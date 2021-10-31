УКР
Україна перейшла на зимовий час

Україна перейшла на зимовий час

О 4.00, 31 жовтня, годинники в Україні перевели на годину назад.

Про це нагадує Цензор.НЕТ.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Стрілки переводять восени та навесні - в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.

Ще з 1981 року Україна двічі на рік змінює час. Наприкінці березня переходить на літній, а наприкінці жовтня – на зимовий. Але цього разу зимовий час може стати постійним.

Традицію переводити годинник у Європі запровадили після Першої світової війни. Метою була економія електроенергії.

Проблема пікових навантажень на електромережі у світі виникає через велику кількість побутових приладів. Переведення годинників створює багато незручностей залізничникам та авіадиспетчерам, які повинні постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів.

Зазначимо, що нинішній перехід на зимовий час в Україні може стати останнім у разі ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.

+20
Потрібно було залишити на літньому часі.
31.10.2021 08:16 Відповісти
+18
пора опредилиться с часовым поясом и перестать заниматься хренью...
31.10.2021 08:14 Відповісти
+16
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе
31.10.2021 09:05 Відповісти
Коментувати
пора опредилиться с часовым поясом и перестать заниматься хренью...
31.10.2021 08:14 Відповісти
продолжают гадить людям переводами стрелок с одной целью: очередная возможность тихо стебануться над населением
31.10.2021 08:29 Відповісти
Взагалі-то ми повернулися до стандартного часу.
31.10.2021 12:23 Відповісти
Хто Вам таке сказав? Країна велика.
31.10.2021 14:22 Відповісти
Я не буду розповідати про поділ на часові пояси. Гугл в поміч...
31.10.2021 15:28 Відповісти
Раніше просинався, як дебіл, о п'ятій, тепер, як повний дебіл, о четвертій...
01.11.2021 04:46 Відповісти
Ще юзівська влада казала що переводимо останній раз. Всі брешуть.
31.10.2021 08:14 Відповісти
так... ще минулоріч квакали... але ж жабам квакать як дурню з гори котитись )))
31.10.2021 09:07 Відповісти
Потрібно було залишити на літньому часі.
31.10.2021 08:16 Відповісти
Аргументы есть хоть какие то?
31.10.2021 15:41 Відповісти
тепер на годинку можна довше поспатки
31.10.2021 08:19 Відповісти
Ага,Але прийдеться на туж годинку Довше Працювати!😠
31.10.2021 09:47 Відповісти
а як же? робота не вовк в ліс не втіче,від роботи й коні дохнуть,ти робота нас не бійся ми тебе не тронем, і тд і тп..)
31.10.2021 09:56 Відповісти
какая к чёрту экономия если наоборот свет включать раньше?
31.10.2021 08:22 Відповісти
Зимой, еще в 9 будет темно и только светать начнет.
31.10.2021 09:51 Відповісти
В останню неділю жовтня українці можуть спати на годину довше завдяки програмі Президента "Велика година". Ура!
31.10.2021 08:26 Відповісти
А з понеділка працювати на годину більше!🤓. Ура? 🧐
31.10.2021 09:52 Відповісти
А цю годину в понеділок підкинув Порошенко!
31.10.2021 10:57 Відповісти
31.10.2021 17:08 Відповісти
Теперь во всех жилых домах будут включать свет на 1 час раньше.
Докажите мне, что это лучше.
31.10.2021 08:34 Відповісти
а зимой уже в 4 (16) - глухая ночь
31.10.2021 09:08 Відповісти
ахмєткін рад
31.10.2021 09:41 Відповісти
ну и что? если не переводить то утром в 7 будет глухая ночь.
в чём выигрыш?
31.10.2021 11:48 Відповісти
Зато утром в 6 утра СВЕТЛО
31.10.2021 11:30 Відповісти
Це з Вашого карману. А робиться все заради карманів підприємств.
31.10.2021 14:24 Відповісти
Скоты!!!!! Как же вы уже за долбали с вашими переводами! Время должно быть неизменно и жестко привязано к часовому поясу!!!! Не нравится вам что зимой раньше темнеет так перенесите время начала работ или не нравится что летом раньше солнце встает так снова таки перенесите время выпаса скота... но б-ть не трогайте поясное наше привычное время, не делайте нам нервы и не портите нам наше здоровье!!!!
31.10.2021 08:37 Відповісти
Балбес, а чем перенос времени начала работы отличается от перекручивания стрелок? Магия цифр влияет?
31.10.2021 11:26 Відповісти
Балбес, кроме работающих есть масса людей, которые не работают или работают по другому графику:
дети; пенсионеры; больные; работники фирм, магазинов, интернет-магазинов, работники индивидуального труда и творчества и т.д., которые жестко не привязаны ко времени; работники с\х, которые из покон веков были привязаны к природе - к солнцу и прочие и прочие.
Как-то еще из древних времен, из времен Гетманщины люди обходились без перевода стрелок.
Были здоровые, были урожаи, большие надои и т.д.
Пришел крупный бизнес. Начал считать свои барыши и ввел эксперименты над природой и людьми.
31.10.2021 12:47 Відповісти
Ну так выкинь телефон отключи интернет и вперьод у древние времена, там жеж хорошо, усе здоровые и стрелки не переводят
31.10.2021 14:06 Відповісти
если оставят зимнее, летом будет светать в 2 часа ночи
31.10.2021 08:41 Відповісти
Зимовий час -це і є реальний час. Його просто називають "зимовий".
31.10.2021 08:44 Відповісти
і що? як це протирічить тому, що я написав?

