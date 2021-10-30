РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4394 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 784 148

Реанимации COVID-больниц Киева переполнены, большинство пациентов нуждается в кислороде, - Кличко

Реанимации COVID-больниц Киева переполнены, большинство пациентов нуждается в кислороде, - Кличко

Подавляющее число больных коронавирусом, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Киева, нуждаются в кислороде.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы "Субботнее интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши больницы готовы, мы готовились к следующей волне, и эксперты-вирусологи говорили, что осенью эта волна будет. Вот сейчас она приходит и приходит с очень плохими цифрами. Подавляющее большинство людей, которые находятся в больницах, нуждаются в кислороде, нуждаются во внимании врачей, и реанимации переполнены. Если больницы сейчас заполнены на 65%, то отделение интенсивной терапии переполнено во всех больницах. И мы видим, сколько смертей. Ситуация непростая. Могу сказать, что мы увеличили до 6 тысяч коек в наших больницах. И если нужно будет, мы готовы еще дополнительно развернуть 5,5 тысячи коек. Но больше мы не сможем сделать", - рассказал Кличко.

Он объяснил, что больше коек не могут развернуть из-за нехватки врачей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы можем сделать дополнительные койки, но ключевой вопрос - где мы возьмем врачей? Людей лечат не койки, людей лечат врачи", - объяснил Кличко.

Киевский городской голова поблагодарил медиков за напряженную работу в таких условиях и заверил, что столичные больницы, где находятся больные коронавирусом, обеспечены всем необходимым.

"В городе Киеве есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек снабжены кислородом, закуплены все препараты, костюмы, маски, дезинфекторы в достаточном количестве. С кислородом сейчас небольшие проблемы, потому что сейчас нуждаются в кислороде гораздо больше, чем в прошлою волну, в каждой из больниц. Но я убежден, что мы с этим вызовом также сможем справиться", - добавил Кличко.

Он подчеркнул, что единственной защитой своей жизни и здоровья на сегодняшний день является вакцинация.

Также читайте: За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве выявили 1455 новых случаев коронавирусной болезни, 54 человека скончались.

Автор: 

