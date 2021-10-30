Реанімації COVID-лікарень Києва переповнені, більшість хворих потребує кисню, - Кличко

Більшість хворих на коронавірус, які перебувають на лікуванні в медичних закладах Києва, потребують кисню.

Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші лікарні готові, ми готувалися до наступної хвилі, і експерти-вірусологи говорили, що восени ця хвиля буде. Ось зараз вона приходить і приходить з дуже поганими цифрами. Більшість людей, які перебувають у лікарнях, потребують кисню, потребують уваги лікарів, і реанімації переповнені. Якщо лікарні зараз заповнені на 65%, то відділення інтенсивної терапії переповнені в усіх лікарнях І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок у наших лікарнях. І якщо потрібно, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисячі ліжок. Але більше ми не зможемо зробити", - розповів Кличко.

Він пояснив, що більше ліжок не можуть розгорнути через нестачу лікарів.

Читайте також: Парад зомбі напередодні свята Геловіну пройшов у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми можемо зробити додаткові ліжка, але ключове питання – де ми візьмемо лікарів? Людей лікують не ліжка, людей лікують лікарі", – пояснив Кличко.

Київський міський голова подякував медикам за напружену роботу в таких умовах і запевнив, що столичні лікарні, де перебувають хворі на коронавірус, забезпечені всім необхідним.

"У місті Києві є 500 апаратів штучної вентиляції легенів, 95% ліжок забезпечені киснем, закуплено всі препарати, костюми, маски, дезінфектори в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз потребують кисню набагато більше, ніж минулої хвилі, у кожній із лікарень. Але я переконаний, що ми з цим викликом також зможемо впоратися", - додав Кличко.

Він наголосив, що єдиним захистом свого життя та здоров'я на сьогоднішній день є вакцинація.

Читайте також: Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко

Нагадаємо, минулої доби в Києві виявили 1455 нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли.