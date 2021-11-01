Набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, - Нацполіція
В Україні з 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху: з'являться нові дорожні знаки та розмітка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та свідчать зміни у ПДР.
До трьох типів доріг – міжнародних, національних, регіональних – запроваджують четвертий тип: територіальні дороги. На знаках їх позначать літерою "Т" із номером дороги.
Нові дорожні знаки
З'являться такі знаки:
житлова зона;
пішохідна доріжка;
початок населеного пункту та його закінчення;
напрями повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки;
заборона руху транспортних засобів;
автозаправні/електрозарядні станції;
місце для заряджання електромобілів;
платна дорога та її кінець;
острівець безпеки;
діагональний пішохідний перехід тощо.
Нова дорожня розмітка
Вводять нову розмітку для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг та наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами із території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць для паркування вздовж доріг тощо.
До вертикальної розмітки, що діє, додається нова: жовто-червона - використовується на ділянках концентрації ДТП і коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспорту по висоті.
Відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг залишається такою самою, як і була.
Крім того, набувають чинності зміни, пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та людей з порушенням зору. Раніше в ПДР використовували термін "сліпі пішоходи", тепер на знаках та табличках до них з'явиться термін "пішоходи з порушенням зору".
Також з'являється визначення велосипедної доріжки та велосипедної смуги. У змінах вказали права та обов'язки велосипедистів, які регламентують, як вони мають діяти під час руху.