карантин (16729) Киев (26138) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
30.10.2021 23:25 Ответить
+13
Ситуация непростая... ситуация непростая.. а я думаю очень простая - нужно просто перестатьобслуживать атниваксеров всеми благами цивилизации, с сохранением гражданских свобод и конституции.
показать весь комментарий
30.10.2021 23:00 Ответить
+9
показать весь комментарий
30.10.2021 23:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Евро медицина больше направлена на реанимацию чем лечение легких случаев. Племянница зимой недели 2 дико кашляла, учится в универе. Просила врача обследовать и назначить лечение. Тот ее опросил, но ни послушать стетоскопом, ни постучать где легкие, ни флюрографию и анализ крови сделать! У них установка - минимум контактов с пациентом. От кашля назначил гормональные сосательные таблетки и все. О ковиде даже не заикнулся. В итоге с сильной простудой, которая может быть ковидом, народ сидит дома и пьет парацетамол. А уж когда одышка, кашель и чел загибается - вэлкам в клинику! Потому и в Штатах огромное число умерших от прошлой волны. Британия думаю аналогично.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:10 Ответить
Ніт, пошукайте відео Шустера на самоізоляції в Італії, він все розказав - там ЗОВСІМ НЕ ТАК!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:55 Ответить
Що там з бустерною дозою вакцини? А то судячи з заяв влади, що не раніше ніж вакцинують 70% населення, це типу ніколи не буде.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:12 Ответить
обещали разрешить бустер весной . официаьлно пока - через год.
Хотя ревакцинироваться желательно через полгода...
показать весь комментарий
31.10.2021 00:35 Ответить
А решта 30% - це хто?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:42 Ответить
Я считаю что надо лечить от Ковида только вакцинированных. Антиваксы пусть сами лечатся, за свой счет.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:25 Ответить
ага за свой счет.. и налоги тоже не платят?
показать весь комментарий
31.10.2021 01:52 Ответить
Налоги на лечения Ковида? Пусть не платят.
показать весь комментарий
31.10.2021 02:13 Ответить
шутишь? нет налогов на лечение ковида, есть подоходный и на имущество.
показать весь комментарий
31.10.2021 02:28 Ответить
Ну если нет налогов на лечения ковида, тогда зачем спрашиваешь, платить тебе или нет.
показать весь комментарий
31.10.2021 02:32 Ответить
не прикидывайся зеклоуном, ты ведь прекрасно знаешь, что с налогов идет плата за медобслуживание, т.е. государству налогоплатильшики уже оплатили свое лечение.. или других аргументов у тебя нет?
показать весь комментарий
31.10.2021 03:35 Ответить
Налогоплатєльщікі оплатілі свою вакцінацію . Дєньгі на іх лєчєніє воруют с будівнитства доріг . Нада просто пєрєстать лєчіть не вакцинованих
показать весь комментарий
31.10.2021 04:40 Ответить
Взять с них расписку, что в случае заболевания их Ковидом, они добровольно отказываются от стационарного лечения, и выплат по больничному листу.
показать весь комментарий
31.10.2021 02:17 Ответить
Повністю підтримую . За свой счет , подорожніком .
показать весь комментарий
31.10.2021 04:36 Ответить
Вакцина ни фига не помогает
показать весь комментарий
31.10.2021 00:37 Ответить
а у розпал захворюваності може мати навіть зворотній ефект, але імунологів ніхто не хоче слухати.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:44 Ответить
молись!))
показать весь комментарий
31.10.2021 00:56 Ответить
Нифига пишеться РАЗОМ! Думка людини, яка настільки тупа, що не знає цього, не має нікого цікавити у цьому світі!
показать весь комментарий
31.10.2021 01:18 Ответить
Сусід те саме говорив . Вчора лікарі винесли його в целофановому кульку і віддали родичам .
показать весь комментарий
31.10.2021 04:43 Ответить
Вот и не колись. Тебе не надо.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:26 Ответить
Киев и область сколько 5 миллионов человек? И на них 10000 коек и 500 ИВЛ? Полпроцента заболевших нуждающихся в госпитализации от пяти миллионов кладёт на лопатки всю систему здравоохранения...
показать весь комментарий
31.10.2021 01:03 Ответить
Ты думаешь, Кличко готовился и разворачивал госпиталя, оборудовал больницы?
Все бабло украдено им и его подельниками
показать весь комментарий
31.10.2021 07:30 Ответить
ты думаешь в каких-то городах в мире больше коек на душу населения?)
показать весь комментарий
31.10.2021 11:53 Ответить
Одна процедура диализа крови снижает уровень цитокинового шторма на 25%. Один диализный аппарат в сутки может осуществить 8-10 процедур. О чем иудоглобализаторский цирк с массовой вакцинацией стада? О цифровом контроле.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:40 Ответить
vair-journal.com/jour/article/download/449/431
показать весь комментарий
31.10.2021 02:02 Ответить
о каком еще нах контроле? хотели бы чипы внедрять в стадо потребителей, так водопровод есть нефиг эта вакцинация?
показать весь комментарий
31.10.2021 02:13 Ответить
Речь идет о добровольной сдаче персональных данных в электронные базы данных.
показать весь комментарий
31.10.2021 02:32 Ответить
не смеши, мои паспортные данные вместе с номером телефона в поликлинике и так есть а других данных у меня шото не спрашивают
показать весь комментарий
31.10.2021 03:41 Ответить
Все твои биологические, психологические и социальные параметры уже обрабатываются алгоритмами нового мирового порядка.
показать весь комментарий
31.10.2021 03:41 Ответить
