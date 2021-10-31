Украина перешла на зимнее время

В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стрелки передвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Еще с 1981 года Украина дважды в год сменяет время. В конце марта переходит на летний, а в конце октября - на зимний. Но на этот раз зимнее время может стать неизменным.

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Целью была экономия электроэнергии.

Проблема пиковых нагрузок на электросети в современном мире возникает из-за большого количества бытовых приборов. Перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.

Отметим, что нынешний переход на зимнее время в Украине может стать последним, в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.

