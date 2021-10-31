Україна перейшла на зимовий час
О 4.00, 31 жовтня, годинники в Україні перевели на годину назад.
Про це нагадує Цензор.НЕТ.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Стрілки переводять восени та навесні - в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.
Ще з 1981 року Україна двічі на рік змінює час. Наприкінці березня переходить на літній, а наприкінці жовтня – на зимовий. Але цього разу зимовий час може стати постійним.
Традицію переводити годинник у Європі запровадили після Першої світової війни. Метою була економія електроенергії.
Проблема пікових навантажень на електромережі у світі виникає через велику кількість побутових приладів. Переведення годинників створює багато незручностей залізничникам та авіадиспетчерам, які повинні постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів.
Зазначимо, що нинішній перехід на зимовий час в Україні може стати останнім у разі ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.
Докажите мне, что это лучше.
в чём выигрыш?
дети; пенсионеры; больные; работники фирм, магазинов, интернет-магазинов, работники индивидуального труда и творчества и т.д., которые жестко не привязаны ко времени; работники с\х, которые из покон веков были привязаны к природе - к солнцу и прочие и прочие.
Как-то еще из древних времен, из времен Гетманщины люди обходились без перевода стрелок.
Были здоровые, были урожаи, большие надои и т.д.
Пришел крупный бизнес. Начал считать свои барыши и ввел эксперименты над природой и людьми.
" - батарея холодна
- а я думаю червона!"
иначе диспут не получится.
так вот.
самое правильное время для данной точки на земной поверхности это "астрономическое время" это когда самая короткая тень от солнца в полдень. поскольку даже на расстоянии 50 км это время наступления полдня может уже меняться на незаметные нашему глазу доли процента, то на Международном конгрессе разделили земную поверхность на 24 пояса (потому что в сутках 24 часа, по одному часу на пояс) и время в данном поясе называется "поясным". Поясное время должно соответствовать астрономическому для точки, расположенной по средине часового пояса.
ФСЬО!!!!
Всё остальное это танцы с бубном вокруг костра.
Большинство людей активно обсуждающих 2 раза в год вопросы перевода времени и то, на каком из двух имеющих (летнее и зимнее) остаться, совершенно не разбираются в таком элементарнейшем вопросе как то в каком поясе мы живём, какое значение для нас сейчас имеет астрономическое время (оно тоже немножко меняется в течении года). Большинство людей живут по принципу "если палец указывает на небо то я смотрю только на палец" не понимая зачастую сам предмет обсуждения.
Разгар лета.
1) Смеркает в 21-00, светает в 02-00 (если остаться на зимнем времени).
2) Смеркает в 22-00, светает в 03-00 (летнее время).
Какой вариант адекватнее в условиях современной физиологии человека и человеческих отношений в обществе?
То в країнах ЄС проходять адекватні ідеї, за які голосує більшість людей.
не знаю, кто летом будет ложиться в 21 и вставать в 3 ("с солнцем", которое во всю светит в окно)
в этом плане вариант с летним временем более удобен
это совершенно не значит, что это здорово (от слова "здоровье")
"Мне плевать, какие при этом цифры на часах"
а потом из-за этого "плевать" (на когда спать, что есть, сколько пить) больницы забиты
ты же из села
там норма ложиться с курами и с ними вставать)
все встало на свои места, прости, что не понял сразу
чувак, я регулярно езжу на рыбалку) знаю, о чем пишу
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе
А от зафіксувати можна будь-який час. Звичайно, бажано спочатку опитати людей, і подумати заздалегідь до прийняття рішення, чи не доведеться потім здійснювати болючі зміни графіків роботи підприємств і транспорту для виправлення дурні.
потеряйся
а в середине лета в 21-00 будет, если остаться на зимнем
у тебя проблемы с усвоением элементарных вещей
потому ты думаешь, что если в 2020м в 16-00 зимой было темно, то в 2021 это может каким-то чудом кардинально измениться
ты что вообще упоролся в хлам?
А несколько лет назад перестали переводить часы и остались на летнем времени.
для тех,кому впадлу стрелки переводить