Твои данные и без того в десятках электронных баз. Ты слишком поздно всрался. Но ты не колись. Надо, чтобы о тебе появилась последняя запись в ЗАГСе.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:31 Ответить
Сдавай свои параметры в иудоглобализационную БД, чтобы следующий вирус не промахнулся мимо твоего кошелька.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:09 Ответить
Мне пофиг. Я рептилоид.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:10 Ответить
Утечка баз Гугл недавно была. То ли сотни миллионов, то ли миллиард учеток (без паролей) продавались на Даркнете. Украинские паспорта и коды (копии) в инете продают оптом по 10грн комплект. Поздно бояться, хотя и нужно.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:30 Ответить
Речь о том, что транснациональной иудоглобализаторской мафии даже не нужно взламывать базы данных. Они имеют своих агентов в креслах министров и глав спецслужб. Имеют массовую информацию об историях болезней и всех биопараметров от рождения и до ДНК. Имеют закрытые институты психо и биоинженерии со всеми производными в манипулирование обществами.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:41 Ответить
Правильно! Навтыкают чипов в мудрий нарид и будут управлять! Не колись! тебе не надо!
показать весь комментарий
31.10.2021 08:29 Ответить
Так кровь гонять через аппараты не витаминки есть. И лечение ковида препаратами тоже вредно. Потому важно не заболеть, или переболеть легко.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:14 Ответить
Достаточно вакцинировать 30% населения, групп риска. А если у кого осложнения, тех 3%-5% на пару процедур экстракорпоральной гемокоррекции. Зачем колоть детей и молодежь? Что это меняет? Зачем останавливать экономику? Кроме принуждения к электрономму концлагерю, который несет угрозы гораздо большего геноцида.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:25 Ответить
Ооо, прививки для 30% - это большие исследования, на миллионах проверено? Врачи почему-то говорят о 80% привитого или переболевшего населения. Крайняк 70. Тогда болеть будут, но мало и легко.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:27 Ответить
У конспирологов колокольня выше и горизонты рассматриваемого вопроса шире, чем в информационном пузыре врачей. Конспирология включает в себя мнение врачей, медицина не рассматривает вопросы теневой власти вообще.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:20 Ответить
Оскільки в лікарнях лежить 98% не вакцинованих , тож я взагалі ніякої проблеми не бачу . Влада всіх громадян забезпечила вакциною . Тож дальше - "какая разніца ?" . Нада просто пєрєстать лєчіть навакцинованих . Або хоча б просто перестати вносити їх в статистику . І ситуація різко покращиться . Все ж просто . Скоріш за все , природі перестала бути потрібна така фантастична кількість дібілів і вона включила механізми де-дібілізації на всю "катушку".
Нада просто піти і вакцинуватися . Слава Богу - вакцину влада закупила в достатній кількості для всіх .
показать весь комментарий
31.10.2021 04:03 Ответить
Да, и неплохо бы было "провакционировать" владельцев кислородных заводов и некоторых "безотвественных" лиц из правительства.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:43 Ответить
Мой знакомый вакцинировался и через недели три после второй дозы заразился ковидом. У него два дня была температура и где-то неделю кашель. На лекарства потратил меньше 80грн.
А антиваксерные долпоепы рассказывают, про вред вакцинации...
показать весь комментарий
31.10.2021 06:51 Ответить
Багато людей переносить даний вірус безсимптомно і до чого тут вакцинація?
показать весь комментарий
31.10.2021 07:11 Ответить
І Ваш пост свідчить про низьку ефективність вакцинації Вашого знайомого. Бо 2-3 тиждень після 2 дози, згідно з дослідженнями розробників вакцин, це час найбільш ефективного захисту отриманого від вакцинації.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:18 Ответить
Тяжесть болезни зависит от числа вирусных частиц.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:17 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 07:18 Ответить
очень интересный момент, поскольку Росстат дает общую картину смертности, но зная формулу ее составляющую, достаточно легко вычислить причину и главное - объем избыточной смертности. А это значит, что таким образом, представляется возможным сравнить то, насколько российские данные по короне в плане смертности не соответствуют действительности.
«Согласно Росстату, каждая пятая смерть в сентябре была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек - на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Итоговая цифра оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек».
В общем, по состоянию на конец октября, избыточная, ежедневная смертность в РФ, составляет - 3,75 человек в сутки. И как это легко понять, ничем другим, кроме КОВИД, пояснить это нельзя, но согласно официальной статистике, суточная смертность там хоть и является рекордной, но не превышает 1,16 тыс в сутки, что втрое меньше чем то, что можно вычислить по сводкам Росстата. И в общем, «двухсотый» он и есть - «двухсотый», но в данном случае возникает один вопрос, почему у нас до сих пор не перекрыта граница, которая произвела такую замечательную вакцину, что там все мрут как мухи?
показать весь комментарий
31.10.2021 09:50 Ответить
Российский Спутник чет работает, но паршиво видимо
показать весь комментарий
31.10.2021 10:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 