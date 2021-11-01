Стан Саакашвілі щодня погіршується, він уже схуд більш ніж на 20 кг, - Ясько

Цивільна дружина Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько повідомила про погіршення стану здоров'я експрезидента Грузії, який уже місяць голодує в Руставській в'язниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі він схуд більш ніж на 20 кілограмів", - заявила в понеділок журналістам Ясько після побачення з Саакашвілі у в'язниці.

"Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента", - сказала вона.

За її словами, Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.

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"Українська позиція полягає в тому, щоб Саакашвілі повернувся до України, але це залежить від грузинської влади", - сказала Ясько.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.