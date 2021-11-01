РУС
Новости
"Укрзализныця" возобновляет курсирование международного поезда Мукачево - Будапешт

Со 2 ноября текущего года "Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерской государственной железной дорогой (MAV) возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь.

Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Продажа билетов открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" восстанавливает международный рейс в Вену

Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, действующее медицинское страхование на территории Европы, финансовое обеспечение).

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, у которых есть сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

Также читайте: "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Венгрии пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Венгрии, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.

Був я одного разу в Угорщині. Майже Україна, і дороги подавлені фурами, і автівкі старі з Австрії і не тільки до себе везуть та і ВАЗи бачів... Але ж, ****, в Євросоюзі!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:41 Ответить
совок совком
показать весь комментарий
01.11.2021 18:16 Ответить
Дороги з нашими - не порівняти! Вказівників на дорогах стільки, що аж до смішного доходить. Розмітка - ідеальна: Ідеш вночі - дорога сяє яскравими полосами і відбиваючими елементами на стовпчиках.
Саме головне не це - в Євросоюзі вони тому, що порядок є: чіткий і жорсткий. Поліцай, то є поліцай, муніципальна служба, то є служба. Одного разу в Будапешті поставила машину на парковку за 20 хв. до початку безкоштовного часу і не сплатила її (ввечері з 18.) Приходжу через годину - на машині виписаний штраф. Знаючи їхні порядки, в першу чергу заплатила штраф, а вже потім все інше.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:33 Ответить
Біля Будапешту дороги дійсно, дуже добрі. Але якщо їхати в села та в бік України, то дорогі пошкоджені... І, в порівнянні з західної Європою, менталітет водіїв більше схожий на наш. ********, йдуть на обгін де не треба. Але ж дійсно, коли контролють порядок, то й проблем меньше...
Але в першу чергу впорядковувати треба самих себе, тоді і країна буде ближче до цивілізації. Багато українців це не розуміють і чекають, що хтось жля них зробить диво.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:43 Ответить
И кого пустят в поезд? На Закарпатьи вообще никто не прививается)))
показать весь комментарий
01.11.2021 17:48 Ответить
В статистику по Україні не ввійшли закарпатці, які щепилися в Угорщині. Їх не мало.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:35 Ответить
****, на дворе 21 век! Сейчас можно купить в Украине все что-угодно не выходя из дома: от трусов до полета на spacex. Но, плять за билетами в сраную венгрию надо тащится через весь город на вокзал в кассу! Когда эта епаная совково-лещенская говноконтора сдохнет и больше не будет издеваться над людьми?!!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:38 Ответить
 
 