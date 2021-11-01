УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8224 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
3 531 52

Стан Саакашвілі щодня погіршується, він уже схуд більш ніж на 20 кг, - Ясько

Стан Саакашвілі щодня погіршується, він уже схуд більш ніж на 20 кг, - Ясько

Цивільна дружина Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько повідомила про погіршення стану здоров'я експрезидента Грузії, який уже місяць голодує в Руставській в'язниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі він схуд більш ніж на 20 кілограмів", - заявила в понеділок журналістам Ясько після побачення з Саакашвілі у в'язниці.

"Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента", - сказала вона.

За її словами, Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.

Також читайте: До захисту Саакашвілі підключиться висококваліфікований американський адвокат

"Українська позиція полягає в тому, щоб Саакашвілі повернувся до України, але це залежить від грузинської влади", - сказала Ясько.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (444) Єлизавета Ясько (79)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
первое, он уже давно не президент, второе- к нему куча вопросов на Родине, третье- он уже не гражданин Грузии и уже был лишен граждантства Украины. И, наконец, тупая курица - займись своими прямыми обящанностями народного депутата а не сожительницы обдолбленного карлсона.
показати весь коментар
01.11.2021 14:10 Відповісти
+20
Су..ч...к..а, прогуливающая роботу, верни зарплату в бюджет!
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
+13
Чому не виходите на вулиці підтримати свого рехворматора?
показати весь коментар
01.11.2021 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аяяяяяй!
показати весь коментар
01.11.2021 14:04 Відповісти
Боится, что отсохнет?..
показати весь коментар
01.11.2021 14:12 Відповісти
це ясько баїться
показати весь коментар
01.11.2021 14:20 Відповісти
нам плевать.
показати весь коментар
01.11.2021 14:35 Відповісти
Су..ч...к..а, прогуливающая роботу, верни зарплату в бюджет!
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
Похудел на 20, но всё одно весит 120
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
ой, яка сумна новина!
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
Это ж сколько в нем говна ....
показати весь коментар
01.11.2021 14:08 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность.
показати весь коментар
01.11.2021 14:08 Відповісти
Ему пора в инсте марафон по похудению запустить -озолотится)
показати весь коментар
01.11.2021 14:09 Відповісти
первое, он уже давно не президент, второе- к нему куча вопросов на Родине, третье- он уже не гражданин Грузии и уже был лишен граждантства Украины. И, наконец, тупая курица - займись своими прямыми обящанностями народного депутата а не сожительницы обдолбленного карлсона.
показати весь коментар
01.11.2021 14:10 Відповісти
такой себе президент - отказался от гражданства страны, в которой был президентом.
Вот позорище.
показати весь коментар
01.11.2021 14:41 Відповісти
Фигня, Мосийчук скинул 100 кг, только на пользу.))
показати весь коментар
01.11.2021 14:10 Відповісти
Фото в студию .Карлсон без хачапури. Думал легко быть савченко?У той вон от голода задница в 5 раз увеличилась.
показати весь коментар
01.11.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 14:12 Відповісти
Держись Михо! Украина с тобой!
показати весь коментар
01.11.2021 14:12 Відповісти
Чому не виходите на вулиці підтримати свого рехворматора?
показати весь коментар
01.11.2021 14:16 Відповісти
якщо можна - спочатку доходи від впроваджених реформ, потім перелік реформ "офісу простих рішень", потім бюджет цього офісу за останній рік..
показати весь коментар
01.11.2021 14:43 Відповісти
ты зачем его в вентиляционном отсеке фуры из Украины выпроводил? чтобы сейчас ёрничать?
показати весь коментар
01.11.2021 14:23 Відповісти
То что диетолог прописал! Вот интересно, а вообще кто то в Украине ему сочувствует?
показати весь коментар
01.11.2021 14:14 Відповісти
А как же, сочувствуют, чуть выше вашего поста Олег Петрович сочувствует. Пока санитар Сундуков из ординаторской вышел и комп без присмотра оставил.
показати весь коментар
01.11.2021 14:28 Відповісти
В СІЗО всі ржуть з цього голодування. Міхо тільки лимонаду випиває 3 літри в день.
показати весь коментар
01.11.2021 14:15 Відповісти
Молодец Михуил! Тоже нада както с пивасиком завязать и сбросить хотяб двадцаточку.
показати весь коментар
01.11.2021 14:16 Відповісти
ясько иди на работу
показати весь коментар
01.11.2021 14:16 Відповісти
Недоумок ты когда буквы и знаки изучишь?
показати весь коментар
01.11.2021 14:24 Відповісти
А ти, недоробло, вивчило?
показати весь коментар
01.11.2021 15:08 Відповісти
Ну судя по его комплекции там еще 15-20 запаса все же осталось. Понятно что и они не бесконечны, но до объемов Навального ему еще далеко и в прямом и переносном смысле.
показати весь коментар
01.11.2021 14:18 Відповісти
яка сумна новина... грузинський мачо в українській політиці сидить в грузинській тюрмі. і яке діло українцям, окрім п.п.ж. ясько, до саакашвілі? звичайний зек в грузинскій тюрмі. і абсолютно недолуга і марна людина. а таких яськів у нього багато як у матроса в кожному порту. жаль, що наша дівчинка цього не розуміє. мабуть не безплатно. сумно.
показати весь коментар
01.11.2021 14:21 Відповісти
Знаете, хотела вас поддержать, но после слов о нашей бедной девочке ясько, стало противно.
Всегда поражаюсь людям, которые рассказывают о бедных "зелёных".
Забыли. Зе 2,5 года у власти, бедных там нет
показати весь коментар
01.11.2021 15:19 Відповісти
Ты не учитель,недоумка ? А то то же точки не ставишь.
показати весь коментар
01.11.2021 15:54 Відповісти
Умник, а шо значит "то то же" в твоем коменте?
показати весь коментар
01.11.2021 16:17 Відповісти
Угу,девочка,мля.В левом ухе?Там пробы на этой шалаве негде ставить.
показати весь коментар
01.11.2021 16:44 Відповісти
Коханка Саакашвілі.
З Руфус він так і не розлучився.
показати весь коментар
01.11.2021 14:23 Відповісти
При его росте и том весе что у него был, ему надо ещё 15 скинуть. Так что только на пользу.
показати весь коментар
01.11.2021 14:24 Відповісти
ясько нравился пупсик ... а не засохший урюк)))) ? то бишь сухофрукт (тот еще фрукт))))
показати весь коментар
01.11.2021 14:28 Відповісти
кацапня ликует.
показати весь коментар
01.11.2021 14:28 Відповісти
Это ты хорошо о себе сказало
показати весь коментар
01.11.2021 15:11 Відповісти
Окуривают едким газом…
Чаще всего сухофрукты окуривают сернистым Газом. Так производители убивают бактерии и делают продукт несъедобным для насекомых-вредителей

