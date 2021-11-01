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"Укрзалізниця" відновлює курсування міжнародного поїзда Мукачеве - Будапешт

Від 2 листопада цього року "Укрзалізниця" у співпраці з Угорською державною залізницею (MAV) відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачеве – Будапешт через Чоп та Захонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Поїзд щодня вирушатиме з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд вирушатиме о 7:23 і прибуватиме до Мукачевого о 15:30.

Продаж квитків відкрито. Придбати проїзний документ можна лише у касах вокзалів.

Для в'їзду громадян України до Угорщини залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медичне страхування, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).

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У зв'язку з карантинними обмеженнями при перетині кордону додатково потрібен український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом із громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти до 18 років).

За відсутності сертифіката потрібен негативний ПЛР-тест, отриманий пізніше 72 годин на момент в'їзду.

Актуальну інформацію щодо правил в'їзду українських громадян на територію Угорщини пасажири можуть дізнатись через офіційні джерела посольства України в Угорщині, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.

Автор: 

Будапешт (67) Угорщина (2360) залізниця (1532) Мукачево (175) потяг (1992) Укрзалізниця (6928)


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Був я одного разу в Угорщині. Майже Україна, і дороги подавлені фурами, і автівкі старі з Австрії і не тільки до себе везуть та і ВАЗи бачів... Але ж, ****, в Євросоюзі!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
совок совком
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01.11.2021 18:16 Відповісти
Дороги з нашими - не порівняти! Вказівників на дорогах стільки, що аж до смішного доходить. Розмітка - ідеальна: Ідеш вночі - дорога сяє яскравими полосами і відбиваючими елементами на стовпчиках.
Саме головне не це - в Євросоюзі вони тому, що порядок є: чіткий і жорсткий. Поліцай, то є поліцай, муніципальна служба, то є служба. Одного разу в Будапешті поставила машину на парковку за 20 хв. до початку безкоштовного часу і не сплатила її (ввечері з 18.) Приходжу через годину - на машині виписаний штраф. Знаючи їхні порядки, в першу чергу заплатила штраф, а вже потім все інше.
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01.11.2021 18:33 Відповісти
Біля Будапешту дороги дійсно, дуже добрі. Але якщо їхати в села та в бік України, то дорогі пошкоджені... І, в порівнянні з західної Європою, менталітет водіїв більше схожий на наш. ********, йдуть на обгін де не треба. Але ж дійсно, коли контролють порядок, то й проблем меньше...
Але в першу чергу впорядковувати треба самих себе, тоді і країна буде ближче до цивілізації. Багато українців це не розуміють і чекають, що хтось жля них зробить диво.
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01.11.2021 18:43 Відповісти
И кого пустят в поезд? На Закарпатьи вообще никто не прививается)))
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01.11.2021 17:48 Відповісти
В статистику по Україні не ввійшли закарпатці, які щепилися в Угорщині. Їх не мало.
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01.11.2021 18:35 Відповісти
****, на дворе 21 век! Сейчас можно купить в Украине все что-угодно не выходя из дома: от трусов до полета на spacex. Но, плять за билетами в сраную венгрию надо тащится через весь город на вокзал в кассу! Когда эта епаная совково-лещенская говноконтора сдохнет и больше не будет издеваться над людьми?!!
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01.11.2021 18:38 Відповісти
 
 