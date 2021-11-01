Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, - Нацполиция

В Украине с 1 ноября вступили в силу изменения в правила дорожного движения: появились новые дорожные знаки и разметка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел и свидетельствуют изменения в ПДД.

К трем типам дорог — международным, национальным, региональным — вводится четвертый тип: территориальные дороги. На знаках их обозначат буквой "Т" с номером дороги.

Новые дорожные знаки

Появились следующие знаки:

жилая зона;

пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;

запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход и т.д.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная — используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.





Ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, как и была.

Кроме того, вступают в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. Ранее в ПДД использовался термин "слепые пешеходы", теперь на знаках и табличках к ним появится термин "пешеходы с нарушением зрения".

Также появляется определение велосипедной дорожки и велосипедной полосы. В изменениях указали права и обязанности велосипедистов, регламентирующие, как они должны действовать во время движения.

