Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, - Нацполиция

В Украине с 1 ноября вступили в силу изменения в правила дорожного движения: появились новые дорожные знаки и разметка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел и свидетельствуют изменения в ПДД.

К трем типам дорог — международным, национальным, региональным — вводится четвертый тип: территориальные дороги. На знаках их обозначат буквой "Т" с номером дороги.

Новые дорожные знаки

Появились следующие знаки:

жилая зона;
пешеходная дорожка;
начало населенного пункта и его окончание;
направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;
запрещение движения транспортных средств;
автозаправочные/электрозарядные станции;
место для зарядки электромобилей;
платная дорога и ее конец;
островок безопасности;
диагональный пешеходный переход и т.д.

Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, - Нацполиция 01

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке добавляется  новая: желто-красная — используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.


Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, - Нацполиция 02

Ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, как и была.

Кроме того, вступают в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. Ранее в ПДД использовался термин "слепые пешеходы", теперь на знаках и табличках к ним появится термин "пешеходы с нарушением зрения".

Также появляется определение велосипедной дорожки и велосипедной полосы. В изменениях указали права и обязанности велосипедистов, регламентирующие, как они должны действовать во время движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД. ФОТО

