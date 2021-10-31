УКР
На виборах мера Харкова проводять три екзитполи

У неділю, 31 жовтня, на виборах мера Харкова три соціологічні служби проводять опитування виборців. Результати щонайменше двох екзитполів обіцяють оприлюднити одразу після закінчення голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Kharkiv Today.

Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзитпол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання:

  • За кого із кандидатів ви проголосували?
  • За кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур?
  • Вік та соціальний статус.


У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб залежно від явки виборців.

Проводить екзитпол також консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

Харків (5874) екзитпол (97) дострокові вибори (128)
Топ коментарі
+22
Вата выберет вату. Харьков ватный зоопарк и это факт
показати весь коментар
31.10.2021 18:43 Відповісти
+16
Ох и морды на пикче. О какой вообще Европе мы говорим с такими горе-мэрами, если у нас в некоторых городах надо проводить общегородскую антикриминальную операцию
показати весь коментар
31.10.2021 18:34 Відповісти
+16
рожи этих кандидатов больше подходят - их разыскивает милиция за особо тяжкие преступления, убийства и грабежи
показати весь коментар
31.10.2021 18:38 Відповісти
Мало
показати весь коментар
31.10.2021 22:30 Відповісти
В интернете ты крутой, а в реальной жизни ты просто кусок дерьма. Свинособака *************, слейся в унитаз
показати весь коментар
31.10.2021 23:20 Відповісти

Обираємо, і це всі реальні кандидати у мери.
І їх наполегливо рекомендує, сам кривавий )(уйло.
показати весь коментар
01.11.2021 04:50 Відповісти
А кто эти люди, которые коменты пишут? Вы с Харькова?
показати весь коментар
01.11.2021 06:56 Відповісти