" - батарея холодна
- а я думаю червона!"
31.10.2021 08:47 Відповісти
А шо таке "реальний час"? А нереальный это какой?
31.10.2021 11:28 Відповісти
что бы начинать философский диспут нужно сначала определиться со значением терминов.
иначе диспут не получится.

так вот.
самое правильное время для данной точки на земной поверхности это "астрономическое время" это когда самая короткая тень от солнца в полдень. поскольку даже на расстоянии 50 км это время наступления полдня может уже меняться на незаметные нашему глазу доли процента, то на Международном конгрессе разделили земную поверхность на 24 пояса (потому что в сутках 24 часа, по одному часу на пояс) и время в данном поясе называется "поясным". Поясное время должно соответствовать астрономическому для точки, расположенной по средине часового пояса.

ФСЬО!!!!

Всё остальное это танцы с бубном вокруг костра.

Большинство людей активно обсуждающих 2 раза в год вопросы перевода времени и то, на каком из двух имеющих (летнее и зимнее) остаться, совершенно не разбираются в таком элементарнейшем вопросе как то в каком поясе мы живём, какое значение для нас сейчас имеет астрономическое время (оно тоже немножко меняется в течении года). Большинство людей живут по принципу "если палец указывает на небо то я смотрю только на палец" не понимая зачастую сам предмет обсуждения.
31.10.2021 12:03 Відповісти
Зимовий час - це для України справжній географічний і фізіологічний час. Рослини і тварини годинників не носять.
31.10.2021 08:43 Відповісти
а моему и без "ролекса" )))) по фиг - спит 23 часа (час - на пожрать (тут раз 4-5-6) и в лотке какаху отложить))))
31.10.2021 09:09 Відповісти
Ночная смена работала на час дольше?
31.10.2021 08:44 Відповісти
Представьте два варианта.
Разгар лета.

1) Смеркает в 21-00, светает в 02-00 (если остаться на зимнем времени).
2) Смеркает в 22-00, светает в 03-00 (летнее время).

Какой вариант адекватнее в условиях современной физиологии человека и человеческих отношений в обществе?
31.10.2021 08:50 Відповісти
Для Стефанчука перший. І тепер в нього немає жодних перешкод для втілення мрії.
То в країнах ЄС проходять адекватні ідеї, за які голосує більшість людей.
31.10.2021 09:05 Відповісти
А с чего ты взял, что физиология человека вообще зависит от часов? Физиологии человека вообще ПОФИГ какие цифры на приборе, когда всходит или заходит солнце. Это ты сам пытаешься сломать собственную физиологию, загоняя ее в рамки какой-то х@рни со стрелками(или цифрами).
31.10.2021 09:35 Відповісти
валера, не знаю, как тебе, но большинству людей привычно и здоровее спать в темноте, естественной темноте

не знаю, кто летом будет ложиться в 21 и вставать в 3 ("с солнцем", которое во всю светит в окно)
в этом плане вариант с летним временем более удобен
31.10.2021 09:40 Відповісти
Я просыпаюсь, когда хочу, и ложусь спать, когда хочу спать. Мне плевать, какие при этом цифры на часах. А ты загоняешь себя во власть какой-то левой железяки (или, скорее всего, пластмасски) и пытаешься по этому поводу философствовать
31.10.2021 09:49 Відповісти
"когда хочу"
это совершенно не значит, что это здорово (от слова "здоровье")