показати весь коментар
01.11.2021 14:39 Відповісти
Михуила мумифицируют, чтобы положить в грузинский Музавзолей.
показати весь коментар
01.11.2021 14:53 Відповісти
Яке ж велике горе для Ясько. Та краще, як народний депутат, за наших бійців піклуйся, їх стан набагато гірший, що в тюрмах, що в шпиталях.
показати весь коментар
01.11.2021 14:45 Відповісти
Свободу Саакашвілі!
показати весь коментар
01.11.2021 15:03 Відповісти
Посидит и выйдет. Не беспокойтесь.
Сухариков насушили?
Передачу подготовили?
показати весь коментар
01.11.2021 15:12 Відповісти
Не ваше діло.
показати весь коментар
01.11.2021 15:15 Відповісти
Значит насушили)))
показати весь коментар
01.11.2021 15:20 Відповісти
Да пусть сидит. Нех.й шастать, нарушая все законы о границе.
Это очень хорошо, что Украина избавилась от "реформатора" хренова.
показати весь коментар
01.11.2021 15:28 Відповісти
Ему полезно !
показати весь коментар
01.11.2021 15:24 Відповісти
Похоже, Ясько прийдется искать другого папика-реформатора.
показати весь коментар
01.11.2021 15:35 Відповісти
ну вот.. он же давно мечтал похудеть!
будучи президентом Грузии он нанял за государтсвенные бюджетные деньги потратив их 100000 уе на диетологов и нихрена ему это не помогло, наоборот разжирнел... а тут бесплатно и эффективно
показати весь коментар
01.11.2021 15:58 Відповісти
Раніше сяде - раніше вийде.
А, взагалі, так п @ х у й,- аж соромно!
показати весь коментар
01.11.2021 16:44 Відповісти
вот **** еще и дражнится
тут мучаешься и даже пару кило трудно скинуть
а этот ****** скинул двадцать и не делится диетологом
падло
показати весь коментар
01.11.2021 17:02 Відповісти
 
 