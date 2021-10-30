Реанимации COVID-больниц Киева переполнены, большинство пациентов нуждается в кислороде, - Кличко

Подавляющее число больных коронавирусом, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Киева, нуждаются в кислороде.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы "Субботнее интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши больницы готовы, мы готовились к следующей волне, и эксперты-вирусологи говорили, что осенью эта волна будет. Вот сейчас она приходит и приходит с очень плохими цифрами. Подавляющее большинство людей, которые находятся в больницах, нуждаются в кислороде, нуждаются во внимании врачей, и реанимации переполнены. Если больницы сейчас заполнены на 65%, то отделение интенсивной терапии переполнено во всех больницах. И мы видим, сколько смертей. Ситуация непростая. Могу сказать, что мы увеличили до 6 тысяч коек в наших больницах. И если нужно будет, мы готовы еще дополнительно развернуть 5,5 тысячи коек. Но больше мы не сможем сделать", - рассказал Кличко.

Он объяснил, что больше коек не могут развернуть из-за нехватки врачей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы можем сделать дополнительные койки, но ключевой вопрос - где мы возьмем врачей? Людей лечат не койки, людей лечат врачи", - объяснил Кличко.

Киевский городской голова поблагодарил медиков за напряженную работу в таких условиях и заверил, что столичные больницы, где находятся больные коронавирусом, обеспечены всем необходимым.

"В городе Киеве есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек снабжены кислородом, закуплены все препараты, костюмы, маски, дезинфекторы в достаточном количестве. С кислородом сейчас небольшие проблемы, потому что сейчас нуждаются в кислороде гораздо больше, чем в прошлою волну, в каждой из больниц. Но я убежден, что мы с этим вызовом также сможем справиться", - добавил Кличко.

Он подчеркнул, что единственной защитой своей жизни и здоровья на сегодняшний день является вакцинация.

Также читайте: За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве выявили 1455 новых случаев коронавирусной болезни, 54 человека скончались.