"Мне плевать, какие при этом цифры на часах"
а потом из-за этого "плевать" (на когда спать, что есть, сколько пить) больницы забиты
31.10.2021 09:50 Відповісти
Больницы забиты не потому, что люди просыпаются и ложатся спать по естественному солнечному циклу, а потому, что загоняют себя во власть ими же созданных железяк и ломают под них свою физиологию
31.10.2021 09:52 Відповісти
что ты мелешь абсолютное непонимание базовых вещей и сути процессов
31.10.2021 10:01 Відповісти
Хе-хе. Ты думаешь, что суть вещей зависит от положения стрелок твоих часов?
31.10.2021 10:05 Відповісти
я понял все с тобой
ты же из села
там норма ложиться с курами и с ними вставать)
все встало на свои места, прости, что не понял сразу
31.10.2021 10:03 Відповісти
Я понял - ты раб, тебя хозяин батогом выгоняет с нар на работу по ночам
31.10.2021 10:06 Відповісти
про рабство пишет существо, которое носит маску, потому что так "сказали"
31.10.2021 10:14 Відповісти
!!! Ты таки кацап
31.10.2021 10:17 Відповісти
ой ! нэ кажы ,кума ,биля сраци ноги товщи !! для удовлетворения интереса ВСЕХ украинцев необходими иметь ДВА часовых пояса
31.10.2021 15:31 Відповісти
Для удовлетворения интереса Украинцев нужно иметь устроенный быт. "Счастливые часов не наблюдают" (c)
31.10.2021 16:14 Відповісти
Что за бред, ни в зимнем ни в летнем времени не может в Украине начаться рассвет не то что в 2 часа, а даже в 4 утра. Минимальное время в районе 5 утра.
01.11.2021 22:47 Відповісти
ну-ну
чувак, я регулярно езжу на рыбалку) знаю, о чем пишу
01.11.2021 23:05 Відповісти
Да и зимой (в декабре, январе) нафига нужно, чтобы в 4 вечера уже была темень?
31.10.2021 08:51 Відповісти
Темени пофиг, что нарисовано на твоих часах
31.10.2021 09:50 Відповісти
Дядя, может ты живешь в вакууме, но большинство предпочитает общество себе подобных. Большинство людей, не относящихся к золотой молодежи, которой не надо работать, все равно когда колоться и бухать, живет по определенному рапорядку дня, который для удобства привязывают к часам. Что б можно было спланировать свои действия, назначить встречу, прийти в магазин и не поцеловать дверь в театр. Для этого часы у всех идут одинаково. Ты свои можешь выкинуть, остановить, засунуть себе в зад, но я тебя уверяю - это тебе ничего не даст. Просто на тебя будут смотреть как на идиота. Тебе придется согласиться, что сотни поколений до тебя, которые придумали и пользовались часами с единым для сообщества временем, не были идиотами. Но поскольку из двух индивидуумов, поступающих противоположно в одних и тех же условиях только один умный, а другой идиот, то у тебя есть пища для размышлений.
31.10.2021 11:40 Відповісти
Вот именно, что свободный человек САМ ПЛАНИРУЕТ свою жизнь, а не идет на поводу у пластмасски с цифрами
31.10.2021 11:44 Відповісти
Зелебобики, вас не должно ничего раздражать. Вы выбирали президента с целью поржать, вот и крутите свои часы каждый день. На ночное/дневное время, на осенне/зимнее, зимне/весеннее и т.д, Есть варианты перевода часов этак на 12, чтобы раньше Японии встретить Новый год, а потом крутить их, чтобы встречать с каждой страной. Когда бубочку будут судить за все, что он уже натворил и еще натворит, в день суда переведите часы на сутки вперед и скажите, что такого дня вообще нету.
31.10.2021 08:55 Відповісти
При сивочолом гетьмане такого то не было!!!!11111адинадин
01.11.2021 22:48 Відповісти
Крутят с часами, как цыган солнце. Кому это надо ни кто толком объяснить не может
31.10.2021 09:03 Відповісти
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе
31.10.2021 09:05 Відповісти
31.10.2021 09:32 Відповісти
Колишнього заощадження електроенергії тепер від переведення годинників нема - частка освітлення в споживанні електрики обвалилася. Тому скасовувати переведення годинників треба.

