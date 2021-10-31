РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8087 посетителей онлайн
Новости
15 543 107

На выборах мэра Харькова проводят три экзитпола

На выборах мэра Харькова проводят три экзитпола

В воскресенье, 31 октября, на выборах мэра Харькова три социологические службы проводят опрос избирателей. Результаты минимум двух экзитполов обещают обнародовать сразу после окончания голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Kharkiv Today.

Центр Социальный мониторинг проводит экзитпол Харьков-2021 на случайно выбранных 100 участках. Респондентам задают следующие вопросы:

  • За кого из кандидатов вы проголосовали?
  • За кого проголосуете, если будет второй тур?
  • Возраст и социальный статус.

В центре сообщили, что планируют опросить от 12 до 20 тысяч человек, в зависимости от явки избирателей.

Проводит экзитпол также консорциум "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковская социологическая сеть. Их представители обещают охватить 70 избирательных участков в Харькове.

Представители столичной компании SocioStream будут опрашивать харьковчан на 75 участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мэра Харькова зафиксированы факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании, - ОПОРА

Автор: 

Харьков (7747) экзитпол (213) досрочные выборы (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Вата выберет вату. Харьков ватный зоопарк и это факт
показать весь комментарий
31.10.2021 18:43 Ответить
+16
Ох и морды на пикче. О какой вообще Европе мы говорим с такими горе-мэрами, если у нас в некоторых городах надо проводить общегородскую антикриминальную операцию
показать весь комментарий
31.10.2021 18:34 Ответить
+16
рожи этих кандидатов больше подходят - их разыскивает милиция за особо тяжкие преступления, убийства и грабежи
показать весь комментарий
31.10.2021 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мало
показать весь комментарий
31.10.2021 22:30 Ответить
В интернете ты крутой, а в реальной жизни ты просто кусок дерьма. Свинособака *************, слейся в унитаз
показать весь комментарий
31.10.2021 23:20 Ответить

Обираємо, і це всі реальні кандидати у мери.
І їх наполегливо рекомендує, сам кривавий )(уйло.
показать весь комментарий
01.11.2021 04:50 Ответить
А кто эти люди, которые коменты пишут? Вы с Харькова?
показать весь комментарий
01.11.2021 06:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 