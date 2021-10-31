РУС
Украина перешла на зимнее время

Украина перешла на зимнее время

В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стрелки передвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Еще с 1981 года Украина дважды в год сменяет время. В конце марта переходит на летний, а в конце октября - на зимний. Но на этот раз зимнее время может стать неизменным.

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Целью была экономия электроэнергии.

Проблема пиковых нагрузок на электросети в современном мире возникает из-за большого количества бытовых приборов. Перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.

Отметим, что нынешний переход на зимнее время в Украине может стать последним, в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.

Топ комментарии
+20
Потрібно було залишити на літньому часі.
31.10.2021 08:16 Ответить
+18
пора опредилиться с часовым поясом и перестать заниматься хренью...
31.10.2021 08:14 Ответить
+16
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе
31.10.2021 09:05 Ответить
пора опредилиться с часовым поясом и перестать заниматься хренью...
31.10.2021 08:14 Ответить
продолжают гадить людям переводами стрелок с одной целью: очередная возможность тихо стебануться над населением
31.10.2021 08:29 Ответить
Взагалі-то ми повернулися до стандартного часу.
31.10.2021 12:23 Ответить
Хто Вам таке сказав? Країна велика.
31.10.2021 14:22 Ответить
Я не буду розповідати про поділ на часові пояси. Гугл в поміч...
31.10.2021 15:28 Ответить
Раніше просинався, як дебіл, о п'ятій, тепер, як повний дебіл, о четвертій...
01.11.2021 04:46 Ответить
Ще юзівська влада казала що переводимо останній раз. Всі брешуть.
31.10.2021 08:14 Ответить
так... ще минулоріч квакали... але ж жабам квакать як дурню з гори котитись )))
31.10.2021 09:07 Ответить
Потрібно було залишити на літньому часі.
31.10.2021 08:16 Ответить
Аргументы есть хоть какие то?
31.10.2021 15:41 Ответить
тепер на годинку можна довше поспатки
31.10.2021 08:19 Ответить
Ага,Але прийдеться на туж годинку Довше Працювати!😠
31.10.2021 09:47 Ответить
а як же? робота не вовк в ліс не втіче,від роботи й коні дохнуть,ти робота нас не бійся ми тебе не тронем, і тд і тп..)
31.10.2021 09:56 Ответить
какая к чёрту экономия если наоборот свет включать раньше?
31.10.2021 08:22 Ответить
Зимой, еще в 9 будет темно и только светать начнет.
31.10.2021 09:51 Ответить
В останню неділю жовтня українці можуть спати на годину довше завдяки програмі Президента "Велика година". Ура!
31.10.2021 08:26 Ответить
А з понеділка працювати на годину більше!🤓. Ура? 🧐
31.10.2021 09:52 Ответить
А цю годину в понеділок підкинув Порошенко!
31.10.2021 10:57 Ответить
31.10.2021 17:08 Ответить
Теперь во всех жилых домах будут включать свет на 1 час раньше.
Докажите мне, что это лучше.
31.10.2021 08:34 Ответить
а зимой уже в 4 (16) - глухая ночь
31.10.2021 09:08 Ответить
ахмєткін рад
31.10.2021 09:41 Ответить
ну и что? если не переводить то утром в 7 будет глухая ночь.
в чём выигрыш?
31.10.2021 11:48 Ответить
Зато утром в 6 утра СВЕТЛО
31.10.2021 11:30 Ответить
Це з Вашого карману. А робиться все заради карманів підприємств.
31.10.2021 14:24 Ответить
Скоты!!!!! Как же вы уже за долбали с вашими переводами! Время должно быть неизменно и жестко привязано к часовому поясу!!!! Не нравится вам что зимой раньше темнеет так перенесите время начала работ или не нравится что летом раньше солнце встает так снова таки перенесите время выпаса скота... но б-ть не трогайте поясное наше привычное время, не делайте нам нервы и не портите нам наше здоровье!!!!
31.10.2021 08:37 Ответить
Балбес, а чем перенос времени начала работы отличается от перекручивания стрелок? Магия цифр влияет?
31.10.2021 11:26 Ответить
Балбес, кроме работающих есть масса людей, которые не работают или работают по другому графику:
дети; пенсионеры; больные; работники фирм, магазинов, интернет-магазинов, работники индивидуального труда и творчества и т.д., которые жестко не привязаны ко времени; работники с\х, которые из покон веков были привязаны к природе - к солнцу и прочие и прочие.
Как-то еще из древних времен, из времен Гетманщины люди обходились без перевода стрелок.
Были здоровые, были урожаи, большие надои и т.д.
Пришел крупный бизнес. Начал считать свои барыши и ввел эксперименты над природой и людьми.
31.10.2021 12:47 Ответить
Ну так выкинь телефон отключи интернет и вперьод у древние времена, там жеж хорошо, усе здоровые и стрелки не переводят
31.10.2021 14:06 Ответить
если оставят зимнее, летом будет светать в 2 часа ночи
31.10.2021 08:41 Ответить
Зимовий час -це і є реальний час. Його просто називають "зимовий".
31.10.2021 08:44 Ответить
і що? як це протирічить тому, що я написав?

