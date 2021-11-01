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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Миколаєва перейшли на дистанційне навчання, учням перших класів продовжили канікули, - мер Сєнкевич

Школи Миколаєва перейшли на дистанційне навчання, учням перших класів продовжили канікули, - мер Сєнкевич

У зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус у Миколаєві школи з 1 по 5 листопада переходять на дистанційне навчання. Учням перших класів та деяким спеціалізованим навчальним закладам продовжили канікули.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже третій день поспіль спостерігаємо в Миколаєві зростання захворюваності на коронавірус. За минулу добу маємо 448 нових випадків (в цілому в області – 939)", - зазначив Сєнкевич.

Він додав, що у зв'язку з цим сьогодні міська комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила такі рішення:

- З 1 по 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно. Для учнів 1 класу та учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжаться канікули.

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- Дистанційно працюватимуть і заклади позашкільної освіти, музичні та спортивні школи.

"Друзі, бережіть себе! Дотримуйтесь простих правил епідемічної безпеки і вакцинуйтесь!", - резюмував Сєнкевич.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1819) школа (2228) навчання (600) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Но отопления пока нет ,хотя оно и не надо ,у меня в квартире сейчас плюс 21 .
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01.11.2021 13:33 Відповісти
Хорош рогами звенеть. В квартирах Николаева 15-17 градусов.
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01.11.2021 15:49 Відповісти
Какого Николаева ? На Амуре ? Ты ватан людей хоть не смеши ...
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01.11.2021 16:46 Відповісти
На Буге. Плюс 16 вечером и ночью. Что существенно ниже норм санитарии.
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02.11.2021 01:20 Відповісти
В молодости, будучи в стройотряде и работая на строительстве коровника, задал вопрос зав.фермой крупного рогатого скота: "А как обогревать будете коровник?"
На что получил ответ: "Как-как? ПЕРДЯЧИМ ПАРОМ! А чем же ещё?"
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01.11.2021 13:57 Відповісти
 
 