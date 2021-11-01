Набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, - Нацполіція

В Україні з 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху: з'являться нові дорожні знаки та розмітка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та свідчать зміни у ПДР.

До трьох типів доріг – міжнародних, національних, регіональних – запроваджують четвертий тип: територіальні дороги. На знаках їх позначать літерою "Т" із номером дороги.

Нові дорожні знаки

З'являться такі знаки:

житлова зона;

пішохідна доріжка;

початок населеного пункту та його закінчення;

напрями повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції;

місце для заряджання електромобілів;

платна дорога та її кінець;

острівець безпеки;

діагональний пішохідний перехід тощо.

Нова дорожня розмітка

Вводять нову розмітку для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг та наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами із території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць для паркування вздовж доріг тощо.

До вертикальної розмітки, що діє, додається нова: жовто-червона - використовується на ділянках концентрації ДТП і коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспорту по висоті.





Відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг залишається такою самою, як і була.

Крім того, набувають чинності зміни, пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та людей з порушенням зору. Раніше в ПДР використовували термін "сліпі пішоходи", тепер на знаках та табличках до них з'явиться термін "пішоходи з порушенням зору".

Також з'являється визначення велосипедної доріжки та велосипедної смуги. У змінах вказали права та обов'язки велосипедистів, які регламентують, як вони мають діяти під час руху.