" - батарея холодна
- а я думаю червона!"
31.10.2021 08:47 Ответить
А шо таке "реальний час"? А нереальный это какой?
31.10.2021 11:28 Ответить
что бы начинать философский диспут нужно сначала определиться со значением терминов.
иначе диспут не получится.

так вот.
самое правильное время для данной точки на земной поверхности это "астрономическое время" это когда самая короткая тень от солнца в полдень. поскольку даже на расстоянии 50 км это время наступления полдня может уже меняться на незаметные нашему глазу доли процента, то на Международном конгрессе разделили земную поверхность на 24 пояса (потому что в сутках 24 часа, по одному часу на пояс) и время в данном поясе называется "поясным". Поясное время должно соответствовать астрономическому для точки, расположенной по средине часового пояса.

ФСЬО!!!!

Всё остальное это танцы с бубном вокруг костра.

Большинство людей активно обсуждающих 2 раза в год вопросы перевода времени и то, на каком из двух имеющих (летнее и зимнее) остаться, совершенно не разбираются в таком элементарнейшем вопросе как то в каком поясе мы живём, какое значение для нас сейчас имеет астрономическое время (оно тоже немножко меняется в течении года). Большинство людей живут по принципу "если палец указывает на небо то я смотрю только на палец" не понимая зачастую сам предмет обсуждения.
31.10.2021 12:03 Ответить
Зимовий час - це для України справжній географічний і фізіологічний час. Рослини і тварини годинників не носять.
31.10.2021 08:43 Ответить
а моему и без "ролекса" )))) по фиг - спит 23 часа (час - на пожрать (тут раз 4-5-6) и в лотке какаху отложить))))
31.10.2021 09:09 Ответить
Ночная смена работала на час дольше?
31.10.2021 08:44 Ответить
Представьте два варианта.
Разгар лета.

1) Смеркает в 21-00, светает в 02-00 (если остаться на зимнем времени).
2) Смеркает в 22-00, светает в 03-00 (летнее время).

Какой вариант адекватнее в условиях современной физиологии человека и человеческих отношений в обществе?
31.10.2021 08:50 Ответить
Для Стефанчука перший. І тепер в нього немає жодних перешкод для втілення мрії.
То в країнах ЄС проходять адекватні ідеї, за які голосує більшість людей.
31.10.2021 09:05 Ответить
А с чего ты взял, что физиология человека вообще зависит от часов? Физиологии человека вообще ПОФИГ какие цифры на приборе, когда всходит или заходит солнце. Это ты сам пытаешься сломать собственную физиологию, загоняя ее в рамки какой-то х@рни со стрелками(или цифрами).
31.10.2021 09:35 Ответить
валера, не знаю, как тебе, но большинству людей привычно и здоровее спать в темноте, естественной темноте

не знаю, кто летом будет ложиться в 21 и вставать в 3 ("с солнцем", которое во всю светит в окно)
в этом плане вариант с летним временем более удобен
31.10.2021 09:40 Ответить
Я просыпаюсь, когда хочу, и ложусь спать, когда хочу спать. Мне плевать, какие при этом цифры на часах. А ты загоняешь себя во власть какой-то левой железяки (или, скорее всего, пластмасски) и пытаешься по этому поводу философствовать
31.10.2021 09:49 Ответить
"когда хочу"
это совершенно не значит, что это здорово (от слова "здоровье")

