"Укрзализныця" возобновляет курсирование международного поезда Мукачево - Будапешт
Со 2 ноября текущего года "Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерской государственной железной дорогой (MAV) возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь.
Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.
Продажа билетов открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.
Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, действующее медицинское страхование на территории Европы, финансовое обеспечение).
В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, у которых есть сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).
При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.
Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Венгрии пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Венгрии, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.
Саме головне не це - в Євросоюзі вони тому, що порядок є: чіткий і жорсткий. Поліцай, то є поліцай, муніципальна служба, то є служба. Одного разу в Будапешті поставила машину на парковку за 20 хв. до початку безкоштовного часу і не сплатила її (ввечері з 18.) Приходжу через годину - на машині виписаний штраф. Знаючи їхні порядки, в першу чергу заплатила штраф, а вже потім все інше.
Але в першу чергу впорядковувати треба самих себе, тоді і країна буде ближче до цивілізації. Багато українців це не розуміють і чекають, що хтось жля них зробить диво.