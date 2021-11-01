Школи Миколаєва перейшли на дистанційне навчання, учням перших класів продовжили канікули, - мер Сєнкевич

У зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус у Миколаєві школи з 1 по 5 листопада переходять на дистанційне навчання. Учням перших класів та деяким спеціалізованим навчальним закладам продовжили канікули.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже третій день поспіль спостерігаємо в Миколаєві зростання захворюваності на коронавірус. За минулу добу маємо 448 нових випадків (в цілому в області – 939)", - зазначив Сєнкевич.

Він додав, що у зв'язку з цим сьогодні міська комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила такі рішення:

- З 1 по 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно. Для учнів 1 класу та учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжаться канікули.

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- Дистанційно працюватимуть і заклади позашкільної освіти, музичні та спортивні школи.

"Друзі, бережіть себе! Дотримуйтесь простих правил епідемічної безпеки і вакцинуйтесь!", - резюмував Сєнкевич.