"Мне плевать, какие при этом цифры на часах"
а потом из-за этого "плевать" (на когда спать, что есть, сколько пить) больницы забиты
31.10.2021 09:50 Ответить
Больницы забиты не потому, что люди просыпаются и ложатся спать по естественному солнечному циклу, а потому, что загоняют себя во власть ими же созданных железяк и ломают под них свою физиологию
31.10.2021 09:52 Ответить
что ты мелешь абсолютное непонимание базовых вещей и сути процессов
31.10.2021 10:01 Ответить
Хе-хе. Ты думаешь, что суть вещей зависит от положения стрелок твоих часов?
31.10.2021 10:05 Ответить
я понял все с тобой
ты же из села
там норма ложиться с курами и с ними вставать)
все встало на свои места, прости, что не понял сразу
31.10.2021 10:03 Ответить
Я понял - ты раб, тебя хозяин батогом выгоняет с нар на работу по ночам
31.10.2021 10:06 Ответить
про рабство пишет существо, которое носит маску, потому что так "сказали"
31.10.2021 10:14 Ответить
!!! Ты таки кацап
31.10.2021 10:17 Ответить
ой ! нэ кажы ,кума ,биля сраци ноги товщи !! для удовлетворения интереса ВСЕХ украинцев необходими иметь ДВА часовых пояса
31.10.2021 15:31 Ответить
Для удовлетворения интереса Украинцев нужно иметь устроенный быт. "Счастливые часов не наблюдают" (c)
31.10.2021 16:14 Ответить
Что за бред, ни в зимнем ни в летнем времени не может в Украине начаться рассвет не то что в 2 часа, а даже в 4 утра. Минимальное время в районе 5 утра.
01.11.2021 22:47 Ответить
ну-ну
чувак, я регулярно езжу на рыбалку) знаю, о чем пишу
01.11.2021 23:05 Ответить
Да и зимой (в декабре, январе) нафига нужно, чтобы в 4 вечера уже была темень?
31.10.2021 08:51 Ответить
Темени пофиг, что нарисовано на твоих часах
31.10.2021 09:50 Ответить
Дядя, может ты живешь в вакууме, но большинство предпочитает общество себе подобных. Большинство людей, не относящихся к золотой молодежи, которой не надо работать, все равно когда колоться и бухать, живет по определенному рапорядку дня, который для удобства привязывают к часам. Что б можно было спланировать свои действия, назначить встречу, прийти в магазин и не поцеловать дверь в театр. Для этого часы у всех идут одинаково. Ты свои можешь выкинуть, остановить, засунуть себе в зад, но я тебя уверяю - это тебе ничего не даст. Просто на тебя будут смотреть как на идиота. Тебе придется согласиться, что сотни поколений до тебя, которые придумали и пользовались часами с единым для сообщества временем, не были идиотами. Но поскольку из двух индивидуумов, поступающих противоположно в одних и тех же условиях только один умный, а другой идиот, то у тебя есть пища для размышлений.
31.10.2021 11:40 Ответить
Вот именно, что свободный человек САМ ПЛАНИРУЕТ свою жизнь, а не идет на поводу у пластмасски с цифрами
31.10.2021 11:44 Ответить
Зелебобики, вас не должно ничего раздражать. Вы выбирали президента с целью поржать, вот и крутите свои часы каждый день. На ночное/дневное время, на осенне/зимнее, зимне/весеннее и т.д, Есть варианты перевода часов этак на 12, чтобы раньше Японии встретить Новый год, а потом крутить их, чтобы встречать с каждой страной. Когда бубочку будут судить за все, что он уже натворил и еще натворит, в день суда переведите часы на сутки вперед и скажите, что такого дня вообще нету.
31.10.2021 08:55 Ответить
При сивочолом гетьмане такого то не было!!!!11111адинадин
01.11.2021 22:48 Ответить
Крутят с часами, как цыган солнце. Кому это надо ни кто толком объяснить не может
31.10.2021 09:03 Ответить
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе
31.10.2021 09:05 Ответить
31.10.2021 09:32 Ответить
Колишнього заощадження електроенергії тепер від переведення годинників нема - частка освітлення в споживанні електрики обвалилася. Тому скасовувати переведення годинників треба.

