональных данных в электронные базы данных.
показати весь коментар
31.10.2021 02:32 Відповісти
не смеши, мои паспортные данные вместе с номером телефона в поликлинике и так есть а других данных у меня шото не спрашивают
показати весь коментар
31.10.2021 03:41 Відповісти
Все твои биологические, психологические и социальные параметры уже обрабатываются алгоритмами нового мирового порядка.
показати весь коментар
31.10.2021 03:41 Відповісти
Твои данные и без того в десятках электронных баз. Ты слишком поздно всрался. Но ты не колись. Надо, чтобы о тебе появилась последняя запись в ЗАГСе.
показати весь коментар
31.10.2021 08:31 Відповісти
Сдавай свои параметры в иудоглобализационную БД, чтобы следующий вирус не промахнулся мимо твоего кошелька.
показати весь коментар
31.10.2021 11:09 Відповісти
Мне пофиг. Я рептилоид.
показати весь коментар
31.10.2021 11:10 Відповісти
Утечка баз Гугл недавно была. То ли сотни миллионов, то ли миллиард учеток (без паролей) продавались на Даркнете. Украинские паспорта и коды (копии) в инете продают оптом по 10грн комплект. Поздно бояться, хотя и нужно.
показати весь коментар
31.10.2021 13:30 Відповісти
Речь о том, что транснациональной иудоглобализаторской мафии даже не нужно взламывать базы данных. Они имеют своих агентов в креслах министров и глав спецслужб. Имеют массовую информацию об историях болезней и всех биопараметров от рождения и до ДНК. Имеют закрытые институты психо и биоинженерии со всеми производными в манипулирование обществами.
показати весь коментар
31.10.2021 14:41 Відповісти
Правильно! Навтыкают чипов в мудрий нарид и будут управлять! Не колись! тебе не надо!
показати весь коментар
31.10.2021 08:29 Відповісти
Так кровь гонять через аппараты не витаминки есть. И лечение ковида препаратами тоже вредно. Потому важно не заболеть, или переболеть легко.
показати весь коментар
31.10.2021 10:14 Відповісти
Достаточно вакцинировать 30% населения, групп риска. А если у кого осложнения, тех 3%-5% на пару процедур экстракорпоральной гемокоррекции. Зачем колоть детей и молодежь? Что это меняет? Зачем останавливать экономику? Кроме принуждения к электрономму концлагерю, который несет угрозы гораздо большего геноцида.
показати весь коментар
31.10.2021 12:25 Відповісти
Ооо, прививки для 30% - это большие исследования, на миллионах проверено? Врачи почему-то говорят о 80% привитого или переболевшего населения. Крайняк 70. Тогда болеть будут, но мало и легко.
показати весь коментар
31.10.2021 13:27 Відповісти
У конспирологов колокольня выше и горизонты рассматриваемого вопроса шире, чем в информационном пузыре врачей. Конспирология включает в себя мнение врачей, медицина не рассматривает вопросы теневой власти вообще.
показати весь коментар
31.10.2021 14:20 Відповісти
Оскільки в лікарнях лежить 98% не вакцинованих , тож я взагалі ніякої проблеми не бачу . Влада всіх громадян забезпечила вакциною . Тож дальше - "какая разніца ?" . Нада просто пєрєстать лєчіть навакцинованих . Або хоча б просто перестати вносити їх в статистику . І ситуація різко покращиться . Все ж просто . Скоріш за все , природі перестала бути потрібна така фантастична кількість дібілів і вона включила механізми де-дібілізації на всю "катушку".
Нада просто піти і вакцинуватися . Слава Богу - вакцину влада закупила в достатній кількості для всіх .
показати весь коментар
31.10.2021 04:03 Відповісти
Да, и неплохо бы было "провакционировать" владельцев кислородных заводов и некоторых "безотвественных" лиц из правительства.
показати весь коментар
31.10.2021 06:43 Відповісти
Мой знакомый вакцинировался и через недели три после второй дозы заразился ковидом. У него два дня была температура и где-то неделю кашель. На лекарства потратил меньше 80грн.
А антиваксерные долпоепы рассказывают, про вред вакцинации...
показати весь коментар
31.10.2021 06:51 Відповісти
Багато людей переносить даний вірус безсимптомно і до чого тут вакцинація?
показати весь коментар
31.10.2021 07:11 Відповісти
І Ваш пост свідчить про низьку ефективність вакцинації Вашого знайомого. Бо 2-3 тиждень після 2 дози, згідно з дослідженнями розробників вакцин, це час найбільш ефективного захисту отриманого від вакцинації.
показати весь коментар
31.10.2021 07:18 Відповісти
Тяжесть болезни зависит от числа вирусных частиц.
показати весь коментар
31.10.2021 10:17 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 07:18 Відповісти
очень интересный момент, поскольку Росстат дает общую картину смертности, но зная формулу ее составляющую, достаточно легко вычислить причину и главное - объем избыточной смертности. А это значит, что таким образом, представляется возможным сравнить то, насколько российские данные по короне в плане смертности не соответствуют действительности.
«Согласно Росстату, каждая пятая смерть в сентябре была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек - на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Итоговая цифра оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек».
В общем, по состоянию на конец октября, избыточная, ежедневная смертность в РФ, составляет - 3,75 человек в сутки. И как это легко понять, ничем другим, кроме КОВИД, пояснить это нельзя, но согласно официальной статистике, суточная смертность там хоть и является рекордной, но не превышает 1,16 тыс в сутки, что втрое меньше чем то, что можно вычислить по сводкам Росстата. И в общем, «двухсотый» он и есть - «двухсотый», но в данном случае возникает один вопрос, почему у нас до сих пор не перекрыта граница, которая произвела такую замечательную вакцину, что там все мрут как мухи?
показати весь коментар
31.10.2021 09:50 Відповісти
Российский Спутник чет работает, но паршиво видимо
показати весь коментар
31.10.2021 10:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 