Набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, - Нацполіція

В Україні з 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху: з'являться нові дорожні знаки та розмітка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та свідчать зміни у ПДР.

До трьох типів доріг – міжнародних, національних, регіональних – запроваджують четвертий тип: територіальні дороги. На знаках їх позначать літерою "Т" із номером дороги.

Нові дорожні знаки

З'являться такі знаки:

житлова зона;
пішохідна доріжка;
початок населеного пункту та його закінчення;
напрями повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки;
заборона руху транспортних засобів;
автозаправні/електрозарядні станції;
місце для заряджання електромобілів;
платна дорога та її кінець;
острівець безпеки;
діагональний пішохідний перехід тощо.

Нова дорожня розмітка

Вводять нову розмітку для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг та наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами із території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць для паркування вздовж доріг тощо.

До вертикальної розмітки, що діє, додається нова: жовто-червона - використовується на ділянках концентрації ДТП і коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспорту по висоті.


Відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг залишається такою самою, як і була.

Крім того, набувають чинності зміни, пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та людей з порушенням зору. Раніше в ПДР використовували термін "сліпі пішоходи", тепер на знаках та табличках до них з'явиться термін "пішоходи з порушенням зору".

Також з'являється визначення велосипедної доріжки та велосипедної смуги. У змінах вказали права та обов'язки велосипедистів, які регламентують, як вони мають діяти під час руху.

Топ коментарі
+21
Самый главный знак - платная дорога
31.10.2021 12:16 Відповісти
+11
А где знак "73% - зелёный алень на дороге!" ???
31.10.2021 13:02 Відповісти
+10
Вообще то знак 5.1 означает магистраль.. следовательно новый знак 5.82.1 должен называться платная магистраль.... а не платная дорога...
31.10.2021 12:27 Відповісти
Самый главный знак - платная дорога
31.10.2021 12:16 Відповісти
ось вам за ков1дн1 гроши - велике зел1не будивницьтво
31.10.2021 12:56 Відповісти
реконструкция дорог это программа правительства 2017-2022 т.е. в 22 году "велике будивныцтво" закончится.
31.10.2021 13:36 Відповісти
якщо, дорожнє покриття від "народження" Зе!білами, смолянисто-чорного кольору- то жодні знаки не компенсують її злиття з темрявою, особливо а мокру пору року.
31.10.2021 12:21 Відповісти
Вообще то знак 5.1 означает магистраль.. следовательно новый знак 5.82.1 должен называться платная магистраль.... а не платная дорога...
31.10.2021 12:27 Відповісти
Давайте ещё знаков.
А то их ещё даже тысячи нет.
31.10.2021 12:32 Відповісти
Первый знак очень четко описывает ситуацию в стране. Осторожно, Жопа!
31.10.2021 12:41 Відповісти
"От тепер заживемо!"
31.10.2021 12:44 Відповісти
задрали знаками, скоро институт надо заканчивать по знакам
31.10.2021 13:00 Відповісти
Я когда-то давно перед армией учился на водилу в ТСОУ, и как раз должны были ввести новые украинские правила (на тот момент ездили ещё по советским), и вот приносит препод новую книжечку ПДД, полистал, а потом говорит, - Бл*дь, объясните мне кто-нибудь, что это за знак такой, посередине квадрат, по углам четыре туалетных очка и пишет "визначні місця"!

Я так до сих пор и не понял, чем руководствовались, когда создавали сие чудо.))
31.10.2021 13:56 Відповісти
А где знак "73% - зелёный алень на дороге!" ???
31.10.2021 13:02 Відповісти
Над шефиром
31.10.2021 14:05 Відповісти
у нас уже год как висят некоторые знаки с перечня "новых"...
31.10.2021 13:37 Відповісти
Головне що є платна дорога)))))
31.10.2021 20:52 Відповісти
Я, возможно, чего-то недопонимаю, но, какое отношение к ПДД имеет знак 5.81.3?
31.10.2021 21:42 Відповісти
Для автомобильных туннелей, видимо, предусмотрели. Вот только где у нас такие туннели, у которых есть аварийные эвакуационные выходы?
01.11.2021 11:02 Відповісти
А де найголовніший пункт ПДД - "усім членам партії "СН" та президенту можна переходити дорогу на червоне світло"??!
01.11.2021 10:59 Відповісти
Закінчиться велике будівництво і почнеться велике здирництво
01.11.2021 11:30 Відповісти
Очередная имитация работы.
Какой смысл во всех этих изменениях/дополнениях, если ПДД нарушают все кому не лень, т.к. полная безнаказанность из за полной импотенции полиции.
Движение на дорогах, ДТП, ПДД и пр. - государство не интересуют! Государство интересует только зарабатывания бабла, путем установки камер автоматической фиксации скорости где только возможно. А полицию интересуют только ночные джекпоты по обилечиванию пьяных за рулем. Я не нахожу другого объяснения почему их по ночам в городе в 2 раза больше чем днем.
01.11.2021 13:17 Відповісти
мусора мрази ... платная дорога по ворованной земле это чудесно ...
почему мразей не волнуют ямы на дорогах ? где провадження ?
13.11.2021 09:03 Відповісти
 
 