"Укрзалізниця" відновлює курсування міжнародного поїзда Мукачеве - Будапешт

Від 2 листопада цього року "Укрзалізниця" у співпраці з Угорською державною залізницею (MAV) відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачеве – Будапешт через Чоп та Захонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Поїзд щодня вирушатиме з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд вирушатиме о 7:23 і прибуватиме до Мукачевого о 15:30.

Продаж квитків відкрито. Придбати проїзний документ можна лише у касах вокзалів.

Для в'їзду громадян України до Угорщини залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медичне страхування, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).

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У зв'язку з карантинними обмеженнями при перетині кордону додатково потрібен український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом із громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти до 18 років).

За відсутності сертифіката потрібен негативний ПЛР-тест, отриманий пізніше 72 годин на момент в'їзду.

Актуальну інформацію щодо правил в'їзду українських громадян на територію Угорщини пасажири можуть дізнатись через офіційні джерела посольства України в Угорщині, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.