Стан Саакашвілі щодня погіршується, він уже схуд більш ніж на 20 кг, - Ясько
Цивільна дружина Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько повідомила про погіршення стану здоров'я експрезидента Грузії, який уже місяць голодує в Руставській в'язниці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наразі він схуд більш ніж на 20 кілограмів", - заявила в понеділок журналістам Ясько після побачення з Саакашвілі у в'язниці.
"Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента", - сказала вона.
За її словами, Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.
"Українська позиція полягає в тому, щоб Саакашвілі повернувся до України, але це залежить від грузинської влади", - сказала Ясько.
Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот позорище.
Всегда поражаюсь людям, которые рассказывают о бедных "зелёных".
Забыли. Зе 2,5 года у власти, бедных там нет
З Руфус він так і не розлучився.
Чаще всего сухофрукты окуривают сернистым Газом. Так производители убивают бактерии и делают продукт несъедобным для насекомых-вредителей
узавзолей.
Сухариков насушили?
Передачу подготовили?
Это очень хорошо, что Украина избавилась от "реформатора" хренова.
будучи президентом Грузии он нанял за государтсвенные бюджетные деньги потратив их 100000 уе на диетологов и нихрена ему это не помогло, наоборот разжирнел... а тут бесплатно и эффективно
А, взагалі, так п @ х у й,- аж соромно!
тут мучаешься и даже пару кило трудно скинуть
а этот ****** скинул двадцать и не делится диетологом
падло