Україна перейшла на зимовий час

О 4.00, 31 жовтня, годинники в Україні перевели на годину назад.

Про це нагадує Цензор.НЕТ.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Стрілки переводять восени та навесні - в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.

Ще з 1981 року Україна двічі на рік змінює час. Наприкінці березня переходить на літній, а наприкінці жовтня – на зимовий. Але цього разу зимовий час може стати постійним.

Традицію переводити годинник у Європі запровадили після Першої світової війни. Метою була економія електроенергії.

Проблема пікових навантажень на електромережі у світі виникає через велику кількість побутових приладів. Переведення годинників створює багато незручностей залізничникам та авіадиспетчерам, які повинні постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів.

Зазначимо, що нинішній перехід на зимовий час в Україні може стати останнім у разі ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.

