Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, - Нацполиция
В Украине с 1 ноября вступили в силу изменения в правила дорожного движения: появились новые дорожные знаки и разметка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел и свидетельствуют изменения в ПДД.
К трем типам дорог — международным, национальным, региональным — вводится четвертый тип: территориальные дороги. На знаках их обозначат буквой "Т" с номером дороги.
Новые дорожные знаки
Появились следующие знаки:
жилая зона;
пешеходная дорожка;
начало населенного пункта и его окончание;
направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;
запрещение движения транспортных средств;
автозаправочные/электрозарядные станции;
место для зарядки электромобилей;
платная дорога и ее конец;
островок безопасности;
диагональный пешеходный переход и т.д.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная — используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.
Ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, как и была.
Кроме того, вступают в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. Ранее в ПДД использовался термин "слепые пешеходы", теперь на знаках и табличках к ним появится термин "пешеходы с нарушением зрения".
Также появляется определение велосипедной дорожки и велосипедной полосы. В изменениях указали права и обязанности велосипедистов, регламентирующие, как они должны действовать во время движения.