А от зафіксувати можна будь-який час. Звичайно, бажано спочатку опитати людей, і подумати заздалегідь до прийняття рішення, чи не доведеться потім здійснювати болючі зміни графіків роботи підприємств і транспорту для виправлення дурні.
31.10.2021 09:17 Ответить
Як раз ахмєткіну вигідно, щоб вечорами раніше вмикали освітлення хтось вже викладав обрахунки за цим питанням
31.10.2021 09:35 Ответить
Так не включай свет ночью - обмани Ахметова! Или у тебя свет включается по часам, а не по естественной надобности?
31.10.2021 09:51 Ответить
отбитый, ты не понимаешь элементарной причинно следственной связи
потеряйся
31.10.2021 09:52 Ответить
Понимаю - ты тупо пялишься в часы, и как только "шесть часов" (условно), врубаешь освещение. Ты б хоть в окошко выглянул перед этим
31.10.2021 09:54 Ответить
в окошке зимой в 16-00 темно, амеба
а в середине лета в 21-00 будет, если остаться на зимнем

у тебя проблемы с усвоением элементарных вещей
потому ты думаешь, что если в 2020м в 16-00 зимой было темно, то в 2021 это может каким-то чудом кардинально измениться
31.10.2021 10:00 Ответить
И зимой и летом будет светло и темно тогда, когда взойдет или зайдет солнце, и пофиг, что будет нарисовано на твоих часах. Ты можешь крутить свои часы хоть до вср@чки, но ты не сможешь изменить момент восхода, или заката солнца
31.10.2021 10:02 Ответить
да зачем МНЕ крутить часы, идиот? крутят часы чиновники
ты что вообще упоролся в хлам?
31.10.2021 10:04 Ответить
Зачем ты в них тогда вообще смотришь? Живи как люди - свободно!
31.10.2021 10:06 Ответить
у тебя странное, далекое от моего понимания понятие слова "свобода"
31.10.2021 10:14 Ответить
А для твоего понимания "Свобода - это рабство? Война - это мир? Незнание - это сила?" (с)
31.10.2021 10:16 Ответить
Та воно "шльопнуте".
31.10.2021 14:31 Ответить
В московии тоже с развала совка ввели астрономическое время (отменили декретное время, введённое ещё царём по кличке Ленин). Но мучались недолго - через пару лет снова ввели и стали жить по летнему времени с переводом часов каждые полгода.
А несколько лет назад перестали переводить часы и остались на летнем времени.
31.10.2021 09:29 Ответить
лайфхак.
для тех,кому впадлу стрелки переводить

31.10.2021 10:13 Ответить
Мне похер на ваши страдания от перехода. Мои часы, телефон и ноут сами перешли на нужное время. Зато я не волнуюсь над тем какая у нас разница с Берлином, Лиссабоном или Ригой, а сколько часов сейчас у свинособак - мне наплевать
31.10.2021 10:56 Ответить
Сегодня у всех католиков веселый праздник ХЭЛЛОУВИН

31.10.2021 11:01 Ответить
У протестутов тоже.
31.10.2021 13:51 Ответить
Я вже навіть не сподіваюсь, що ми коли-небудь залишимось на літньому часі. Якщо стрілки переводять - це комусь дуже-дуже потрібно. Нехай цей хтось вдавиться.
31.10.2021 11:12 Ответить
Летнее, зимнее, да хоть по середине - остановитесь на каком-нибудь одном и перестаньте вертеть стрелками!!
31.10.2021 12:08 Ответить
Взагалі не розумію, чого усім так не подобається зміна часу. Це всього одна година для коректування робочого часу під світлу частину дня. Проблем ніяких. Тим паче це роблять на вихідних. Але ж є категорія людей, котрим просто треба "папиз...ть" - "задалбали этим преводом часов... вакцинация вредная... вода уже не такая мокрая... ".
31.10.2021 12:32 Ответить
Им бы просто по₽₽#деть, на самом деле.
01.11.2021 22:50 Ответить
Не Украина решает, переводить время или нет.Время переводит вся Европа.
31.10.2021 14:11 Ответить
Каждая страна даже внутри ЕC решает самостоятельно, что делать с часами.
31.10.2021 17:32 Ответить
тогда уже пусть весной вперед не переводят..полдень должен быть половина дня, а полночь полночи...6 часов вечера это уже 6 часов вечера, а не "добрый день"...
01.11.2021 23:24 Ответить
 
 