А от зафіксувати можна будь-який час. Звичайно, бажано спочатку опитати людей, і подумати заздалегідь до прийняття рішення, чи не доведеться потім здійснювати болючі зміни графіків роботи підприємств і транспорту для виправлення дурні.
31.10.2021 09:17 Відповісти
Як раз ахмєткіну вигідно, щоб вечорами раніше вмикали освітлення хтось вже викладав обрахунки за цим питанням
31.10.2021 09:35 Відповісти
Так не включай свет ночью - обмани Ахметова! Или у тебя свет включается по часам, а не по естественной надобности?
31.10.2021 09:51 Відповісти
отбитый, ты не понимаешь элементарной причинно следственной связи
потеряйся
31.10.2021 09:52 Відповісти
Понимаю - ты тупо пялишься в часы, и как только "шесть часов" (условно), врубаешь освещение. Ты б хоть в окошко выглянул перед этим
31.10.2021 09:54 Відповісти
в окошке зимой в 16-00 темно, амеба
а в середине лета в 21-00 будет, если остаться на зимнем

у тебя проблемы с усвоением элементарных вещей
потому ты думаешь, что если в 2020м в 16-00 зимой было темно, то в 2021 это может каким-то чудом кардинально измениться
31.10.2021 10:00 Відповісти
И зимой и летом будет светло и темно тогда, когда взойдет или зайдет солнце, и пофиг, что будет нарисовано на твоих часах. Ты можешь крутить свои часы хоть до вср@чки, но ты не сможешь изменить момент восхода, или заката солнца
31.10.2021 10:02 Відповісти
да зачем МНЕ крутить часы, идиот? крутят часы чиновники
ты что вообще упоролся в хлам?
31.10.2021 10:04 Відповісти
Зачем ты в них тогда вообще смотришь? Живи как люди - свободно!
31.10.2021 10:06 Відповісти
у тебя странное, далекое от моего понимания понятие слова "свобода"
31.10.2021 10:14 Відповісти
А для твоего понимания "Свобода - это рабство? Война - это мир? Незнание - это сила?" (с)
31.10.2021 10:16 Відповісти
Та воно "шльопнуте".
31.10.2021 14:31 Відповісти
В московии тоже с развала совка ввели астрономическое время (отменили декретное время, введённое ещё царём по кличке Ленин). Но мучались недолго - через пару лет снова ввели и стали жить по летнему времени с переводом часов каждые полгода.
А несколько лет назад перестали переводить часы и остались на летнем времени.
31.10.2021 09:29 Відповісти
лайфхак.
для тех,кому впадлу стрелки переводить

31.10.2021 10:13 Відповісти
Мне похер на ваши страдания от перехода. Мои часы, телефон и ноут сами перешли на нужное время. Зато я не волнуюсь над тем какая у нас разница с Берлином, Лиссабоном или Ригой, а сколько часов сейчас у свинособак - мне наплевать
31.10.2021 10:56 Відповісти
Сегодня у всех католиков веселый праздник ХЭЛЛОУВИН

31.10.2021 11:01 Відповісти
У протестутов тоже.
31.10.2021 13:51 Відповісти
Я вже навіть не сподіваюсь, що ми коли-небудь залишимось на літньому часі. Якщо стрілки переводять - це комусь дуже-дуже потрібно. Нехай цей хтось вдавиться.
31.10.2021 11:12 Відповісти
Летнее, зимнее, да хоть по середине - остановитесь на каком-нибудь одном и перестаньте вертеть стрелками!!
31.10.2021 12:08 Відповісти
Взагалі не розумію, чого усім так не подобається зміна часу. Це всього одна година для коректування робочого часу під світлу частину дня. Проблем ніяких. Тим паче це роблять на вихідних. Але ж є категорія людей, котрим просто треба "папиз...ть" - "задалбали этим преводом часов... вакцинация вредная... вода уже не такая мокрая... ".
31.10.2021 12:32 Відповісти
Им бы просто по₽₽#деть, на самом деле.
01.11.2021 22:50 Відповісти
Не Украина решает, переводить время или нет.Время переводит вся Европа.
31.10.2021 14:11 Відповісти
Каждая страна даже внутри ЕC решает самостоятельно, что делать с часами.
31.10.2021 17:32 Відповісти
тогда уже пусть весной вперед не переводят..полдень должен быть половина дня, а полночь полночи...6 часов вечера это уже 6 часов вечера, а не "добрый день"...
01.11.2021 23:24 Відповісти
 
 