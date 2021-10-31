На виборах мера Харкова проводять три екзитполи

У неділю, 31 жовтня, на виборах мера Харкова три соціологічні служби проводять опитування виборців. Результати щонайменше двох екзитполів обіцяють оприлюднити одразу після закінчення голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Kharkiv Today.

Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзитпол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання:

За кого із кандидатів ви проголосували?

За кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур?

Вік та соціальний статус.



У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб залежно від явки виборців.

Проводить екзитпол також консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

